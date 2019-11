Luka Dončić se je poigraval z aktualnimi podprvaki Lige NBA. Foto: Reuters

Dallas nadaljuje zmagoviti niz proti štirim prvakom zadnjih šestih sezon. Po Torontu in San Antoniu je v American Airlines Centru, kamor v petek prihaja še Cleveland, na kolena spravil Warriorse, in to v kakšnem slogu. Tako rekoč je bilo dvomov o zmagovalcu konec že po prvi četrtini, ki jo je dobil s 44:16. V prvih 12 minutah je Dončić dosegel več točk (22), skokov (5) in podaj (5) kot celotna ekipa Bojevnikov. Je prvi igralec, ki mu je to uspelo po Allenu Iversonu leta 2003. Hkrati je 20-letni Ljubljančan v prvih 25 minutah postavil tudi najhitrejši trojni dvojček s 35 točkami do zdaj. Že sedmič v tej sezoni in 15. v karieri je bil dvomesten v glavnih treh statističnih kategorijah.

Mavericksi so z 22 trojkami izenačili rekord franšize. Golden State, ki ni vodil niti enkrat, ostaja prikovan na dno lige. Warriorsi, ki so v zadnjih petih letih igrali v finalu in trikrat osvojili prstan, imajo ogromno težav s poškodbami. V Dallasu ni igral niti Draymond Green, Steve Kerr pa je imel v rotaciji tako le osmerico. Z 20 točkami je bil drugi strelec Mavsov Tim Hardaway Jr., ki ga je s tribune spremljal oče, legendarni Tim Hardaway, ki je igral tako za Golden State kot za Dallas. Pri gostih je 22 točk vpisal Eric Paschall.

Nov osebni mejnik Luke v eni četrtini

Že proti San Antoniu je Dončić imenitno začel tekmo, tokrat pa je bil v prvi četrtini še boljši. Takoj je izsilil osebno napako pri metu izza črte, zatem pa je zadel še svojo prvo trojko. Po podaji Hardawayu je po vsega minuti in pol Kerra prisilil v minuto odmora, kar pa domačega naleta ni prekinilo in razlika je le naraščala. Ko je Dončić silovito zabil v peti minuti, je bilo na semaforju 22:7, po dveh zaporednih podajah Luke pa je pri izidu 30:11 Kerr znova posredoval z minuto odmora. Dončić je nadaljeval v svojem ritmu in bil dvakrat zapored natančen za tri za izjemnih 26 točk naskoka.

Odigral je najboljšo četrtino v karieri, saj je z 22 točkami dosegel osebni rekord, ob tem pa je v statistiko ob imenitnem metu (2/2 za dve, 5/6 za tri) vpisal še po pet skokov in podaj. Kmalu po začetku druge četrtine so Mavericksi naskok povišali na več kot 30, Dončić pa se je znova na parket vrnil dobrih pet minut pred koncem prvega dela, ko je Dallas vodil s 56:28. In takoj je Ljubljančan zadel. Ko je drugič na tekmi izsilil osebno napako pri metu za tri, je z dvema uspešno izvedenima prostima metoma povišal na +39. Tedaj je bil že pri 31 točkah, do konca polčasa, ki so ga gostitelji dobili s 74:38, pa je dosegel še dve. 33 točk, in to v vsega 17 minutah!

V tretji četrtini slovenskemu superzvezdniku ni steklo kot pred tem. Zgrešil je prvih pet metov, po treh minutah tega dela igre pa lepo podal Kristapsu Porzingisu za 'alley oop' in prednost 40 točk. Po polovici tretje četrtine je Dončić zbral deseto podajo, zatem v protinapadu vpisal 35. točko, nato pa nov trojni dvojček dopolnil še z deseto ujeto odbito žogo in slabih 16 minut pred koncem srečanja se je usedel na klop. Zadnja četrtina je bila ob gromozanski razliki zgolj formalnost. Ryan Broekhoff je na začetku zadnje minute s trojko prednost povišal celo na 50, a je zatem koš dal še Jordan Poole.

Carlisle: To ni več novica, to je nekaj normalnega

"Vidim statistiko in ne vem, kaj naj rečem. Lepo jo je videti. Samo uživam v košarki," je bil skromen Dončić. "Vesel sem, da zmagujemo. To je vse. Zmagali smo tretjič zapored, tako moramo nadaljevati," je povedal Dončić, ki je s 33 točkami v prvem polčasu le za točko zgrešil klubski rekord Dirka Nowitzkega iz leta 2009.

"Je poseben igralec na posebni misiji. Ni kaj več za dodati. Sploh ne gre več za veliko novico, to postaja kar normalno," je o Dončićevi predstavi povedal trener Dallasa Rick Carlisle. "Luka Magic" je na 14. tekmi dosegel sedmi trojni dvojček, največ na uvodu sezone po Oscarju Robertsonu v sezoni 1961/62.

