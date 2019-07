Kuzmić po hudi prometni nesreči v komi

Vračal naj bi se s poroke

Banjaluka - MMC RTV SLO, STA

Ognjen Kuzmić se je letos vrnil k Crveni zvezdi. Foto: EPA

Srbski reprezentant in center Crvene zvezde Ognjen Kuzmić je doživel hudo prometno nesrečo na magistralni cesti med Banjaluko in Prijedorjem, v kateri je utrpel poškodbe glave in prsnega koša.