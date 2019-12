Mavsi so pri najbolj vroči ekipi Lige NBA pokazali, da niso moštvo enega igralca, temveč so moštvo sposobno nadaljevati s presenetljivo uspešno sezono. Foto: AP

Porzingis is a MONSTER on both ends pic.twitter.com/ITzgbNiKC7 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 17. december 2019

Košarkarsi svet je sicer ostal brez soočenja dveh evropskih kandidatov za MVP-ja sezone, a vseeno ponedeljkov obračun v Milwaukeeju ni razočaral. Dallas je na krilih Setha Curryja in Kristapsa Porzinginsa (oba po 26 točk) vodil vse od sredine 1. četrtine in prav do konca, ko se je ubranil zadnjega juriša Bucksov.

Najbolj tesno prav na koncu

Jeleni so zagrozili v zadnji minuti, a je Tim Hardaway jr. 7,6 sekunde pred koncem zadel drugi prosti met za 119:114, na drugi strani je Giannis Antetokounmpo znižal s polaganjem in izsilil še prosti met, ki pa ga je bržkone namerno zgrešil. Sterling Brown je prišel do skoka v napadu, a je njegov met nato blokiral Porzingins.

Za nadaljevanje zmagovite serije najboljše ekipe Vzhoda ni bilo dovoljo niti 48 točk grškega velikana, ki je dodal še 14 skokov in 4 podaje. Premalo je bilo podpore, Kyle Korver je še dodal 17 točk.

Latvijec zabil prek Grka

Pri Teksašanih je Curry blestel pri metih z razdalje in prodori pod koš, osrednjo vlogo pa je pričakovano prevzel Latvijec, ki je končal z 12 skoki in 4 podajami, vrhunec pa je bilo zabijanje Porzinginsa prek Antetokounmpa. Predvsem pa je zasedba Ricka Carlisla pokazala, da sloves najuččinkovitejše klopi v letošnji sezoni ni zaman: četverica Finney-Smith, Brunson, Wright in Kleber je prispevala dvomestno število točk. Dallas je zadel 16 od 41 trojk, na drugi strani je Milwaukee metal 11/41.

"Imamo veliko različnih orožij"

"Res sem zadel dve trojki z velike razdalje, a še vedno je bil tam Giannis pred menoj. Vedo, da smo dobro strelsko moštvo, a imamo veliko različnih orožij in vsakdo lahko na svoj večer doseže 20 točk in več. To je največja grožnja. Nocoj je odlično odigral Seth Curry. Težko je igrati proti nam, ko imamo toliko različnih izbir," je Kristaps Porzingins povzel glavne odlike in adute Dallasa, ki še kar naprej vztraja na visokem 3. mestu Zahoda.

Daljši niz Bucksi zmogli le v šampionski sezoni

Milwaukee je izgubil skupno vodstvo v ligi, ki ga z izkupičkom 24-3 prevzemajo v ponedeljek prosti LA Lakersi. Bucksi so daljši zmagoviti niz v klubski zgodovini zmogli le v svoji edini šampionski sezoni 1970/71, ko so pod vodstvom košarkarskih ikon Karrema Abdul-Jabbarja in Oscarja Robertsona nanizali 20 zmag. Na drugi strani je Dallas še nikoli ni prekinil tako dolgega niza.

"Ponosen sem na fante, kako so se borili do zadnje sekunde," je po porazu tolažil svoje varovance Mike Budenholzer, ki je močno pogrešal svojega prvega organizatorja iger Erica Bledsoeja.

Dončić že odvrgel bergle Luka Dončić si je v 100. sekundi tekme Dallas - Miami nesrečno zvil desni gleženj, nakar so pregledi pokazali natrganine 2. stopnje. A slovenski superzvezdnik hitro napreduje. "Dobro se odziva na zdravljenje. Že nima več bergel in opornice. Dobro napreduje, ne bo pa igral v sredo. Če bo kakšna nova informacija, bo podana v sredo zvečer," je trener Dallasa Rick Carlisle podal zadnje zdravstvene informacije o LD77, ki sicer ni odpotoval v Milwaukee, je pa vneto spremljal tekmo od doma in neprestano objavljal zapise na Twitterju.

