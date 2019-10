Tim Osolnik je bil najboljši strelec Krke. Foto: www.alesfevzer.com

Krka se je veselila druge zmage v državnem prvenstvu, Zlatorog pa je doživel tretji poraz. Tako kot proti Kopru Primorski in Šenčurju niso imeli Laščani nobenih možnosti za uspeh.

Trener Krke Simon Petrov je dal več priložnosti mlajšim igralcem in ob tem namenil počitek glavnim adutom, ki bodo imeli v nedeljo ob 18.00 pred domačimi gledalci še eno težko preizkušnjo. V Novo mesto prihaja Crvena zvezda.

Luka Lapornik je zadel vseh pet metov za dve točki. Foto: www.alesfevzer.com

Že v uvodni četrtini si je Krka nabrala 13 točk naskoka (26:13). Po 30 minutah so imeli gostitelji 17 točk naskoka (72:55), v zadnji četrtini pa so gostje popolnoma popustili.

Blesteli so Tim Osolnik, ki je v dobrih dvanajstih minutah dosegel 16 točk (7/11 iz igre), Miha Škedelj (15 točk, šest podaj in trije skoki) in Ivan Ramljak (10 točk, sedem skokov in pet podaj). Dvomestne številke so imeli še Luka Lapornik (14 točk) ter Martin Jančar Janc in Paolo Marinelli, ki sta zbrala po enajst točk.

Pri Laščanih je Dragan Bjeletić dosegel 16 točk, 14 pa jih je dodal Kaleb Alejandro Joseph.

Petrov zadovoljen, da so mladi dobili večjo minutažo

"Tekmo smo odigrali, kot smo se dogovorili. Zmaga ni bila vprašljiva, mladi so dobili več priložnosti in jo dobro izkoristiti, z optimizmom zremo naprej," je bil zadovoljen trener Krke Simon Petrov.

Trener Zlatoroga Robi Ribežl je dodal: "Znova smo slabo začeli tekmo, v naših očeh je bilo preveč strahu. Nekateri igralci niso delali malih osebnih napak, to je osnova. Glave gor, tekme z nam primernimi tekmeci prihajajo, prva bo že proti Šentjurju."

3. krog:

KRKA - ZLATOROG LAŠKO

104:70 (26:13, 22:21, 24:21, 32:15)

400; Osolnik 16 (5/8 za dve, 2/3 za tri), Škedelj 15, Lapornik 14 (5/5 za dve), Marinelli in Jančar Jarc po 11, Ramljak 10, 7 skokov in 5 podaj; Bjeletić 16, Joseph 14, Vodiškar 13.

Sobota ob 19.00:

HOPSI POLZELA - TERME OLIMIA PODČETRTEK

HELIOS SUNS - ROGAŠKA

GORENJSKA GR. DR. ŠENČUR - ŠENTJUR

KOPER PRIMORSKA prosta