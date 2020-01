20-letni Luka Dončić z enajstim trojnim dvojčkom sezone vodi v Ligi NBA. Na štirih zaporednih tekmah je dosegel vsaj 30 točk, 10 skokov in 7podaj, kar je pred njim v zgodovini uspelo le še štirim košarkarjem. Foto: AP

In to v zgolj 34 minutah. To je bil njegov enajsti trojni dvojček v sezoni in 19. v karieri, s čimer le še za dva zaostaja za klubskim rekorderjem Jasonom Kiddom. Dvorana je bila na nogah in skandirala čudežnemu dečku, da si zasluži naziv najkoristnejšega igralca Lige NBA.

Že uvod je nakazal, da bo to Dončićev večer. V prvi četrtini je lepo popolnil svoj stolpec (9-4-4) in ga do polčasa nadgradil na 13-6-6.

Sledila je druga najboljša četrtina v Dončićevi karieri. Biki so bili nemočni ob prodorih in trojkah Luke, ki je zadeval v serijah. Bilo je videti, da je na parketu le on. Samo v tem delu igre je tekmecem nasul 21 točk (iz 14 metov), eno manj od svojega četrtinskega rekorda. Po zaslugi Slovenca je Dallas v zadnjih petih minutah in pol tretje četrtine dosegel 17 od 19 točk.

Potrebovali zmago po porazu s Charlottom

"Vse, kar je pomembno, je to, da smo zmagali. Potrebovali smo zmago po obračunu in porazu po podaljšku s Charlottom, po tekmi, ki bi jo morali dobiti. Ekipa mi veliko pomaga. Tokrat smo igrali dobro od začetka do konca, tako kot bi morali vedno," je po tekmi povedal Dončić, ki kot običajno ni želel razpravljati o statističnih dosežkih.

Tudi trener Rick Carlisle je bolj kot točkovnem prispevku razmišljal o drugih vidikih Dončićeve igre, ki omogoča uspeh Mavericksom: "Tekmeci nanj pošiljajo fizično močne igralce, ki ga precej 'tepejo', ampak Dončić je tudi tokrat ostal miren," je dejal trener Dallasa.

Dallas je vodil večino tekme. Chicago je prvič povedel sredi druge četrtine, vendar je Dončić stvari hitro vrnil v prave tirnice. Biki so zadnjič zagrozili v tretji četrtini, ko so izenačili na 69, a je nato sledil Dončićev ples.

Mavericksi so se tako pobrali po bolečem porazu proti Charlottu in imajo po treh domačih tekmah izkupiček 2:1. Do nedelje v Dallasu sledijo še obračuni z Denverjem, LA Lakersi in Philadelphio. Veliko je k uspehu pripomogel povratnik po poškodbi Tim Hardaway jr., ta teden pa naj bi se vrnil tudi Kristaps Porzingis.

V prvi četrtini brezhibni Hardaway

Dallas je odlično odprl tekmo ter si že na uvodu priigral kar zajetno prednost (8:0, 11:2). Biki so se vrnili, izenačili na 18, nato pa je sledil delni izid 10:0 in prva dvomestna prednost Mavericksov. Blestel je povratnik po poškodbi Tim Hardaway jr., ki je zadel vseh pet metov in prvo četrtino končal s 14 točkami v 9 minutah. Igri je odlično poveljeval Dončić, ki je v uvodni četrtini dosegel 9 točk (met 2/4) ter zbral še po 4 skoke in podaje. Največ je Dallas vodil za 12.

Luka with the four point play pic.twitter.com/1Hh1j7hAHb — Isaac Harris (@IsaacLHarris) 07. januar 2020

Luka hitro izničil prvo vodstvo Bikov

Dončić se je na parket vrnil sredi druge četrtine, vendar tudi on ni mogel zaustaviti naleta Chicaga, ki je dobre štiri minute pred koncem polčasa prvič povedel (45:46). A vodstvo Bikov ni dolgo trajalo. S trojko ob prekršku in zadetim prostim metom ga je ekspresno izničil Dončić, ki je nato še podal Dorianu Finneyju Smithu za odprto trojko. Na odmor je Dallas odšel s šestimi točkami prednosti - 61:55. Dončić je v prvem delu v 16 minutah zbral 13 točk (met 3/7; za tri 2/3), 6 skokov in 6 podaj. Mavsi so iz igre metali 55-odstotno, za tri pa 44-odstotno (7/16).

