Luka Dončić je odigral morda celo najboljšo tekmo v karieri. Foto: AP

20-letni Ljubljančan, ki je s trojko 26 sekund pred koncem odločil dvoboj, je svoje ime znova vpisal v zgodovinske knjige. Z novo imenitno predstavo je popravil osebni strelski rekord, ki ga je z 38 točkami postavil pred desetimi dnevi proti New Yorku. Hkrati je izboljšal tudi slovenski rekord v Ligi NBA, ki ga je s 40 točkami predtem imel Goran Dragić, star pa je bil dobrih pet let. V statistiko je superzvezdnik Dallasa vpisal še 11 skokov in 12 podaj, s čimer je 14. v karieri zbral trojni dvojček. Po LeBronu Jamesu je postal šele drugi košarkar, ki mu je trojni dvojček s 40 točkami uspelo doseči pred 21. rojstnim dnem. Sicer trojnega dvojčka s 40 točkami ni dal še noben igralec Mavericksov.

Dallas je teksaške tekmece premagal prvič po decembru 2017 in seriji petih porazov. To je bila druga zaporedna domača tekma v American Airlines Centru proti štirim prvakom zadnjih šestih let. Po zmagah nad Torontom in San Antoniom sledita še dvoboja z Golden Statom v sredo in Clevelandom v petek. Mavsi so zdaj pri osmih zmagah in petih porazih, Spursi, ki so klonili že šestič v nizu, pa imajo pet zmag in devet porazov. Ob Dončiću je bil drugi junak dvoboja Dorian Finney-Smith, ki je z 22 točkami prav tako postavil osebni strelski rekord. Kristaps Porzingis je dodal 18 točk, ob tem pa ujel še deset odbitih žog. Pri gostih je bil s 36 točkami najboljši DeMar DeRozan.

17 točk Dončića v prvi četrtini

Dončić je z odlično predstavo navdušil tudi lastnika Dallasa Marka Cubana. Foto: Reuters

Dončić je udarno začel tekmo. Takoj v prvem napadu je prodrl pod koš, nato pa po osebni napaki zadel oba prosta meta. Prvih 11 točk Dallasa je bilo doseženih v režiji Ljubljančana, ki je zadel še trojko z zanj značilnim korakom nazaj, podelil pa je še podaje Porzingisu, Dwightu Powellu in Finneyju-Smithu. Ko je bil natančen še Seth Curry za 13:4, je po natanko štirih minutah Gregg Popovich posredoval z minuto odmora. Nalet Mavsov se je nadaljeval in po dveh zaporednih trojkah Dončića so povedli s 30:12. Po prvih 12 minutah je Dallas vodil s 36:22, Luka pa je dosegel kar 17 točk (5/7 iz igre), kar je drugi najboljši dosežek v njegovi karieri v eni četrtini, ob tem pa je vpisal še po štiri skoke in podaje.



Gostitelji so po zaslugi dobre obrambe držali visoko prednost, medtem ko je bil Dončić na klopi, pa je največ napadov zaključeval Porzingis. Pet minut pred koncem polčasa se je ob domačem vodstvu z 49:33 slovenski košarkar vrnil na parket in takoj prodrl ter zadel prek LaMarcusa Aldriga. Na nasprotni strani se je razigral prvi strelec Spursov DeRozan, ki je v drugi četrtini dal 15 točk. Bil je najzaslužnejši, da so Spursi znižali zaostanek. Ko je bil minuto pred koncem prvega polčasa izza črte natančen Patty Mills, je po dolgem času razlika padla na manj kot deset (56:47). Takoj je odgovoril Dončić, ki je dosegel koš pred Avstralca in še izsilil njegovo osebno napako. Izkoristil je dodaten prosti met, s čimer je v prvem delu vpisal 24 točk (iz igre 8/12). Po košu DeRozana je po polovici srečanja na semaforju pisalo 59:49.



26 sekund pred koncem odločilna trojka Dončića

Dvoboj s prvim strelcem San Antonia DeMarjem DeRozanom. Foto: Reuters

Drugi polčas je s košem odprl Dončić, toda sledile so minute v znamenju San Antonia, ki je znižal zaostanek. Ko je Dejonte Murray po štirih minutah drugega dela zadel, je domača prednost skopnela na vsega štiri (66:62). Minuto kasneje je Dončić s "floaterjem" dosegel že 30. točko na tekmi. Dobrih pet minut pred koncem tretje četrtine so Spursi pri izidu 78:70 vzeli minuto odmora, po kateri je Luka s tremi potezami poskrbel za serijo 7:0. Najprej je opravil veliko dela za ukradeno žogo Finneyja-Smitha, po kateri je uspešno slovenski mladenič zaključil protinapad, v naslednjem napadu je znova dal koš, nato pa še podal Finneyju-Smithu za trojko in 85:70. Imenitni sta bili Lukovi podaji za zadnja koša Dallasa v tretji četrtini. Najprej je Finneyju-Smithu v slogu podajalcev pri ameriškem nogometu žogo poslal prek celega igrišča, tik ob koncu četrtine pa je po prodoru na trojki samega našel Justina Jacksona, ki je bil natančen za 93:79.

