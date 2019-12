Luka Dončić je obležal v 2. minuti. Foto: Reuters

Miami je že v prvem polčasu vodil s 24 točkami razlike, a se je Dallas vrnil, tako v zadnji četrtini kot podaljšku je vodil za štiri, na koncu pa izgubil prav s tako razliko (122:118).

Dončić odšepal po 100 sekundah igre

Ključni dogodek tekme se je zgodil že v 2. minuti. Luka Dončić je najprej za Dallas dosegel prvi točki s prostih metov, nato je moral po natanko stotih sekundah igre zapustiti igro. Pri prodoru pod koš je stopil na nogo Kendricka Nunna, pri čemer si je poškodoval gleženj in odšel na natančnejši pregled. Ta je sicer pokazal, da poškodba ni resnejša, a se je vodstvo kluba odločilo, da ga več ne vrne na parket. Trenutno še ni jasno, če bo moral izpustiti še kakšno od naslednjih tekem.

Robertson obdržal rekord

Poškodba je tako preprečila, da bi Dončić nadaljeval neverjetni niz 20 tekem, na katerih je dosegal vsaj po 20 točk, 5 skokov in 5 podaj. To je bil sploh tretji najdaljši tovrstni niz v zgodovini lige, za oba daljša v 60. letih poskrbel Oscar Robertson (29 in 25 tekem).

Porzingis se je prebudil

Dogodek je popolnoma nokavtiral gostitelje, ki so hitro padli v zaostanek 26:7. Miami je v uvodni četrtini vodil tudi za 21 točk. Ob koncu četrtine se je prebudil Kristaps Porzingis, ki je samo do konca četrtine zbral 8 točk in 5 skokov (kar tri v napadu). S sireno je ob koncu četrtine zadel trojko z desetih metrov, s čimer je zaostanek znižal na 15 (37:22).

Miami zlahka držal prednost

Vročica je v drugi četrtini zlahka obdržala visoko prednost. Igralci v belem so bili večji del še vedno pretreseni zaradi dogodka z začetka tekme, Miami pa je zlahka rešetal domačo mrežico in na polčas odšel s prednostjo 23 točk (73:50). V tem delu so odlično metali trojke (12/19). Kelly Olynk je dosegel 15 točk (zadel je vse štiri mete iz igre in vse štiri proste mete).

Dallas se je v tretjem delu približal

Gostitelji so se na začetku drugega polčasa le prebudili, hitro zadeli štiri trojke in se prvič po dolgem času prebili pod 10 točk zaostanka (79:70). Podoben zaostanek je bil tudi ob koncu tretjega dela tekme (91:81).

Mavsi v zadnji minuti vodili za štiri

Miami je zadel prvih 19 prostih metov, šele na začetku zadnje četrtine je Bam Adebayo naredil prvo tovrstno napako (zgrešil je celo oba poskusa), nato je vajeti Dallasa prevzel veteran J. J. Barea, najprej je sam dosegel štiri točke, nato je podelil še dve podaji, po katerih so gostitelji 8:55 pred koncem znižali na 95:90. Po zabijanju Tima Hardawaya pet minut pred koncem so se približali na 101:99, nekaj trenutkov pozneje pa po zabijanju Maxija Klerberja še prvič povedli (104:103), nato je Porzingis zadel še trojko (107:103). Dallas je zadnjo minuto začel s prednostjo štirih točk (112:108), a je Miamiju uspelo izenačiti, imel je tudi zadnji napad za zmago, a je Jimmy Butler ob sireni zgrešil trojko.

Brunson zgrešil met za drugi podaljšek

V podaljšku je Dallas po dveh minutah že vodil za štiri (118:114), a nato v nadaljevanju polnem napak ni več dosegel točke. Ključni koš je dosegel Adebayo, ki je Miami povedel v vodstvo s 119:118. Butler je deset sekund pred koncem zgrešil oba prosta meta, a je Miami spet prišel do žoge, Butler pa je nato le zadel dva prosta meta. Na drugi strani je Brunson zgrešil trojko za nov podaljšek.

Prizor, ki je najbolj zaznamoval tekmo. Foto: Reuters

Težki dnevi pred Mavsi

Za Dallas se je s tem začela serija petih zaporednih tekem proti ekipam z Vzhodne konference, ki zasedajo prvih pet mest – po Miamiju sledijo še Milwaukee, Boston, Philadelphia in Toronto, nato Mavse čaka malenkost daljši odmor.

Vročica letos še brez zmage na drugi tekmi zapored

Miami je v noči na soboto sploh prvič izgubil pred svojimi gledalci, boljši so bili LA Lakersi. Vročica je petič v tej sezoni igrala t. i. back to back tekmo (dve tekmi v dveh večerih). Do zdaj je v vseh štirih primerih izgubila drugo od obeh tekem, tokrat pa je le slavila. Miami je izjemno dobro fizično pripravljen, saj je letos igral že peti podaljšek, prav vse pa je dobil.

Bucksi blizu klubskega rekorda

Milwaukee je zlahka premagal Cleveland s 125:108 in s tem svoj niz zmag podaljšal na 18. Do klubskega rekorda mu manjkata le še dve zmagi.

