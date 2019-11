Luka Dončić je postal najmlajši košarkar v Ligi NBA, ki je dosgel dva zaporedna trojna dvojčka z vsaj 25 točkami. Foto: AP

20-letni Ljubljančan se v Quicken Loans Areni počuti zares sijajno. Februarja je postavil rekord kariere (35 točk), tokrat pa je prispeval 29 točk, 15 podaj in 14 skokov. To je že njegov drugi zaporedni trojni dvojček. Uspel mu je že tri minute in 44 sekund pred koncem tretje četrtine!

- 1st player in @NBAHistory to record at least 29 PTS, 15 AST, 13 REB in back-to-back games.

- Youngest in NBA History to record consecutive 25-point triple-doubles.

- 2nd player in @dallasmavs franchise history with back-to-back 15-AST games, joining Jason Kidd. pic.twitter.com/aTzNKdCOhG

— NBA.com/Stats (@nbastats) 04. november 2019



V karieri je zbral že enajst trojnih dvojčkov, kar ni pred 21. letom uspelo še nikomur. Legendarni Magic Johnson jih je zbral sedem pri tej starosti. Le Jason Kidd je v zgodovini Dallasa na dveh zaporednih tekmah zbral po 15 podaj,.

Cavaliersi so doživeli prvi poraz na domačem parketu v letošnji sezoni. Dallas je na domačem parketu že dvakrat izgubil, na gostovanju pa je še neporažen, zmagal je tudi v New Orleansu in Denverju. S tremi zaporednimi gostujočimi zmagami so Mavericksi zadnjič začeli sezoni 2010/11, ko so tudi osvojili naslov prvaka.

Cleveland popustil po odličnem začetku

Cavaliersi, ki po odhodu LeBrona Jamesa lani poleti niso med kandidati za končnico na Vzhodu, so začeli odlično. Kevin Love je zadel tri trojke za vodstvo s 23:15. Dončić je nato prevzel glavno vlogo. Najprej je zadel trojko po koraku nazaj, nato pa je bil natančen še iz levega kota, dvakrat je tudi lepo zaposlil centra Bobana Marjanovića. Srb je odigral drugo tekmo v letošnji sezoni. Po 12 minutah so imeli Mavericksi tri točke naskoka (28:31).

Ko je Rick Carlisle spočil Dončića, so gostitelji takoj prevzeli vodstvo. Jordan Clarkson je bil dvakrat natančen izza črte za 43:38. Ko se je novinec leta vrnil v igro, je takoj razigral soigralce in Dallas je imel pet točk prednosti ob odmoru (53:58).

Dončić je imel vedno pripravljen pravi odgovor

Cleveland je sredi tretje četrtine z delnim izidom 11:2 povedel s 73:69 po trojki Cedija Osmana. Mavericksi so odgovorili s serijo enajstih zaporednih točk. Dončić je najprej našel Tima Hardawayja in Doriana Finney-Smitha, ki sta zadela za tri točke, nato pa je dodal še trojko z leve strani za 76:86.

Uvodne tri minute zadnje četrtine so dokončno prelomile tekmo v korist Dallasa, ki je z delnim izidom 14:2 povedel že za 16 točk (88:104). Devet minut pred zadnjim piskom sirene so bili Cavaliersi v izgubljenem položaju. Dončić je z izjemnimi podajami le še dodal piko i zares imenitni predstavi.

Love: Luka je čarovnik z žogo

"Zelo sem užival na tej tekmi. Odigrati želim vse tekme, saj res rad igram košarko," je dejal Dončić.



"Luka je čarovnik z žogo. Nemogoče ga je zaustaviti. Preprosto ne najdem dovolj pohvalnih besed zanj. Res je neverjeten. Že lani me je navdušil, letos pa igra še na precej višjem nivoju," je z izbranimi besedami o Ljubljančanu spregovoril zvezdnik Clevelanda Love.



Vrhunci Dončića v Clevelandu

Izjemna uvodna četrtina Miamija

Vročica je začela udarno. Jimmy Butler je zadel tri zaporedne trojke in po štirih minutah je Miami povedel s 17:4. Mike D'Antoni je skušal z minuto odmora zaustaviti silovit nalet. Rocketsi sploh niso igrali obrambe. Vsak napad gostiteljev se je končal uspešno. V zadnji minuti in pol prve četrtine so z delnim izidom 10:0 povišali prednost na neverjetnih 46:14. To je bila najvišja prednost po prvi četrtini v zgodovini kluba. Rekord Lige NBA držijo Lakersi, ki so 4. februarja 1987 po 12 minutah proti Sacramentu v Forumu vodili kar s 40:4.

