V ponovitvi lanskega finala pokalnega tekmovanja in letošnjega superpokalnega (106:74) so Koprčani osvojili zanesljivo zmago.

Koprčani (na fotografiji Žan Mark Šiško) Hopsom niso dovolili presenečenja. Foto: www.alesfevzer.com

Hopsi imeli moči za tri četrtine

A predvsem v prvem polčasu so gostje držali korak z gostitelji, ki so ob glavnem odmoru vodili "le" s 44:39. Gostje so vzdržali do predzadnje minute tretje četrtine, ko je bil izid 64:58. Nato so domači dosegli pet točk v 20 sekundah in se dokončno odlepili.

Najvišjo prednost je semafor kazal dve minuti pred koncem (86:66). Gostom je nato preostalo le, da so omilili poraz.

Aleksandar Lazić s 17 točkami in Žan Mark Šiško z eno manj sta bila najboljša strelca pri domačih, medtem ko je pri gostih Nathaniel Fowler končal pri 18.

KOŠARKA

DRŽAVNO PRVENSTVO

1. SKL, 4. krog

KOPER PRIMORSKA - HOPSI POLZELA

91:77 (22:22, 22:17, 25:19, 22:19)

Lazić 17, Šiško 16, Holt 9; Fowler 18, Atanacković in Vašl 13.

Sobota ob 19.00:

ZLATOROG LAŠKO - ŠENTJUR

ROGAŠKA - GORENJSKA GR. DR. ŠENČUR

HELIOS SUNS - TERME OLIMIA PODČETRTEK

KRKA je prosta.