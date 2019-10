Jurica Golemac niza uspehe s Koprom, ki po lanski sanjski sezoni navdušuje tudi na začetku letošnje. Foto: www.alesfevzer.com

Manj kot 48 ur po gladki zmagi nad Mornarjem v Areni Bonifika (101:83) so Primorci tekmo v Domžalah začeli dobro in hitro povedli s 6:0. Domžalčani so se vrnili in z neodločenim izidom (32:32) se je končalo tudi izjemno dinamičnih uvodnih 20 minut.

Po glavnem odmoru je v modro-rumenem dresu prvič v igro stopil Marko Jagodić-Kuridža. Krilni center v tretji četrtini statistično ni izstopal – odigral je vseh 10 minut, v katerih je vpisal točko in štiri skoke –, a je na obeh straneh igrišča skrbel za očitno premoč svoje ekipe. Po njegovi zaslugi so slovenski prvaki tik pred koncem 30. minute ušli na 42:56, nato pa tekmo mirno pripeljali do konca.

Stephen Holt je v 21 minutah prispeval 16 točk. Foto: www.alesfevzer.com

Konjević najboljši strelec tekme

Pri domačih je bil z 20 točkami najboljši Davor Konjević. Najboljši strelec Kopra Primorske je bil Ivan Marinković, ki je 17 točkam dodal šest skokov. Točko manj je ob štirih skokih in treh podajah dodal Stephen Holt.

V tem tednu tigre čaka še eno gostovanje. V petek se bodo odpravili v Novo mesto, kjer se bodo s Krko merili za nove točke v Ligi ABA. Helios bo v 6. krogu državnega prvenstva 4. novembra gostoval pri Krki.

Jakara: Prisilili smo Koprčane, da zaigrajo z najboljšo peterko

"V prvem polčasu v napadu nismo bili pretirano razpoloženi, medtem ko je bila igra v obrambi dobra. V drugih 20 minutah smo v napadu zaigrali nekoliko bolj samozavestno, hitreje in z več energije. Tudi kakovost ekipe je prišla do izraza," je bil zadovoljen Golemac.

Trener Heliosa Dejan Jakara je dodal: "V prvem polčasu smo igrali zelo dobro in bili povsem enakovredni. Prisilili smo Koprčane, da zaigrajo z najboljšo peterko. Zadovoljen sem, kako smo igrali obrambo skozi celotno srečanje in s takšno energijo želimo nadaljevati tudi na prihajajoči tekmi regionalne lige."

5. krog:

HELIOS SUNS - KOPER PRIMORSKA

60:78 (14:18, 18:14, 13:24, 15:22)

Konjević 20, Šantelj 12, Bratec 10, Mahkovic 6, Radovčić 5, Šikanič 3, Florveus in Oman po 2; Marinković 17, Holt 16, Hodžić 14, Lazić 7, Dimec 6, Jagodić Kuridža 5, Šiško in Kosi po 4, Vončina 3, Čakarun 2.

Sreda ob 19.00:

HOPSI POLZELA - KRKA

Sobota ob 19.00:

ŠENTJUR - ROGAŠKA

GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA ŠENČUR - TERME OLIMIA PODČETRTEK

ZLATOROG LAŠKO je prost.