12 zaporednih točk po izenačenju

Dallas je na uvodu tretje četrtine držal prednost, vendar se nikakor ni mogel odlepiti na varno razdaljo. JJ Barea je poživil igro Mavericksov, ki so po štirih minutah drugega dela povedli s 67:59. Takrat se je poškodoval štartni center Bikov Wendell Carter jr., kar pa ni preveč prizadelo gostov. Še več, pod taktirko Tomasa Satoranskega je Chicago izenačil na 69. Sledil je šov Dončića, ki je odgovoril z 12 točkami zapored. V zaključku tega dela je dosegel 17 od zadnjih 19 točk Mavsov. V tretji četrtini je Dončić Bikom nasul kar 21 točk (ob petih skokih) in pred zadnjo četrtino imel v svoji koloni 34 točk (met 12/21, za tri 5/9), 11 skokov in 7 podaj. Točkovno boljšo četrtino (22) je imel v karieri le novembra proti Golden Statu. Dallas je vodil z 88:82.

S tremi podajami do novega trojnega dvojčka

Brez Dončića na začetku zadnje četrtine si je Dallas v šestih minutah priigral enajst točk prednosti (103:92). Biki do konca niso več ogrozili vodstva Mavericksov. Luka je vstopil v igro dobrih pet minut pred koncem in kompletiral drugi zaporedni trojni dvojček s tremi podajami dve in pol minute pred zadnjim piskom sirene.

47 točk Jokića za rekord kariere

Nikola Jokić je s 47 točkami proti Atlanti postavil rekord kariere in odločilno pripomogel k zmagi Denverja s 123:115. Njegov prejšnji rekord je bil 41 točk proti Brooklynu novembra 2017.

San Antonio z 19 trojkami do skalpa Milwaukeeja

Vodilni Milwaukee je doživel poraz šele šestič v sezoni. Buckse je s 126:104 odpravil San Antonio, ki je zadel 19 trojk. Prvi strelec je bil DeMar DeRozan s 25 točkami.

DALLAS - CHICAGO

118:110 (33:27, 28:28, 27:27, 30:28)

Dončić 38 (met 14/24, za tri 5/10), 11 skokov, 10 podaj v 34 minutah, Powell 16 (met 6/6), Hardaway 15, Finney Smith in Jackson po 11, Wright 9, Kleber 7; Markkanen 26, LaVine 20, White 15, Gafford 13.

Luka Donćić je po tekmi odgovarjal tudi v slovenščini

PHILADELPHIA - OKLAHOMA CITY 120:113

Richardson 23, Embiid in Harris po 18, Simmons 17 in 15 skokov; Adams 24 in 15 skokov, Schröder 21, Gallinari in Paul po 18.

CHARLOTTE - INDIANA 104:115

Rozier 28, Graham 22, Bridges 18; Warren 36, Sabonis 18 in 12 skokov, Turner 15.

WASHINGTON - BOSTON 99:94

Smith 27, McRae 19, Thomas 17; Brown 23, Tatum 17, Smart 13.

ORLANDO - BROOKLYN 101:89

Fultz 25, Augustin 16, Vučević 11 in 24 skokov; Dinwiddie in Harris po 16.

ATLANTA - DENVER 115:123

Young 29 in 12 podaj, Huerter 17; Jokić 47 (met 16/25, za tri 4/8), Barton 28, Murray 16.

NEW ORLEANS - UTAH 126:128

Ingram 35, Redick 23, Ball 21; Bogdanović 35, Ingles 22, Mitchell 19.

SAN ANTONIO - MILWAUKEE 126:104

DeRozan 25, Mills 21, Aldridge in Gay po 17; Antetokounmpo 24 in 12 skokov, DiVincenzo 16, Middleton in Hill po 15.

SACRAMENTO - GOLDEN STATE 111:98

Fox in Hield po 21, Barnes in Ariza po 18; Robinson 16, Spellman 13.