Njegovo povprečje je zdaj 29,9 točke, 10,7 skoka in 9,4 podaje na tekmo. Edina, ki sta imela sezonsko povprečje trojnega dvojčka v zgodovini, sta bila Robertson in Russell Westbrook. "Neverjetno. Pogovarjajo se, ali lahko nadaljuje v tem tempu, jaz pa pravim, če lahko kdo nadaljuje, je to on. Še vedno je prizemljen, igra super pametno, dobro meče in zaključuje napade. Vse, kar naredi, deluje tako lahkotno," je soigralca hvalil J. J. Barea.

Cleveland 17. zapored klonil v Miamiju

Visoko zmago je dosegel tudi Miami, ki je s 124:100 nadigral Cleveland. American Airlines Arena tudi po šesti tekmi sezone ostaja neosvojljiva, Vročica pa je vpisala deseto zmago na 13. obračunu. Potem ko je izpustil zadnjo tekmo, je bil Goran Dragić vprašljiv tudi za dvoboj s Cavsi, a je nekdanji kapetan slovenske izbrane vrste zaigral. Znova je dobro izkoristil svojo minutažo. V igro je prišel po dobrih šestih minutah srečanja in takoj dvakrat zadel. Že v prvi četrtini je dal osem točk, tekmo pa končal s 13, šestimi podajami in štirimi skoki. Na parketu je prebil 26 minut.

Dragić okreval po okužbi sinusov

"Koleno je v redu, sem pa imel zadnji teden, prvič v življenju, okužbo sinusov in ni bilo ravno zabavno. Ampak smo preživeli, spet sem nazaj na igrišču in vesel, ker dobro igram," je za STA dejal Dragić.

Ekipa Miamija je v uvodu letošnje sezone izjemno uspešna in Dragić potrjuje, da si želijo priti kar najdlje. "Ambicije so zelo visoke. Zdaj moramo nekako zaključiti ta prvi del redne sezone. Cilj je seveda, da smo čim višje, da nekako dobimo prednost domačega igrišča in potem v končnici skušamo nekako poskusiti stopnjevati našo igro. Mislim, da imamo letos res zelo dobro kemijo, zelo dobro klop in za zdaj nam gre super," je dejal.

Niti najmanj mu ni žal, da je tudi letos ostal v Miamiju, čeprav je bilo veliko ugibanj o selitvi v drug klub, med drugim tudi v Dallas. "Tu sem že pet let in Miami je že moj dom. Zanesljivo si želim ostati. Mislim, če se zgodi, se pač zgodi, ampak oba otroka mi tukaj hodita v šolo. Zdaj so moja prioriteta druge stvari. Prej ko sem bil samski, je bila samo košarka, zdaj pa oboje, tudi otroci in družina. Zelo sem vesel, da sem ostal tukaj, in upam, da bom tukaj tudi končal," je za STA še povedal Dragić.

Po dobri prvi četrtini je Miami izvrstno odigral drugo, ki jo je dobil za 17 in na odmor odšel s 27 točkami naskoka. V prvem polčasu je dosegel kar 75 točk. V drugem delu so gostitelji mirno nadzorovali potek srečanja. Po seriji 13:3 in košu Kevina Lova so Cavaliersi devet minut pred koncem sicer znižali na 16, a bližje niso več prišli. Cleveland je v Miamiju klonil 17. zapored. Serija se je začela v sezoni 2010/11, ko je iz Cavsov med Heate prestopil LeBron James.

Duncan Robinson je bil z 29 točkami prvi strelec tekme. Za tri je metal 9/15, to pa so bili tudi vsi njegovi poskusi iz igre. V drugi četrtini je zadel kar sedem metov izza črte, s čimer je postavil rekord floridske franšize po številu trojk v četrtini. To mu je uspelo proti ekipi, ki jo vodi John Beilein, njegov trener na univerzi Michigan. 22 točk je dodal Tyler Hero, Jimmy Butler, ki je zgrešil 12 od prvih 13 metov (na koncu 3/16 iz igre), pa 21. Pri gostih je bil s 25 točkami in 13 skoki najbolj razigran Love. "To ni več presenečenje. Resnično smo dobri. Mislim, da nihče ne želi igrati z nami, in poskrbeli bomo, da bo tako tudi ostalo," je o dobrem začetku sezone povedal Butler.

Uspešen začetek dvojca George-Leonard

Na najrazburljivejši tekmi večera so LA Clippersi po podaljšku s 107:104 ugnali Boston. Prvič sta v dresu Clippersov skupaj zaigrala Paul George in Kawhi Leonard. George je dosegel 25 točk, Leonard 17, oba pa je s 27 točkami presegel Lou Williams. Izkazal se je branilec Patrick Beverley s 14 točkami in kar 16 skoki. Clippersi so v zadnji četrtini nadoknadili 10 točk zaostanka in izsilili podaljšek. Leonard je ob koncu ustavil morebitno trojko Kembe Walkerja za izenačenje. Pri Celticsih je bil s 30 točkami najučinkovitejši Jason Tatum.