Goran Dragić in soigralci so popolnioma zaustavili Russella Westbrooka. Foto: Reuters

Harden se je prebudil pred odmorom

Dragić je prvi točki na tekmi dosegel s polaganjem po treh minutah druge četrtine, nato pa je Duncan Robinson s trojko povišal na 59:18. Harden se je prebudil tik pred odmorom, ko je nanizal sedem zaporednih točk in Houston je znižal na 71:46.

Harden je v prvem polčasu dosegel 21 točk, njegovi soigralci pa so bili popolnoma razglašeni. Rocketsi so zadeli le pet trojk iz 27 poskusov. Miami je metal 58-odstotno iz igre in zadel devet metov izza črte.

Tudi v tretji četrtini se gostje niso pobrali. Prednost Miamija je le še naraščala, Dragić je nanizal pet zaporednih točk in po 36 minutah je bil Houston v izgubljenem položaju (99:71). V zadnji četrtini sta oba trenerja večjo minutažo namenila rezervistom.

15 točk Dragića in katastrofalen večer Westbrooka

Pri Miamiju je blestel Duncan Robinson, ki je zadel kar sedem trojk, Meyers Leonard jih je dodal 21, Dragić pa 15. MVP zadnjega evropskega prvenstva je bil na parketu 28 minut, zadel je tri trojke iz šestih poskusov. Katastrofalen večer je imel Russell Westbrook, ki je iz igre metal le 3/11, izgubil je sedem žog.

Harden: Povozili so nas

"Povozili so nas! Igrali so z neverjetno energijo, vse jim je uspevalo in nikakor jih nismo uspeli zaustaviti," je priznal Harden, ki je bil najboljši strelec tekme z 29 točkami.

Vrhunci tekme Miami - Houston

James s trojnim dvojčkom zrežiral peto zaporedno zmago Lakersov

Tudi LeBron James je prispeval drugi zaporedni trojni dvojček. Lakersi, ki so v petek zvečer zmagali v Dallasu po podaljšku, so odlično formo prenesli tudi v San Antoino (96:103).

34-letni James je prispeval 21 točk, 13 podaj in 11 skokov, Atnthony Davis pa je dodal 25 točk in 11 skokov. Blestel je tudi center Dwight Howard s 14 točkami (7/7 iz igre) in 13 skoki. To je bila že peta zaporedna zmaga Jezernikov, ki so na vrhu Zahoda.

Lakersi so odlično končali prvi polčas, nanizali so 10 točk zapored, Kyle Kuzma pa je zadel trojko od table z desetih metrov ob pisku sirene.

Na začetku tretje četrtine je Davis s polaganjem poskrbel za najvišjo prednost Jezernikov na tekmi (47:66) in jezni trener Gregg Popovich (pred tekmo se je prisrčno objel z Jamesom) je vzel minuto odmora. Spursi so se prebudili in s trojko Rudyja Gaya s polovice igrišča ob sireni za konec tretje četrtine znižali na 72:77.

Velika vrnitev Spusrov na krilih Murrayja

Popovich je iskal razigranega igralca in ga našel v zadnji četrtini. Dejounte Murray (18 točk in 11 skokov) je nanizal 14 zaporednih točk in štiri minutwe pred koncem je izenačil na 90:90.

Veliki navijač Lakersov Snoop Dogg je med navijači San Antonia proslavljal veliko zmago. Foto: Reuters

Končnica pripadla Jezernikom

Navijači v razprodanem AT&T Centru so bili na nogah. Kentavious Caldwell-Pope je odgovoril s petimi zaporednimi točkami, v končnici pa je James sijajno dirigiral igro Lakersov.

James pohvalil Howarda

"Howard je odigral izjemno tekmo. Na parketu ni bilo veliko časa, a vsako minuto je unovčil. Ujel je veliko odbitih žog, zaustavil gostitelje pri prodorih. Spomnil je na najboljša leta. Za nas je ključna obramba. Vse se vrti okoli obrambe. Če nam na gre v napadu, imamo še vedno možnost za zmago. V San Antoniu zmagujejo le redki. V tej dvorani sem velikokrat izgubil," je pojasnil James.



