Brandon Davies se je izkazal v dresu Žalgirisa, kariero pa bo nadaljeval pri Barci. Foto: EPA

27-letni in 208 centimetrov visoki Davies ima za seboj dve zelo uspešni sezoni pri Žalgirisu, s katerim je lani nastopil na Final Fouru v Beogradu, v minuli sezoni, ko je v povprečju dosegal 14,2 točki in 5,5 skoka na tekmo, pa je bil imenovan v najboljšo peterko rednega dela Evrolige. Pred tem je bil član Monaca, Vareseja, Chalona in v NBA-ju Brooklyna ter Philadelphie, od koder tudi prihaja. Podpisal bo za dve sezoni.

Barca je v sredo podpisala triletno pogodbo s še enim kakovostnim Američanom Coryjem Higginsom, ki je od leta 2015 branil barve CSKA-ja in z njim dvakrat osvojil Evroligo. 30-letni in 196 centimetrov visoki košarkar je igral še za Gaziantep, Triumph in Charlotte. CSKA je medtem pripeljal dve okrepitvi iz Baskonie, Američana Darruna Hilliarda in Nemca Johannesa Voigtmanna. V Kataloniji po zadnjih neuspešnih sezonah, ko jim predvsem v Evropi ni uspelo narediti odmevnega rezultata, sestavljajo po imenih izvrstno zasedbo, ki naj bi se ji iz NBA-ja pridružila španska reprezentanta Alex Abrines in za rekordno plačo stare celine Nikola Mirotić.

Za dvoletno sodelovanje s Crveno zvezdo, ki se vrača v Evroligo, se je dogovoril Ognjen Kuzmić. 213 centimetrov visoki center je za aktualne prvake Lige ABA že igral. Iz Beograda se je 29-letni v Republiki srbski rojeni igralec pred dvema letoma preselil v Madrid, kjer pa se nekdanji član Panathinaikosa in Golden Stata zaradi težav s poškodbami ni naigral. Pred vrnitvijo k Zvezdi je tudi ameriški branilec Charles Jenkins, ki je že dvakrat igral za rdeče-bele, zadnji dve sezoni pa je bil pri Himkiju. Pred tem je srbske prvake okrepil krilni center Derrick Brown, ki je po Charlottu in New Yorku v NBA-ju v Evropi igral za Lokomotivo in Efes.