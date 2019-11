Toronto je premagal LA Lakerse desetič zapored. Foto: Reuters

Jezerniki so izgubili prvič po uvodnem dvoboju sezone (LA Clippers), in to kljub četrtemu dvojnemu dvojčku LeBrona Jamesa (13 točk, 15 podaj, 13 skokov), s čimer se je izenačil z Luko Dončićem. Toronto, ki se je z izkupičkom sedmih zmag in dveh porazov izenačil z Lakersi, je drugi polčas dobil z 61:44.

Junaka zmage Raptorsov sta bila Pascal Siakam s 24 točkami in 11 skoki ter Fred VanVleet s 23 točkami, 10 podajami in 7 skoki. Gosti so do zmage prišli, kljub temu da nista igrala poškodovana Kyle Lowry in Serge Ibaka. Pri Los Angelesu je bil s 27 točkami najučinkovitejši Anthony Davis.

Nezadovoljno vodstvo kluba Knicksov

Po zmagi v Dallasu so se New York Knicksi vrnili domov in doživeli visok poraz proti Clevelandu (108:87). Takoj po tekmi sta pred novinarje stopila predsednik kluba Steve Mills in direktor Scott Perry ter izrazila nezadovoljstvo z izkupičkom 2:8. "Nismo zadovoljni z našimi predstavami. Po desetih tekmah smo pričakovali precej več," je povedal Mills, ki je moral poslušati nezadovoljne vzklike domačih navijačev. Perry je povedal, da je služba trenerja David Fizdala zaenkrat varna.

Waiters suspendiran zaradi konopljinega piškotka

Zanimiva novica prihaja iz Miamija. Vodstvo ekipe je za deset tekem suspendiralo Diona Waitersa, ki se je nenadoma zgrudil na klubskem letu v četrtek. Ugotovili so, da je branilec Miamija doživel panični napad, potem ko je pojedel konopljin piškotek očitno z visoko vsebnostjo THC-ja. "Zelo smo razočarani z Dionovimi dejanji v tej sezoni, vključno s strašljivo situacijo v četrtek. Veseli smo, da ni prišlo do česa hujšega," so v izjavi za javnost po že drugem suspenzu Waitersa to sezono zapisali pri Miamiju.

Dallas ob 1.30 proti vodilnemu Bostonu

Ponoči bo Dallas gostoval pri vodilni ekipi Lige NBA Bostonu (7:1). Tekma se bo začela ob 1.30, psremljali pa jo bomo tudi na MMC-ju.

MINNESOTA - DENVER * 98:100

Wiggins in Towns (16 skokov) po 25, Okogie 17; Jokić 20 (9/23 iz igre), Murray 15, Millsap 14 in 10 skokov.

* - po podaljšku

Nikola Jokić je odločil 3,3 sekunde pred koncem podaljška.

ORLANDO - INDIANA 102:109

Fournier 22 (6/8 za tri), Vučević 18 in 17 skokov, Gordon 13; Sabonis 21 in 16 skokov, Warren in Brogdon po 19, McDermott 18.

PHILADELPHIA - CHARLOTTE 114:106

Embiid 18 in 9 skokov, Korkmaz 17, Horford 15, Harris 14; Zeller 24 (10/13 iz igre), Graham 19 in 10 podaj.

OKLAHOMA CITY - MILWAUKEE 119:121

Schröder 25, Gilgeous Alexander 22, Paul 17 (3/5 za tri); Antetokounmpo 35 (13/19 iz igre) in 16 skokov, Bledsoe 25, B. Lopez 15.

Brook Lopez je zadel ključno trojko 25 sekund pred koncem za 114:117.

NEW YORK - CLEVELAND 87:108

Randle 20 in 16 skokov, Trier 13 (3/3 za tri), Dotson 10; Sexton 31 (5/8 za tri), Love in Clarkson po 17, Garland 12.

PHOENIX - BROOKLYN 138:112

Booker 27 (4/5 za tri) in 9 podaj, Rubio 22 (10/16 iz igre) in 12 podaj, Oubre 18; Dinwiddie 18, Jordan 16 (8/9 iz igre) in 12 skokov, Irving 15 (7/16 iz igre).

PORTLAND - ATLANTA * 124:113

Lillard 30 (8/17 iz igre), McCollum 23, Whiteside 21 in 12 skokov; Young 35 (9/30 iz igre), 10 podaj in 8 skokov, Parker 27 in 11 skokov, Huerter 15.

* - po podaljšku

LA LAKERS - TORONTO 104:113

Davis 27 (10/20 iz igre), Kuzma 15, James 13 (5/15 iz igre, 0/2 za tri), 15 podaj in 13 skokov, Daniels 11 (3/5 za tri); Siakam 24 in 11 skokov, VanVleet 23, 10 podaj in 7 skokov, Boucher 15,

Powell 14.

Tekme 11. novembra:

DETROIT - MINNESOTA

BOSTON - DALLAS

SAN ANTONIO - MEMPHIS

NEW ORLEANS - HOUSTON

LA CLIPPERS - TORONTO

GOLDEN STATE - UTAH

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P O Boston Celtics 8 7 1 87.5 Toronto Raptors 9 7 2 77.8 Milwaukee Bucks 10 7 3 70.0 Miami Heat 9 6 3 66.7 Philadelphia 76ers 9 6 3 66.7 Indiana Pacers 10 6 4 60.0 Cleveland Cavaliers 9 4 5 44.4 Brooklyn Nets 9 4 5 44.4 Charlotte Hornets 10 4 6 40.0 Detroit Pistons 10 4 6 40.0 Atlanta Hawks 9 3 6 33.3 Orlando Magic 10 3 7 30.0 Chicago Bulls 10 3 7 30.0 Washington Wizards 8 2 6 25.0 New York Knicks 10 2 8 20.0