Zdaj so torej Bucksi, ki so že lani bili najboljša ekipa rednega dela, sami na vrhu lestvice. Na zadnjih 20 tekmah so klonili le pred Dallasom, Lakersi pa so prvič v tej sezoni izgubili dvakrat zapored. Junak dvoboja je bil prvi zvezdnik domače zasedbe Giannis Antetokounmpo, ki je v statistiko vpisal 34 točk, 11 skokov in sedem podaj. Ob tem je Greek Freak zadel pet trojk, kar mu je v karieri v Ligi NBA uspelo prvič. Izza črte je sicer metal osemkrat, v decembru pa je na primer njegov met za tri kar 44-odstoten.



Milwaukee je ključno prednost naredil v drugi četrtini, v katero je vstopil s prednostjo šestih točk, nato pa napravil delni izid 20:7. Ob polčasu je vodil s 65:46. Do polovice obračuna sta prva zvezdnika Lakersov Anthony Davis in LeBron James iz igre metala 6/20, gostje pa so skupaj izgubili deset žog. Drugi del so sicer dobili 58:46, toda za preobrat jim je zmanjkalo časa in predvsem moči. S tem so košarkarji iz Los Angelesa končali turnejo petih zaporednih gostovanj. Davis je bil s 36 točkami prvi strelec tekme, ob tem je ujel še deset odbitih žog, James pa je dosegel trojni dvojček, saj je ob 21 točkah zbral še 12 skokov in 11 podaj.

"Mislim, da je najpomembnejše, da poskušaš ostati skromen. Ko zmagaš 60 tekem in si MVP, ni lahko. Rečeš si, v redu, kaj še? Toda na koncu se jaz in moja družina zavedamo, da ne bi smel biti tu. Nisem bil številka ena na naboru. To sta bila Davis in James. Ne sodim sem. Ne bi smel igrati proti tema dvema zverema. Preprosto sem vesel, da sem tu in grem skozi ta proces, ko vedno želim biti boljši, narediti čim več za svojo ekipo in to je tisto, kar me navdaja z veseljem," je povedal Giannis, ki je po tekmi poziral z bratoma Thanasisom, ki je njegov soigralec, in Kostasom, ki je član Lakersov.



"Večina igralcev trdo dela in nenehno napreduje. To je del naše lige in del profesionalizma, ampak, kar Giannis počne poleti, koliko časa nameni delu pred in po treningu, kako skrbi za svoje telo… Ne glede na to, kako izvrsten je bil lani, mislim, da vsi vidimo, da je lahko in postaja še boljši. Vse posveti temu in lahko sem le srečen, da ga imamo, ter navdušen nad njim in našo prihodnostjo," je o svojem varovancu dejal Mike Budenholzer.

Klonila je tudi druga ekipa Zahoda, ki prav tako prihaja iz Los Angelesa. Clippersi so morali na domačem parketu priznati premoč Houstonu (117:122). Najboljša strelca obeh moštev sta bila še lanska soigralca pri Oklahoma Cityju, Paul George in Russell Westbrook, ki je bil glavni junak dvoboja. Dosegel je strelski rekord, odkar nosi dres Rocketsov, ob 40 točkah pa je ujel še deset odbitih žog.



Clippersi so vodili s 77:61, nato pa je sledil preobrat in gostujoče vodstvo s 101:89. Gostitelji so se vrnili in povedli s 113:107. Tedaj so do konca ostale še štiri minute in pol, srečanje pa so gostje zaključili z delnim izidom 15:4, s čimer so prekinili serijo desetih domačih zmag Clippersov, pri katerih je George prispeval 34 točk, Kawhi Leonard pa 25. James Harden je k 19. zmagi v sezoni – s tem na četrtem mestu Zahoda le še za dve zaostajajo za tokratnimi tekmeci – pristavil 28 točk in deset podaj.



