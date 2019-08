Kariera Dwighta Howarda je po prihodu v Lakerse leta 2012 začela padati. Se lahko tokrat krivulja obrne? Foto: AP

Druga najuspešnejša ekipa v zgodovini Lige NBA zato na preizkušnjo kani pripeljati Dwighta Howarda, Joakima Noaha in Moja Speightsa. 33-letni Howard, ki je v Staplesu že igral v sezoni 2012/2013, je sicer član Memphisu, a Grizliji nanj ne računajo in so ga pripravljeni zamenjati.

Ameriški mediji omenjajo tudi Poljaka Marcina Gortata. Ta je nazadnje igral za mestne tekmece Clipperse.

Tyronn Lue sprejel ponudbo

Novica prihaja tudi iz tabora Clippersov. Ti so pred dnevi ponudili Tyronnu Lueju priložnost, da postane prvi pomočnik trenerja Doca Riversa. Lue, ki je pred tremi leti prvak postal s Clevelandom, je po poročanju ESPN-a ponudbo zdaj sprejel.