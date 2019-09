Kawhi Leonard pričakuje novo sezono še bolje pripravljen kot prejšnjo. Foto: Reuters

George bo po operacijah na obeh ramah izpustil celotno predsezono in začetek sezone ter napovedal vrnitev na parket novembra. "Okrevanje poteka po načrtih. Sem tam, kjer želim biti. Oktober bom izpustil, načrtujem, da se bom vrnil novembra," je za ESPN povedal George, ki je v prejšnji sezoni za Oklahomo v povprečju dosegal po 28 točk, 8,2 skoka, 4,1 podaje na tekmo.

Če je Leonard prejšnjo sezono ob osvojitvi naslova s Torontom izpustil kar nekaj tekem, pa bo letos drugače. "Prejšnjo sezono sem začel s poškodbo, ki je nisem pozdravil še od prej. Vedel sem, da moram ostati zdrav pred končnico, zato sem izpustil kar nekaj tekem. Toda tokrat je drugače. Počutim se precej bolje kot na začetku prejšnje sezone," je povedal Leonard, ki je lani igral na 60 od 82 tekem rednega dela. V 24 tekmah končnice je Toronto popeljal do naslova s povprečjem 30,5 točke in 9,1 skoka na tekmo.

Los Angeles Clippersi so na stavnicah prvi favoriti za naslov.

Na vprašanje, ali bo igral prihodnje leto na olimpijskih igrah v Tokiu, je Leonard odgovoril: "Hočem igrati, toda šel bom korak za korakom. Prvi korak je popeljati Clipperse do finala." Že pred njim so pripravljenost za igranje na olimpijskijh igrah izrazili Stephen Curry, James Harden in Jimmy Butler.

Sezona v Ligi NBA se bo začela 22. oktobra.