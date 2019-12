Sodniki ob zadnji akciji Dallasa na tekmi niso dosodili osebne napake nad Luko Dončićem, čeprav ga je Cory Joseph udaril po roki. Foto: Reuters

Za zadnjo akcijo je gostiteljem ostalo 13 sekund. Dončić je pričakovano prevzel odgovornost. Ob Coryju Josephu je prodrl in po obratu vrgel, a bil nenatančen. Počasni posentek je pokazal, da ga je kanadski branilec udaril po roki, a so sodniške piščalke ostale neme. Ljubljančan je dvoboj končal s 27 točkami, sedmimi skoki in osmimi podajami, a je tudi izgubil šest žog. Tako je že na 19. tekmi zapored v statistiko vpisal vsaj 20 točk in po pet skokov ter podaj. S tem je popravil dosežek Michaela Jordana, ki mu je to kot edinemu uspelo po letu 1976.

Prvi strelec Dallas je bil sicer Tim Hardaway Jr. z 29 točkami, z devetimi trojkami pa je postavil osebni rekord. Pri Sacramentu je bil odličen Nemanja Bjelica, ki je prispeval 30 točk in izenačil svoj strelski rekord, 26 pa jih je dodal Buddy Hield. Gostje so prekinili niz treh zaporednih porazov in Dallasovo serijo petih zmag. Sacramento je četrič zapored na kolena spravil Maverickse, ki so tokrat igrali slabo v obrambi, premajhen pa je bil tudi učinek košarkarjev s klopi, ki so skupaj prispevali le 18 točk. Dallas, ki je klonil sedmič v sezoni, se zdaj seli v Ciudad de Mexico, kjer se bo čez štiri dni pomeril z Detroitom.

Kingsi so v American Airlines Centru vodili celo tekmo. Razigrani Bjelica je takoj zadel trojko, a je na drugi strani s slalomom med gostujočo obrambo odgovoril Dončić, ki je ob srbskem košarkarju položil in še izsilil osebno napako. Prvih 12 domačih točk je bilo vse režija Luke, bodisi je zadel bodisi je bil v vlogi podajalca, toda Sacramento je prevzel pobudo. Po izgubljeni Dončićevi žogi je Bjelica v protinapadu končal serijo 8:0 za prednost košarkarjev iz kalifornijske prestolnice z 19:9. Luka je minuto pred koncem prve četrtine, ko ob prodoru niso dosodili osebne napake Hielda, zaradi protesta dobil tehnično napako. Zatem je z devetimi točkami in s po štirimi skoki ter podajami odšel na klop.



Dallas je zdaj pri 16 zmagah in sedmih porazih Foto: AP

Sacramento je po prvih 12 minutah vodil s 36:27, takoj na začetku druge četrtine pa razliko povišal na 11. Že po vsega pol minute nadaljevanja je Rick Carlisle vzel "timeout", a tudi to ni prebudilo njegovih varovancev, ki so zgrešili kar deset metov zapored, prve točke v drugi četrtini pa dosegli šele po treh minutah. Dončić se je v igro vrnil pet minut pred koncem prvega polčasa, ko so Kralji vodili za 15. Hardaway Jr. je z novo trojko približal na -10, toda zaključek prvega dela je pripadel Sacramentu, ki je do konca 24. minute pobegnil na +20. 66 je tudi največ točk, ki so jih letos ob polčasu dobili Mavsi.



Luka Doncic Breaks MJ Reord 2019.12.08 Mavs vs Kings - 27 Pts, 8 Asts, 7 Rebs | FreeDawkins

Tudi tretjo četrtino je s košem odprl Bjelica. Tokrat je Carlisle s "timeoutom" posredoval po minuti in pol in ob zaostanku za 24. Ko so se gostitelji z delnim izidom 8:0 nekoliko približali, je Hield takoj odgovoril s trojko, nato pa je Dončić najprej po prodoru silovito zabil, zatem pa še zadel za tri in približal na -12. Pri zaostanku za 14 se je Luka sedem minut pred koncem tekme vrnil v igro. Dorian Finney-Smith je po ukradeni žogi, ko so do konca ostale še štiri minute in pol, po dolgem času Mavse približal na manj kot deset točk zaostanka. Dallasu je uspela serija 10:0, Dončić pa je izza črte zadel za 100:106.

Sacramento skoraj štiri minute ni dosegel koša, črne minute pa je z uspešnim prodorom prekinil nekdanji član Dallasa Harrison Barnes. Odgovoril je Dončić z dvema prodoroma, Kristaps Porzingis pa je iz obrata zadel za 108:106. Ostalo je še 34 sekund, Barnes se je prebil pod koš, a tokrat zgrešil. Dobrih 13 sekund so imeli Mavsi še časa, a sodniki ob metu niso dosodili osebne napake nad Dončićem, tik pred koncem pa je piko na i zmagi postavil Bjelica, potem ko so Kingsi povsem izigrali domačo obrambo.

Tyler Herro je bil junak zmage Miamija. Foto: Reuters

Miami ostaja še brez domačega poraza

American Airlines Arena ostaja neosvojljiva tudi po deseti tekmi. Miami je po podaljšku premagal Chicago (110:105). Znova je zaradi težav s prepono manjkal Goran Dragić. V razburljivem dvoboju sta se v zadnji minuti in pol moštvi štirikrat zamenjali v vodstvu. Tyler Herro je izza črta sedem sekund pred koncem zadel za 97:95, toda Zach LaVine je izsilil osebno napako nekdanjega člana Bullsov Jimmyja Butlerja in s prostima metoma izsilil podaljšek, v katerem je zablestel Herro.



19-letni branilec je bil v petminutnem dodatku trikrat natančen izza črte. 38 sekund pred iztekom podaljška je s trojko popeljal Vročico v vodstvo s 108:105. LaVine in Lauri Markkanen sta zgrešila trojki za izenačenje, Herro pa je s črte prostih metov potrdil zmago. S 27 točkami je bil na koncu prvi strelec tekme, Butler jih je dodal 23, Kendrick Nunn pa 21. Z 22 je bil prvi strelec Bikov Markkanen. Miami je prvič v zgodovini franšize dobil prvih deset tekem sezone na domačem parketu.



Tekme 8. decembra:

DALLAS - SACRAMENTO

106:110 (27:36, 19:30, 26:32, 18:28)

Hardaway Jr. 29 (9/12 za tri), Dončić 27 (7/12 za dve, 3/12 za tri), 7 skokov in 8 podaj v 35 minutah, Porzingis in Finney-Smith po 13, Powell in Jackson po 6, Barea 4, Kleber in Lee po 3, Curry 2; Bjelica 30 (13/18 iz igre), Hield 26, Barnes 13, Holmes 12, Ariza in Bogdanović po 10, Ferrel 6, Joseph 3.



MIAMI - CHICAGO

110:105 (16:25, 31:24, 27:24, 23:24) - po podaljšku

Herro 27, Adebayo 21 in 13 skokov, Butler 23, Nunn 18, Robinson 9, Silva 6, Olynyk in Jones Jr. po 3, Dragić zaradi poškodbe ni igral; Markkanen 22, LaVine 18, Dunn 16, Young 12, White in Valentine po 11, Carter Jr. 7 in 10 skokov, Satoransky 6, Harrison 2.



