Luka Dončić je iz igre metal 10/21, od tega 1/7 za tri točke. Foto: Reuters

Magici so tako v Dallasu doživeli osmi zaporedni poraz in so brez zmage v American Airlines Centru vse od januarja 2011. Mavericksi so se z izkupičkom 5:2 utrdili na vrhu jugozahodne divizije in v Zahodni konferenci zaostajajo le za LA Lakersi (6:1).

21 točk Dončića v drugem polčasu

Dončić je bil s 27 točkami (met 10/21, za tri 1/7), od tega jih je 21 vknjižil v drugem polčasu, spet prvo ime tekme, a je veliko delo opravila tudi klop Mavsov, ki je prispevala 49 točk. V svojem debiju v tej sezoni je zablestel J. J. Barea, ki se je vrnil po poškodbi ahilove tetive. V drugi četrtini, ko ni šlo ne Dončiću ne Porzingisu (10 točk - met 4/14, za tri 1/5, 8 skokov), je dosegel 11 zaporednih točk Dallasa in poskrbel, da je šel Orlando na odmor z minimalno prednostjo.

. @luka7doncic shot chart tonight shows growth as a player. Didn’t have it from outside, so started attacking the paint. pic.twitter.com/ojiq0RcQCp — Brad Townsend (@townbrad) 07. november 2019

Orlando vodil ves prvi del

Pot do zmage Mavericksov je bila izjemno trnova. V obračunu najbolj (Dallas) in najmanj (Orlando) učinkovitega napada v Ligi NBA so Magici vodil ves prvi polčas in odšli na odmor z dvema točkama prednosti (56:54). Vodili so že za deset, vendar je zaostanek s tremi zaporednimi trojkami skorajda izničil Barea. Dončić je v prvem delu dosegel le 6 točk.

Vucevic had a chance to win the game for Orlando but it didn't go down. pic.twitter.com/joLmWsDZdy — John Ledesma (@JohnnyNBA) 07. november 2019

Dallas ekspresno izbrisal minus enajst

Sredi tretje četrtine je Orlando povedel za 11 točk (71:60), nato pa se je začela vrnitev Dallasa. Mavericksi so naredili delni izid 26:8 in pred zadnjimi 12 minutami povedli za sedem. Za prednost je v zadnjih 30 sekundah tega dela s štirimi točkami poskrebel prav Dončić.

Dončić edino trojko zadel sredi zadnje četrtine

Žilavi gosti s Floride niso dopustili Mavericksom, da se odlepijo. Nikola Vučević je dobrih sedem minut opred koncem poskrbel za izenačenje na 91. Na drugi strani je s petimi zaporednimi točkami odgovoril Dončić, tudi z edino zadeto trojko na tekmi, ki jih je tokrat metal le 1/7.

Gordon tragični junak

Ko je Dallas z dvema zadetima prostima metoma Dončića dve minuti in pol pred koncem povedel s 107:102, je kazalo, da se je tehtnica dokončno prevesila na stran Dallasa, vendar ni bilo tako. Orlando je imel v zadnji minuti pri izidu 107:106 dva napada za vodstvo, vendar je Aaron Gordon obakrat naredil osebno napako v napadu.

Curry ponudil Orlandu še eno priložnost

Seth Curry je sedem sekund pred koncem zapravil dva prosta meta in Magici so imeli napad za zmago, vendar je sekundo pred koncem Vučević zgrešil met za tri točke. Izza črte je Orlando, ki je prvič v sezoni presegel mejo 100 točk, metal le 6/24.

Naslednjo tekmo bo Dallas odigral v noči na soboto doma proti New Yorku.

DALLAS – ORLANDO

107:106 (25:28, 29:28, 32:23, 21:27)

Dončić 27 (met 10/21, za tri 1/7), prosti meti 6/7), 7 skokov in 7 podaj, 6 izgubljenih žog, Kleber 14, Hardaway 13, Powell 12, Barea in Jackson po 11, Porzingis 10, Curry 5, Finney Smith 4; Gordon 23, Vučević 19 in 11 skokov, Augustin, Isaac (10 skokov) in Carter Williams po 13, Fultz 11.

DETROIT – NEW YORK 122:102

Drummond 27, 12 skokov, Snell 24, Morris 22; Randle 20, Morris 18, Barrett 15.



INDIANA – WASHINGTON 121:106

Warren 21, McDermott 19, Holiday 18, Sabonis 13 in 17 skokov; Beal 30, Bryant 20 in 11 skokov.

HOUSTON – GOLDEN STATE 129:112

Harden 36 in 13 podaj, Tucker 22 in 11 skokov, Capela 19 in 16 skokov, Westbrook 18; Burks 28, Paschall 19.



ATLANTA – CHICAGO 93:113

Parker 18, Carter 14, Young 9; Satoransky 27, Markkanen 17, Porter 13.

TORONTO – SACRAMENTO 124:120

Lowry 24, Siakam 23 in 13 skokov, Ibaka 21; Barnes 26, Bogdanović 22, Hield 21.



MEMPHIS – MINNESOTA 137:121

Brooks 31, Morant 26, Clarke in Crowder po 18; Wiggins 30, Towns 25 in 13 skokov.

UTAH – PHILADELPHIA 106:104

Mitchell 24, Bogdanović 20, Ingles 16, Conley 15, Gobert 14 in 16 skokov; Embiid 27, 16 skokov, Richardson 24, Harris 16, Neto 11.



LA CLIPPERS – MILWAUKEE

Tekme 7. novembra:

CHARLOTTE - BOSTON

SAN ANTONIO - OKLAHOMA

PHOENIX - MIAMI

LA CLIPPERS - PORTLAND