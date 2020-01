Luka Dončić in soigralci bodo šest zaporednih tekem odigrali v American Airlines Centru. Naslednje gostovanje je na sporedu 14. januarja v San Franciscu proti Golden Statu. Foto: Reuters

Obe ekipi sta nastopili zelo oslabljeni, saj so manjkali številni člani udarnih peterk. Kristaps Porzingis, Tim Hardaway in Ryan Broekhoff so manjkali pri gostiteljih. Latvijec bo ima bolečine v desnem kolenu, Hardaway pa je zadnjič igral v prvi četrtini v Staples Centru proti Lakersom, ko je staknil poškodbo mišice.

Tudi Netsi imajo velike težave, saj so izgubili že četrtič zapored. Prvič po 22. novembru so padli pod 50-odstotni izkupiček (16 zmag in 17 porazov). Zvezdnik Kyrie Irving je zadnjič igral 14. novembra, nato pa je moral počivati zaradi poškodbe desnega ramena.

Tekme 2. januarja:

MIAMI - TORONTO

84:76 (18:20, 24:19, 21:21, 21:16)

Adebayo 15 (7/8 iz igre) in 14 skokov, Dragić 13 (5/13 iz igre, 3/7 za tri), 2 skoka in 1 podaja v 22 minutah, Herro 13, Jones Jr. 10, Butler (2/10 iz igre, 12 skokov in 7 podaj) in Leonard po 8, Nunn 7, Robinson 6;, Silva 4 Ibaka 19 in 10 skokov, Lowry 15 (4/16 iz igre, 2/12 za tri), Hollis Jefferson 13, Anunoby 12 in 12 skokov, VanVleet 7 (1/11 za tri), Davis 5, McCaw 3, Boucher 2.



DALLAS - BROOKLYN

123:111 (31:30, 29:35, 33:28, 30:18)

Dončić 31 (9/18 iz igre, 5/8 za tri, prosti meti 8/9), 13 skokov in 7 podaj v 34 minutah, Se. Curry 25 (5/5 za tri), Kleber 18 (3/4 za tri), Barea in Marjanović (7 skokov) po 10, Finney Smith in Jackson po 8, Wright 5, Brunson in Powell po 4; Dinwiddie 19 (7/14 iz igre), Musa 14 (6/7 iz igre), Prince, Harris, Chandler in Pinson po 11, Jordan 10 in 10 skokov, Allen 9, Kurucs 8, Luwawu Cabarrot 7.



CLEVELAND - CHARLOTTE 106:109



INDIANA - DENVER 116:124

Lamb 30 (5/5 za tri), Turner 21, Warren 20, Sabonis 18; Porter 25 (1/12 izigre), Jokić in Murray po 22, Barton 16 in 10 skokov.



MINNESOTA - GOLDEN STATE 99:84



CHICAGO - UTAH 98:102

LaVine 26 (9/26 iz igre), Carter (13 skokov) in Markkanen po 18; Bogdanović 19, Gobert (12 skokov) in Mitchell po 17.



SAN ANTONIO - OKLAHOMA CITY 103:109



SACRAMENTO - MEMPHIS

LA CLIPPERS - DETROIT

Tekme 3. januarja:

ORLANDO - MIAMI

WASHINGTON - PORTLAND

BOSTON - ATLANTA

HOUSTON - PHILADELPHIA

PHOENIX - NEW YORK

LA LAKERS - NEW ORLEANS