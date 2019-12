Luka Dončić je privarčeval veliko energije za nedeljsko tekmo proti Sacramentu. Foto: Reuters

20-letni Ljubljančan je izenačil rekord legendarnega Michaela Jordana po številu zaporednih tekem z vsaj 20 točkami ter petimi skoki in podajami. To je bila 18. tekma v nizu s tako statistiko.



Trener Rick Carlisle se je že pred tekmo zavedal, da bo verjetno težja nedeljska tekma proti Sacramentu, zato je bil zelo zadovoljen, da je bilo vse odločeno že sredi tretje četrtine, ki so jo Mavsi dobili kar s 40:14. Izmed rezervistov sta dodatno minutažo najbolje unovčila Boban Marjanović in Jalen Brunson. Center je zablestel s 15 točkami in 14 skoki, Brunson pa je zadel vseh šest metov iz igre.



Pelikani so v veliki krizi, saj so izgubili že osmič zapored. Zadeli so le tri trojke iz 32 poskusov. Niso imeli razigranega posameznika,. JJ Redick je bil najboljši strelec s 15 točkami, vendar je zadel le en met izza črte. Prvi izbor na junijskem naboru Zion Williamson še vedno okreva po poškodbi kolena in generalni menedžer David Griffin je sporočil, da se še ne bo kmalu vrnil na parket. Do konca koledarskega leta zagotovo ne.

Pelikani držali priključek do sredine druge četrtine

Mavericksi so hitro povedli z 11:4, a so se Pelikani vrnili in sredi uvodne četrtine celo prišli do preobrata (15:16). Dončić je nato s trojko začel serijo 9:0 in gostitelji so imeli po 12 minutah tri točke naskoka (31:28).



Boban Marjanović je blestel pod obročema. Izkazal se je z dvojnim dvojčkom (15 točk in 16 skokov). Foto: Reuters

Na začetku druge četrtine je Jrue Holiday nanizal šest točk in Pelikani so zadnjič na srečanju prevzeli vodstvo (36:38). Rezervisti Dallasa so bili znova razigrani, center Marjanović je prispeval šest točk in Dallas je povedel z 51:39, potem ko so gostje v štirih minutah dosegli le točko. Ko se je Dončić vrnil v igro, je znova prevzel dirigentsko palico. Najprej je dvignil gledalce na noge z zabijanjem, polčas pa je zaključil s petimi prostimi meti. Do odmora je Ljubljančan zbral 20 točk, pet podaj in štiri skoke, Dallas pa je imel 12 točk naskoka (64:52).

Izjemna predstava Mavericksov v tretji četrtini

Na začetku drugega polčasa so Mavericksi dvignili ritem igre. Dorian Finney Smith je s trojko povišal na 78:58. Gostje so bili popolnoma razglašeni in prednost je vseskozi naraščala. Dončić je v tretji četrtini dosegel še šest točk, nato pa ga je Carlisle poklical na klop dve minuti in 20 sekund pred koncem pri izidu 93:60.



Rezervisti postavili piko na i

V zadnji četrtini so bili rezervisti Dallasa zelo motivirani. Marjanović, Seth Curry, Justin Jackson, Jalen Brunson in JJ Barea so še povišali prednost. Dve minuti in pol pred koncem je znašala že 50 točk (130:80), vendar nato gostitelji niso več dosegli točke in najvišja zmaga sezone ostaja tista proti Golden Statu (142:94).



Vrhunci Dončića proti New Orleansu

Tekme 7. decembra:

DALLAS - NEW ORLEANS

130:84 (31:28, 33:24, 40:14, 26:18)

Dončić 26 (8/15 iz igre, 2/8 za tri, prosti meti 8/10), 9 podaj in 6 skokov v 26 minutah, Marjanović 15 (6/7 iz igre) in 16 skokov, Hardaway in Brunson (6/6 iz igre) po 14, Se. Curry 11, Finney Smith 8, Kleber in Jackson po 7, Lee 6, Barea 5, Powell 4; Redick 15, Holiday in Ingram po 14, Hayes 11, Jackson 8, Alexander Walker 7, Okafor 6, Williams 6, Hart 3, Ball 2.



