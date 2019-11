Slovenijo od Tokia ločijo štiri tekme. Nastop v kvalifikacijah je obljubil tudi prvi slovenski zvezdnik Luka Dončić, ekipo pa bo vodil selektor Rado Trifunović. Foto: www.alesfevzer.com

Kvalifikacije bodo potekale med 23. in 28. junijem v Kaunasu. Slovenija se bo v skupinskem delu pomerila s Poljsko in Angolo. Prvouvrščeni reprezentanci bosta napredovali v polfinale in se križali s skupino A, v kateri bosta poleg gostiteljice Litve nastopali še Južna Koreja in Venezuela.

V Tokio se bo uvrstil zmagovalec vsakega od štirih turnirjev.

Na olimpijske igre so že uvrščene Japonska, Španija, Francija, Avstralija, Iran, ZDA, Argentina in Nigerija.

Turnirji, Beograd, skupina A:

DOMINIKANSKA REPUBLIKA

NOVA ZELANDIJA

SRBIJA

Skupina B:

PORTORIKO

ITALIJA

SENEGAL

Kaunas, skupina A:

LITVA

JUŽNA KOREJA

VENEZUELA

Skupina B:

POLJSKA

SLOVENIJA

ANGOLA

Split, skupina A:

NEMČIJA

RUSIJA

MEHIKA

Skupina B:

TUNIZIJA

HRVAŠKA

BRAZILIJA

Victoria (Kanada), skupina A:

GRČIJA

KITAJSKA

KANADA

Skupina B:

URUGVAJ

ČEŠKA

TURČIJA