Zadnjo četrtino je Dončić začel na klopi, sedem minut pred koncem pa je razlika skopnela na devet. Na parket se je Luka vrnil dobrih šest minut pred koncem ob izidu 101:93 in takoj izsilil osebno napako. Sledile so štiri zaporedne gostujoče točke za -6. Pet minut pred koncem je Dončić ob prodoru napravil osebno napako v napadu, na drugi strani pa je bil za 103:100 za tri uspešen DeMarre Carroll. Nato je DeRozan priključil celo na -2, na kar je Dončić odgovoril z 38. točko na tekmi. Tri minute pred iztekom rednega dela – pred tem je Luka dobil peto osebno napako – si je Dallas priboril šest točk naskoka, toda Spursi so se znova vrnili v igro. Ko je Finney-Smith, potem ko je žoga Porzingisu že ušla iz rok, a prišla do soigralca, zadel v zadnji sekundi napada in je nato Mills izgubil žogo, je imel Dallas lepo priložnost, da si priigra že odločujočo prednost, toda Dončić je izgubil žogo, Rudy Gay pa s trojko približal na 112:110. Do konca je tedaj ostalo še 43 sekund, 16 sekund kasneje pa je izza črte odločil Dončić. Po minuti odmora Ostrogam ni uspelo v petih sekundah spraviti žoge v igro, na drugi strani se je Luka že zapletel, a nekako le podal Curryju, ki je postavil izid tekme.

Ponedeljove tekme:

DALLAS – SAN ANTONIO

117:110 (36:22, 27:23, 34:30, 24:31)

Dončić 42 (9/14 za dve, 5/13 za tri, 9/13 PM), 11 skokov in 12 podaj v 35 minutah, Finney-Smith 22, Porzingis 18 in 10 skokov, Brunson 11; DeRozan 36 (14/20 iz igre), Aldridge 16, Forbes 13.



NEW YORK – CLEVELAND 123:105

Randle 30 (12/17 iz igre), Morris 23, Barrett 15, Dotson 11; Porter 18, Sexton in McKinnie po 14, Clarkson 13, Knight 12, Garland 10.



BROOKLYN – INDIANA 86:115

Dinwiddle 28, Allen (12 skokov) in Temple po 10.; A. Holiday 24 in 13 podaj, J. Holiday 20, Warren 19, Sabonis 16, Mitrou-Long.



TORONTO – CHARLOTTE 132:96

Anunoby 24, Siakam 20, Powell 17, Davis 16, Hollis-Jefferson 15, VanVleet in Boucher (11 skokov) po 11; Williams 14, Biyombo in Bridges po 13, Graham 11, Rozier 10.



HOUSTON – PORTLAND 132:108

Harden 36 (11/19 iz igre), Westbrook 28, 13 skokov in 10 podaj, Capela 22 in 20 skokov, Tucker 13, House 11; McCollum 25, Labissiere 15, Lillard 13 in 11 podaj, Little, Whiteside in Bazemore po 11, Simons 10.



CHICAGO – MILWAUKEE 101:115

Gafford 21, White 13, Arcidiacono 12, LaVine 11; G. Antetokounmpo 33 (13/22 iz igre) in 10 skokov, B. Lopez 19 in 10 skokov, Hill 18, DiVincenzo 15.



PHOENIX – BOSTON 85:99

Booker 20, Oubre 15; Tatum 26 in 11 skokov, Walker 19, Smart 17, Brown 14; Wanamaker 10.



UTAH – MINNESOTA 102:112

Bogdanović 18, Mitchell 17, Gobert 16 in 14 skokov, Conley 15, Ingles 12, Green 11; Towns 29 in 13 skokov, Teague 21 in 11 podaj, Covington 15, Martin 14, Okogie 11.



LA CLIPPERS – OKLAHOMA CITY

Torkove tekme:

MEMPHIS – GOLDEN STATE

NEW ORLEANS – PORTLAND

SACRAMENTO – PHOENIX

LA LAKERS – OKLAHOMA CITY