Luka Dončić je v letošnji sezoni naredil izjemen korak naprej, potem ko je junija prejel nagrado za novinca leta. Trenutno je tretji strelec Lige NBA, večje povprečje imata le zvezdnik Houstona James Harden in MVP lanske sezone Giannis Antetokounmpo, ki je najzaslužnejši, da je Milwaukee vodilna ekipa lige. Foto: AP

Vilfan, leta 1978 svetovni prvak z Jugoslavijo, je bil v pogovoru za MMC osupel, kako sijajno to sezono igra Dončić. Prepričan je, da Dallas lahko še naprej preseneča in v končnici igra pomembno vlogo. Dotaknili smo se tudi možnosti slovenske reprezentance v kvalifikacijah za olimpijske igre in o tem, kdaj bo v Stožicah spet Evroliga.

To sezono je naredil neverjeten korak naprej. Še večjega kot lani. On je v tem trenutku z Jamesom in Hardnom med najboljšimi na svetu. In to po dobrem letu igranja v Ligi NBA. To je enostavno noro. Peter Vilfan o Luki Dončiću

Kako komentirate sijajne predstave Luke Dončića v tej sezoni? Nihče ga ne more ustaviti - žal ga je za nekaj časa poškodba, ko je moral izpustiti štiri tekme (pogovarjali smo se ravno v času, ko je Dončić počival zaradi poškodbe gležnja) ...

Dejansko, le poškodba ga lahko ustavi. Po fenomenalni lanski sezoni, ko bi moral igrati na All Star tekmi, pa so ga malo šolali in rekli, da ne more kar priti nekdo iz Evrope in biti najboljši, je to sezono naredil neverjeten korak naprej. Še večjega kot lani. On je v tem trenutku z Jamesom in Hardnom med najboljšimi na svetu. In to po dobrem letu igranja v Ligi NBA. To je enostavno noro.

Dallas v nasprotju z lansko sezono odločno koraka končnici naproti. Kakšne možnosti mu pripisujete, ko bo šlo zares?

Proti Milwaukeeju je na primer Dallas zmagal tudi brez Dončića. No, jaz trdim: zmagal je prav zaradi Dončića. To zmagovalno miselnost jim je dal Dončić. Bodimo realni: vrhunski igralci, kot je Luka, potegnejo vse za sabo. Nekateri pravijo, da ima veliko žogo v rokah in da veliko meče na koš. V Sloveniji radi rečemo, da je nekdo egoist. Če bi tako formulirali.- kdo je bil največji egoist? Michael Jordan! Vrgel je 40 žog. Ampak on je delal sebe boljšega in svojo ekipo. To počne tudi Luka. Ja, Dallas lahko to sezono preseneti, s to samozavestjo je nevaren vsem.

Čeprav - končnica bo druga zgodba, Luka Dončić ne bo imel več toliko prostora ...

Res je. V končnici se začne obramba fokusirati na določene igralce, začenja se postavljati taktika, ki je zdaj bolj kot ne ni. Edini, ki je igral proti Dallasu taktično, je bil Toronto. Priznali so, da so naredili vse, da bi Dončića zaustavili. Pokrival ga je visok igralec, da bi mu zmanjšal pregled igre, pokrivali so ga hitri igralci, prevzemali so ga, podvajali. Tu je torej že bila neka taktika, ampak - Luka bo imel za seboj fenomenalno sezono in samozavest do neba. Za seboj pa ekipo, ki je dobra.

Z Dončićem na parketu so tudi preostali košarkarji Dallasa samozavestnejši, boljši. Mavericksi se borijo za najvišja mesta na Zahodu, kar pred sezono niso pričakovali niti najzvestejši navijači. Lani je Dallas končal na predzadnjem mestu na Zahodu s 33 zmagami. Toliko bi jih letos lahko dosegel že do tekme All Star. Foto: Reuters

V čem je to sezono najbolj napredoval, kje vas je presenetil?

Sploh me več ne preseneča, poznam ga od malega. On je Američane šokiral. Že v prvem letu sem rekel, da se ga Američani bojio.Vsi so rekli, da ne bo mogel igrati proti izjemno agresivni obrambi, ki jo bodo na njem igrali predvsem temnopolti košarkarji, znani po svojih telesnih sposobnostih. Ali vidite, kako igrajo obrambo na njem? Igrali bi blizu, pa si ne upajo, igrali bi daleč, pa bo Luka spet zadel od daleč. Sploh ne vedo, kaj narediti. Oni se ne zavedajo, kakšne izkušnje ima Luka Dončić. On je bolj izkušen kot tričetrt igralcev v NBA-ju. Evroliga, dragi moji, je prava liga, saj ti da vse: taktično zrelost, moč, znanje in izkušnje. In Luka je bil z 19 leti že MVP Evrolige!

Zdaj ima že spoštovanje nasprotnikov, kaj pa sodnikov? Je prav, da se pogosto razburja zaradi sodniških odločitev?