"Večino lanske sezone sem preživel na kavču in gledal sem tekme Lige NBA. Po poškodbi kolena sem si dejal, da poskusim še enkrat. Zares uživam v vsakem trenutku," je poudaril 33-letni Howard, ki doživlja drugo pomlad, potem ko je pogorel pri Lakersih v sezoni 2012/13.



Vrhunci tekme San Antonio - Los Angeles Lakers

Nedeljske tekme:

MIAMI - HOUSTON

129:100 (46:14, 25:32, 28:25, 30:29)

Robinson 23 (7/11 za tri), Leonard 21 (9/11 iz igre), Butler 18 (7/15 iz igre), J. Johnson 17, Dragić 15 (5/9 iz igre, 3/6 za tri, prosti meti 2/2), 4 podaje, 2 skoka in 2 ukradeni žogi v 28 minutah, Herro 12, Adebayo 8, Olnyk 6, Nunn 5, Silva 4; Harden 29 (6/14 iz igre, 3/9 za tri), Clemons 16, McLemore 14, Westbrook (3/11 iz igre) in House po 10, Capela in Sefollosha po 5, Gordon 4, Rivers 3, Tucker in Anderson po 2.

CLEVELAND - DALLAS

111:131 (28:31, 25:27, 33:32, 25:41)

Love 29 (5/11 za tri) in 8 skokov, Clarkson 17 (5/10 za tri), Thompson 11 in 12 skokov, Osman, Knight in Sexton po 10, Garland 9, Porter 8, Nance 5, Cook 2; Dončić 29 (9/17 iz igre, 5/10 za tri, prosti meti 6/6), 15 podaj in 14 skokov, Porzingis 18 (4/6 za tri) in 9 skokov, Brunson 14, Se. Curry 13 (3/5 za tri), Marjanović (6/11 iz igre in 8 skokov) in Hardaway po 12, Finnex Smith 10, Powell 9, Wright 8, Broekhoff in Jackson po 3.

INDIANA - CHICAGO 108:95

Warren 26 (10/16 iz igre), Brogdon 22 in 7 podaj, Leaf 13 in 15 skokov; LaVine 21 (4/8 za tri), Carter Jr. 20 (9/10 iz igre) in 10 skokov, Young 12.

NEW YORK - SACRAMENTO 92:113

Morris 28 (4/6 za tri), Barrett 22, Trier 11, Robinson 10 (4/4 iz igre); Fox 24, Hield 22 (5/11 za tri), Barnes 19, Holmes 14 (6/8 iz igre) in 10 skokov, Bjelica 10 (2/3 za tri), 8 skokov in 6 podaj.

SAN ANTONIO - LA LAKERS 96:103

Murray 18 (7/12 iz igre) in 11 skokov, Gay 16 in 10 skokov, DeRozan ¸14, Forbes in White po 12; Davis 25 (10/20 iz igre) in 11 skokov, James 21 (8/23 iz igre), 13 podaj in 11 skokov, Bradley 16 (7/9 iz igre), Howard 14 (7/7 iz igre) in 13 skokov, Caldwell Pope 14.

LA CLIPPERS - UTAH 105:94

Leonard 30 (9/26 iz igre), Harrell 19 in 8 skokov, Williams 17; Mitchell 36 (4/6 za tri), Bogdanović 19, Gobert 12 in 14 skokov.

Ponedeljkove tekme:

WASHINGTON - DETROIT

BROOKLYN - NEW ORLEANS

MEMPHIS - HOUSTON

MINNESOTA - MILWAUKEE

PHOENIX - PHILADELPHIA

GOLDEN STATE - PORTLAND

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P O Philadelphia 76ers 5 5 0 100.0 Miami Heat 6 5 1 83.3 Boston Celtics 5 4 1 80.0 Milwaukee Bucks 6 4 2 66.7 Toronto Raptors 6 4 2 66.7 Charlotte Hornets 6 3 3 50.0 Indiana Pacers 6 3 3 50.0 Detroit Pistons 7 3 4 42.9 Atlanta Hawks 5 2 3 40.0 Orlando Magic 6 2 4 33.3 Cleveland Cavaliers 6 2 4 33.3 Brooklyn Nets 6 2 4 33.3 Chicago Bulls 7 2 5 28.6 Washington Wizards 5 1 4 20.0 New York Knicks 7 1 6 14.3