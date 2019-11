Luka Dončić je spet izjemno vlekel niti Dallasa. Foto: AP

Luki Dončiću v zadnji četrtini sploh ni bilo treba stopiti na parket. Kljub temu je bil spet blizu trojnemu dvojčku (24 točk, 14 skokov in 8 podaj). Dallas je igral brez Kristapsa Porzingisa, ki so ga zaradi druge zaporedne tekme v dveh večerih preventivno spočili. Do izraza je tokrat prišla celotna ekipa, saj je kar osem igralcev doseglo po vsaj 11 točk.

Luka Dončić je v prvi in tretji četrtini ujel po 7 odbitih žog. Foto: AP

Curry v treh minutah zadel tri trojke

Dallas je začel izjemno napadalno, saj je že v prvih treh minutah zadel štiri trojke, od tega je bil kar trikrat natančen Seth Curry (11:14). Dončić je bil vsepovsod, saj je prodiral, skakal in podajal. Gostitelji so uvodno četrtino dobili s 34:31, Dončićeve številke pa so bile res vsestranske (10 točk, 7 skokov in 5 podaj).

Dončić na klopi, Dallasu uspelo pobegniti

Najboljši Slovenec je drugo četrtino začel na klopi, njegovi soigralci ga niso pogrešali, saj jim je uspel niz 27:13, s katerim so si nabrali lepo prednost. Dončić je igral zadnjih pet minut polčasa, v katerih pa je ukradel in izgubil eno žogo. Mavsi so na odmor odšli s prednostjo šestih točk (68:62).

Drugi polčas začel z osmimi točkami

Dončić je drugi polčas začel udarno, saj je v dveh minutah dosegel osem točk, najprej je zadel po prodoru, nato je zadel dve trojki z osmih metrov (za vodstvo 78:69). Izjemno zbran je bil pod obema obročema, saj je v tretji četrtini spet zbral sedem skokov (enako kot v prvi).

V noči na torek gostovanje pri Bostonu

Dallas je četrtino končal z lepo prednostjo (104:91). Dončić je zadnjo četrtino začel na klopi, ker je razlika le rasla, ni bilo potrebe, da se vrne na parket, saj Dallas že v torek čaka nov test - tokrat gostovanje pri Bostonu, najboljši ekipi vzhoda.

Zaradi počitka ni bilo Moranta

Tudi za Memphis je bila to druga zaporedna tekmo (t. i. back to back). V noči na soboto je klonil na gostovanju pri Orlandu (118:86). Grizliji so spočili prvega strelca, novinca Jaja Moranta (18,9 točke na tekmo).

Gordon Hayward in Kemba Walker sta bila sredi prve četrtine še dobre volje. Foto: AP

Hayward zlomil levo roko

Boston še naprej igra izjemno, tokrat je v gosteh premagal San Antonio s 135:115 in ostaja na vrhu vzhoda. Jaylen Brown je za zmagovalce dosegel 30 točk. Slaba novica za Kelte se je zgodila ob koncu prvega polčasa, ko je Gordon Hayward ob trku z LaMarcusom Aldridgom zlomirl levo roko. Trener Brad Stevens je po tekmi dejal, da bo Hayward izpustil vsaj en mesec. Hayward je že na prvi tekmi, ko je postal član Bostona, zlomil nogo in izpustil celo sezono.

Liga NBA, tekme 9. novembra:

MEMPHIS – DALLAS

122:138 (34:31, 28:37, 29:36, 31:34)

Jackson 23, Gudrić 14; Dončić 24 (met: 9/16), 14 skokov in 8 podaj v 29 minutah, Hardaway 20, Jackson 17, Curry 16.

SAN ANTONIO - BOSTON 115:135

DeRozan 22, Mills 20; Brown 30, Walker 26, Smart 16, Hayward 9.

CHARLOTTE - NEW ORLEANS 110:115

Graham 24 in 10 podaj, Rozier 18; Ingram 25, Redick 22, Williams 15.

OKLAHOMA CITY - GOLDEN STATE 114:108

Gallinari 21, Schroder 18, Paul 16; Russell 30, Burks 23, Robinson 18.

CHICAGO - HOUSTON 94:117

Markkanen, Hutchinson, Carter in Young po 13; Harden 42, 10 skokov in 9 podaj, Westbrook 26, Capela 16 in 20 skokov.

Tekme 10. novembra:

MINNESOTA – DENVER

ORLANDO – INDIANA

PHILADELPHIA – CHARLOTTE

OKLAHOMA CITY – MILWAUKEE

NEW YORK – CLEVELAND

PHOENIX – BROOKLYN

PORTLAND – ATLANTA

LA LAKERS – TORONTO

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P O Boston Celtics 8 7 1 87.5 Toronto Raptors 8 6 2 75.0 Miami Heat 9 6 3 66.7 Milwaukee Bucks 9 6 3 66.7 Philadelphia 76ers 8 5 3 62.5 Indiana Pacers 9 5 4 55.6 Brooklyn Nets 8 4 4 50.0 Charlotte Hornets 9 4 5 44.4 Detroit Pistons 10 4 6 40.0 Cleveland Cavaliers 8 3 5 37.5 Atlanta Hawks 8 3 5 37.5 Orlando Magic 9 3 6 33.3 Chicago Bulls 10 3 7 30.0 Washington Wizards 8 2 6 25.0 New York Knicks 9 2 7 22.2