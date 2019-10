Steph Curry se je poškodoval v 3. četrtini. Foto: Reuters

Warriorsi so doma klonili pred Phoenixom s 121:110. Petkratne zaporedne zmagovalce zahoda je poleti zapustil Kevin Durant, celo sezono pa bo zaradi poškodbe manjkal Klay Thompson. Nova težava na dolgem spisku je poškodba Stepha Curryja, v tretji četrtini si je poškodoval levo zapestje. V trku je nanj padel Aron Baynes. Avstralski orjak je bil sicer glavni junak tekme, saj je dosegel 24 točk, 12 skokov, 7 podaj in 3 blokade.

Ni še jasno, koliko časa bo manjkal

"Baynes je po tekmi obiskal Curryja, zanimalo ga je, kaj se je zgodilo. Bilo mu je hudo, a to je pač košarka, to je kontaktni šport, take stvari se pač zgodijo," je razložil trener Golden Stata Steve Kerr. Preiskave bodo pokazale, koliko časa bo organizator igre odsoten.

James Harden je za tri točke metal 6/14. Foto: Reuters

Harden dosegel kar 59 točk

V strelski poslastici je Houston v gosteh premagal Washington s 159:158. James Harden je pri zmagi dosegel kar 59 točk, tudi ključni prosti met 2,4 sekunde pred koncem tekme. "Nisem vedel, da bomo morali doseči skoraj 160 točk za zmago, a če je to potrebno, je pač potrebno. Videli smo nekaj res izjemnih individualnih potez," je tekmo opisal trener Houstona Mike D'Antoni.

Beal izenačil na 158

Pri gostiteljih je izstopal Bradley Beal, ki je dosegel 46 točk, med drugim tudi tri proste mete, s katerim je izenačil na 158. "Sovražim moralne zmage. Ostane vsaj dober občutek, da smo nekatere stvari le naredili dobro," se je tolažil Beal.

Mike Conley je na prvih štirih tekmah skupaj dosegel 31 točk, tokrat pa na eni sami tekmi 29. Foto: Reuters

Conley se je le prebudil

V derbiju zahoda je Utah pred svojimi gledalci premagal LA Clipperse s 110:96. Pri gostiteljih je žarel Mike Conley, ki je sezono začel zelo medlo, tokrat je zbral 29 točk, od tega 18 v ključni tretji četrtini, ko je Utah ušel v vodstvo z 90:71.

Leonard si je vzel prosto

Pri Clippersih ni igral prvi zvezdnik Kawhi Leonard. "To je načrtovan počitek. Leonard je sicer zdrav in poln energije," je razložil njegov trener Doc Rivers. Leonard je znan kot igralec, ki si v rednem delu sezone vzame veliko počitka, le redko igra v dveh zaporednih večerih. Clipperse namreč v noči na petek čaka domača tekma s San Antoniom.