Mislim, da je to neka naravna reakcija. Luka takšen je. Pa saj ni dobil prav veliko tehničnih napak in izključitev. Je pa dejstvo, da se tudi med sodniki pojavi kdo, ki reče: ja pa ne more priti kar nekdo iz Evrope, da nas bo tu šolal v ligi, kjer se že 100 let igra najboljša košarka na svetu. To se bo z leti tudi spremenilo, mislim ta odnos sodnikov do Dončića. Ne moreš pa pričakovati, da te bodo kar vsi sprejeli in imeli radi, tudi če si najboljši.

Kakšne možnosti ima Slovenija v kvalifikacijah za olimpijske igre v Tokiu?

Pred žrebom sem rekel, da bi bil za Slovenijo idealen turnir v Splitu. Verjamem, da Hrvaško lahko z Luko Dončićem premagamo. Na drugo mesto sem dal Kanado, saj kljub vsem NBA-igralcem ni ekipa, ki je ne bi mogli premagati. Tudi Kaunas ni slab. Bolj ali manj je jasno, da bomo morali premagati Litvo, ki je vrhunska reprezentanca. Pričakujem, da bo Luka igral tako, kot zna, vsi ostali pa bodo vsaj za polovico boljši. Luka dela soigralce boljše. Predvsem od preostalih reprezentantov zato pričakujem veliko, da bodo znali izkoristiti to, kar jim bo Luka na neki način omogočil. Če bo to dobro delovalo, gremo lahko na olimpijske igre.

Kaj raje gledate, vrhunsko evropsko košarko ali redni del Lige NBA?

Rednega dela NBA nisem gledal zadnje tri ali štiri leta, razen, kadar imam možnost, da gledam Dončića ali Gorana Dragiča, ki mi je tudi zelo pri srcu. Strinjam se, da je redni del bolj šov, cirkus ... No, seveda gre tudi za vrhunsko košarko in Luka je narejen za takšno igro. A prava stvar se začne v končnici, predvsem v konferenčnem finalu. To je tisto, kar rad gledam. Kar se tiče Evrolige, mi je ta liga bolj polna, bolj vsebinska, tu je taktika, tu je, kot pravijo na jugu, "nadmudrivanje", in to že v rednem delu. V Evropi je rezultat še vedno ključen. Vsaka tekma je borba, dokazovanje. V tem delu mi je Evroliga še bolj všeč.

Peter Vilfan meni, da lahko Dallas to sezono spiše še zelo uspešno zgodbo. Foto: MMC RTV SLO

Včasih je bil v Evroligi redni del krajši, manj ekip je bilo. Zdaj pa moštva odigrajo 34 tekem, medtem ko je končnica krajša. Imate raje turnirje Final four ali pa finalne serije na tri zmage, kot je bila tista med Kinderjem in Tau Ceramico?

Evropa želi na neki način slediti Ligi NBA. Seveda upam, da ji ne bodo v vsem sledili, ampak še vedno ohranili nekaj svojega. Ti finalni turnirji so se pogosto izkazali kot privlačni, saj pridejo štiri najboljše ekipe, res pa je, da se ti lahko na eni tekmi zalomi, pa cela sezona pade v vodo. Tu bi veljalo razmisliti, ali bi spet uvedli finalno serijo. Vsekakor upam, da evropska košarka ne bo šla povsem po poti Lige NBA. Luka Dončić je dokaz, da Evroliga proizvaja vrhunske igralce, res pa je, da je Luka zunajserijski. A prav igranje v Evroligi mu je omogočilo, da je nadgradil svoj talent in da se v NBA-ju včasih dela norca.

Projekt Cedevite Olimpije ima smisel le, če bomo v zelo kratkem času v Stožicah gledali Evroligo. Peter Vilfan

V Evroligi trenutno ni videti njegovega naslednika ...

Takšni se rodijo na 20 let. Hrvaški novinar me je vprašal, ali bi lahko primerjal Dražena Petrovića in Luko Dončića. Sem rekel: nikoli nisem tega počel in nikoli ne bom. Dražen je bil ikona. Igral sem z njim in proti njemu, spremljal sem ga, ko je igral v Evropi in ko je šel v NBA. Vsako obdobje da kakšnega vrhunskega posameznika.

Menite, da bo Evroliga kmalu spet v Ljubljani?

Projekt Cedevite Olimpije ima smisel le, če bomo v zelo kratkem času v Stožicah gledali Evroligo. Pa nisem skeptičen. Tega projekta ne primerjam z Modul group, tu gre za drugo zgodbo. V ozadju je Atlantic group, bogato podjetje. V naslednji sezoni lahko dvignejo proračun, kolikor menijo, da je to potrebno. Gre za resno zgodbo. Je pa samo rezultat tisti, ki pritegne gledalce. Verjamem v projekt, ampak v kratkem času bo treba pokazati rezultat.