Memphisa vrnitev Miamija ni zmedla

Po poškodbi prepone se na parket še vedni ni vrnil Goran Dragić. Njegov Miami je sicer izgubil pri Memphisu s 111:118. Jo Morant je z 20 točkami in 10 podajami popeljal Grizlije do zmage nad Vročico, Jonas Valančiunas je dodal 21 točk in 10 skokov. Memphis je dobil 4 od zadnjih 5 tekem in je za razliko od uvodnega večera sezone tokrat uspel ubraniti juriš Miamija v zadnji četrtini.

Memphis je vodil za 11 točk, ko je na pohod krenil Jimmy Butler in nanizal 7 točk, 5 jih je dodal Derrick Jones in Heat je povedel s 107:104, a sledil je odgovor Moranta. "Preslaba obramba moža na moža. Conska obramba nam je vlila nekaj življenja," je različne podobe svojih varovancev pojasnil poraženi trener Erik Spoelstra.

Največja vrnitev Rocketsov v zgodovini kluba

Spursi so tri minute pred odmorom vodili s 65:40 in odšli na odmor s prednostjo 19 točk (72:53). Pred tem je Houston največ nadomestil 23 točk zaostanka (22. januarja 1977

proti Portlandu).

TEKME 16. DECEMBRA

MILWAUKEE - DALLAS 116:120

Antetokounmpo (18/31 iz igre) in 14 skokov, Korver 17 (5/7 za tri), Ilyasova 11, Hill 10, Middleton 9; Porzingis (9/19 iz igre in 12 skokov) in Se. Curry (4/8 za tri) po 26, Finney Smith

15 in 8 skokov, Brunson (11 podaj) in Wright po 13, Kleber 10, Jackson 7, Hardaway 6 (1/10 iz igre), Powell 4,

Dončić ni igral zaradi poškodbe gležnja.

OKLAHOMA CITY - CHICAGO 109:106

Paul 30 (6/8 za tri), 10 skokov in 8 podaj, Gallinari 22, Schröder 18; LaVine 39 (15/25 iz igre), Markkanen 13.

TORONTO - CLEVELAND 133:113

Siakam 33 (13/24 iz igre, 5/8 za tri), Powell 26 (4/6 za tri), Lowry 20 in 11 podaj, Ibaka 14; Sexton 25 (10/16 iz igre), Garland 20, Thompson 18, Osman 12.

DETROIT - WASHINGTON 119:133

Rose in Morris po 22, Brown 20, Kennard 14; Beal 35 (5/9 za tri) in 10 podaj, Thomas 23 (5/7 za tri), Bertans 17.

MEMPHIS - MIAMI 118:111

Valančiunas 21 (8/9 iz igre) in 10 skokov, Morant 20 in 10 podaj, Melton 16, Jackson Jr. 15 (5/11 za tri), Clarke 14; Butler 25, Herro 22, Nunn 18, Jones Jr. 15, Adebayo 14 in 13 skokov, Dragić ni igral.

PHOENIX - PORTLAND 110:111

Oubre 24, Kaminsky in Šarić po 17, Baynes 13 (2/2 za tri); McCollum 30 (11/20 iz igre), Lillard 27, Anthony 23 (4/6 za tri) in 8 skokov, Bazemore 11, Whiteside 10 in 14 skokov.

HOUSTON - SAN ANTONIO 109:107

Westbrook 31 (11/25 iz igre) in 10 skokov, Harden 28 (10/29 iz igre, 4/13 za tri), 8 skokov in 7 podaj, McLemore 17, Capela 15 in 15 skokov; Aldridge 19 in 13 skokov, Forbes 18 (6/9 za tri),

Murray in White po 16.

TEKME 17. DECEMBRA

CHARLOTTE - SACRAMENTO

INDIANA - LA LAKERS

NEW YORK - ATLANTA

NEW ORLEANS - BROOKLYN

UTAH - ORLANDO

LA CLIPPERS - PHOENIX

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P O Milwaukee Bucks 28 24 4 85.7 Philadelphia 76ers 28 20 8 71.4 Boston Celtics 24 17 7 70.8 Miami Heat 27 19 8 70.4 Toronto Raptors 26 18 8 69.2 Indiana Pacers 27 18 9 66.7 Brooklyn Nets 26 14 12 53.8 Orlando Magic 26 12 14 46.2 Charlotte Hornets 29 12 17 41.4 Detroit Pistons 27 11 16 40.7 Chicago Bulls 29 10 19 34.5 Washington Wizards 25 8 17 32.0 Cleveland Cavaliers 27 6 21 22.2 New York Knicks 27 6 21 22.2 Atlanta Hawks 27 6 21 22.2