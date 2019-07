Orjaka bosta še drugič soigralca. Foto: AP

Dogajanje v prestopnem roku kaže na izrazito moč igralcev, ki so jo dobili in razvili v zadnjem desetletju. Clippersi so celo sezono odkrito snubili dvakratnega prvaka, a ta je imel svoje pogoje, saj k novemu delodajalcu nikakor ni želel iti brez drugega zvezdnika. Najprej je snubil Kevina Duranta, nato pa Paula Georgea.

Clippersi imajo ceni zelo kakovostno ekipo, ki vsaj na papirju ne obeta le dobrih predstav v napadu ampak tudi v obrambi. Širina kadra pa omogoča še nekaj, kar je pri vodenju Leonarda izrazito pomembna - lahko si bo privoščil kar nekaj izpuščenih tekem, kar pomeni, da bo aprila spet v dobri pripravljenosti za končnico.

Prvi podpisal Green

Druga ekipa iz Los Angelesa je izvisela. Lakersi so potrpežljivo čakali na Leonarda, ko jim je ta dal košarico, jim je ostal precej izpraznjen bazen prestopnega roka. Vseeno so dokaj hitro reagirali in pripeljali kar nekaj igralcev. Le nekaj trenutkov po Leonardovi objavi se je z Lakersi dogovoril (znanec iz slovenskih igrišč) Danny Green. 32-letnik, ki je oba naslova osvojil kot Leonardov soigralec, bo za dve leti prejel 30 milijonov dolarjev.

Posel z Davisom tudi uradno izpeljan

Jezerniki so v noči na soboto obnovili pogodbo še z Kentaviousom Caldwellom Popom (dve leti, 8,2 milijona) in JaValom McGeejem (dve leti, 16 milijonov). Nekaj ur pozneje je bil tudi uradno speljal posel z New Orleansom, po katerem je Anthony Davis postal član LA-ja. Športni direktor Rob Pelinka je bil ob tem navdušen: "To je zgodovinski trenutek za naš klub. Anthony je najbrž najbolj dominanten vsestranski igralec v ligi. Predstavlja vse naše vrednote in komaj čakam na novo sezono."

Cousins in Davis spet skupaj

Davis je bil ključen tudi pri naslednji kadrovski potezi Lakersov, saj je prepričal še enega velikana DeMarcusa Cousinsa, da je podpisal enoletno pogodbo, vredno 3,5 milijona dolarjev. Za Cousinsa je bil zagret Miami, a ga je prepričal Davis, skupaj sta bila soigralca v New Orleansu. V noči na nedeljo sta z Lakersi podpisala še Rajon Rondo in Alex Caruso.

Bo Westbrook zamenjan v drug klub?

Oklahoma je pred težko dilemo, po odhodu Georgea je namreč brez resnejših možnosti, da kaj resnega naredi v zelo zahtevni Zahodni konferenci, zato preučuje možnost, da bi se poslovila od Russella Westbrooka, sama pa z morebitnimi nabori in mladimi igralci začela novo poglavje. Velik problem zna biti njegova plača, saj ga v naslednjih štirih sezonah čaka kar 171 milijonov dolarjev.

V poslu treh ekip je San Antonio dobil DeMarra Carrola, Washington Davisa Bertansa, Brooklyn pa pravice Nemanje Dangubića (na naboru je bil izran leta 2014) in Aarona Whita (2015), ki v NBA-ju sicer nikoli nista igrala.

Kratek debi Williamsona



Dvorana v Las Vegasu je zaradi Ziona Williamsona pokala po šivih. Foto: AP

V Las Vegasu se je sicer začela poletna liga, kjer ogromno pozornosti žanje prvi izbor Zion Williamson. Ta je prvi dan pred razporedano dvorano igral proti New Yorku. Zion je v vsega 9 minutah dosegel 11 točk. Williamson si je med tekmo poškodoval levo koleno in v poletni ligi ne bo več igral. Tekmo je sicer prekinil potres in je niso dokončali. Nekaj minut pozneje je Ligo NBA pretresla novica o prestopu Leonarda in Georgea ...