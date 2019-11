Luka Dončić je dosegel nov rekord kariere v Ligi NBA. Foto: Reuters

20-letni Ljubljančan je bil na parketu 35 minut. V končnici je skušal prevzeti odgovornost na svoja ramena. 15 sekund pred koncem se je prehitro odločil za met z desetih metrov. Želel je izenačiti na 105:105, vendar je zgrešil. Knicksi so zelo slabo izvajali proste mete v zadnje pol minute, novinec RJ Barrett in Taj Gibson sta zgrešila oba, Julius Randle pa je potril zmago 13 sekund pred zadnjim piskom sirene.

Knicksi so 31. januarja poslali Kristapsa Porzingisa v Dallas, znebili so se tudi pogodbe Tima Hardawaya. Upali so, da bodo poleti ujeli Kevina Duranta ali Kyrieja Irvinga, vendar so se močno ušteli. Letošnjo sezono so začeli z eno zmago in sedmimi porazi, v Dallas so prišli z najslabšim izkupiček v ligi, a tokrat so prikazali najboljšo predstavo sezone,



Dallas je doživel že tretji poraz na domačem parketu, v končnici je izgubil tudi proti Portlandu in Lakersom.



Goran Dragić je blestel v Phoenixu. Miami je trenutno na drugem mestu Vzhoda. Foto: AP

Spočiti Lakersi pričakujejo Vročico

LeBron James je prvi igralec Lakersov, ki je nanizal tri zaporedne trojne dvojčke po Magicu Johnsonu leta 1987. Navijači, ki že od aprila 2013 čakajo na končnico, so navdušeni po sijajnem štartu. Lakersi so po uvodnem porazu na mestnem derbiju s Clippersi nanizali šest zaporednih zmag in so na vrhu Zahoda.

V torek so v Chicagu zaostajali že za 20 točk, v zadnji četrtini pa povozili Bike in zrežirali izjemen preobrat. Anthony Davis je velika okrepitev, zelo pa se pozna, da se je vrnil Kyle Kuzma. Še vedno manjka izkušeni Rajon Rondo, ki bo prevzel naloge organizatorja igre in s tem razbremenil Jamesa.

Lakersi so spočiti, Miami pa je v četrtek zmagal v Phoenixu. Blestela sta Jimmy Butler (34 točk) in Goran Dragić (25 točk, 5/7 za tri). MVP zadnjega evropskega prvenstva je 20 točk nanizal v drugem polčasu.

Bogdanović sijajen večer kronal s trojko ob sireni

Dramatična je bila tudi končnica v Salt Lake Cityju, kjer je Utah premagal Milwaukee s 103:100. Bucksi so z osmimi zaporednimi točkami izenačili na 100:100 z dvema prostima metoma Khrisa Middletona osem sekund pred koncem. Gostitelji so imeli zadnji napad, a je Donovan Mitchell izgubil žogo, sijajno jo je ukradel George Hill. 2,3 sekunde pred koncem je imel Milwaukee priložnost za zmago, vendar je Middleton po podaji iz avta naredil korake.



Utah je imel še 1,3 sekunde za zmagovito akcijo. Joe Ingles je v levem kotu našel Bojana Bogdanovića, ki je z izjmeno trojkpo prehitel sireno in poskrbel za evforijo v Vivint Smart Home Areni. Soigralci so ga kar polili z vedrom vode. 30-letni Hrvat je zadel pet trojk iz desetih poskusov in bil s 33 točkami najboljši strelec tekme. Giannis Antetokounmpo je za Buckse prispeval 30 točk in 13 skokov.



Petkove tekme:

DALLAS – NEW YORK

102:106 (28:36, 29:25, 23:23, 22:22)

Dončić 38 (13/26 iz igre, 3/11 za tri, prosti meti 9/9), 14 skokov in podaj v 35 minutah, Porzingis 28 (11/22 iz igre, 4/8 za tri) in 9 skokov, Hardaway 14 (3/10 za tri), Kleber 8, Finney Smith, Brunson in Jackson po 3, Lee in Wright po 2, Powell 1; Morris 29 (10/22 iz igre, 4/8 za tri) in 9 skokov, Randle 21, Portis (14 skokov) in Ntilikina (4/5 za tri) po 14, Gibson 12 (5/6 iz igre), Knox 6, Trier 4, Dotson in Barrett po 3.



Ob 4.30:

LA LAKERS – MIAMI

-:- (28:21, 20:25, -:-, -:-)



ORLANDO – MEMPHIS 118:86

Vučević 23 (9/16 iz igre) in 16 skokov, Isaac 22 (9/11 iz igre) in 8 skokov, Fournier 19, Gordon 17; Valančiunas 15 in 9 skokov, Jackson 14.



WASHINGTON – CLEVELAND 100:113

Bryant 23 (11/16 iz igre), Hachimura 21 (10/13 iz igre) Beal 10 in 9 podaj; Thompson 21 in 12 skokov, Love (12 skokov) in Sexton po 16, Garland 15.



INDIANA – DETROIT 112:106

Sabonis (14 skokov), McConnell (8/10 iz igre) in Warren po 17, Holiday 16; Kennard 29, Galloway 19, Drummond 15, 13 skokov in 8 podaj, Morris 13.



ATLANTA – SACRAMENTO 109:121

Young 30 (12/22 iz igre) in 12 skokov, Parker 25, Huerter 17; Hield 22, Bogdanović 20 (5/6 za tri), Fox 17, Barnes 16, Ariza 14 (4/6 za tri).



MINNESOTA – GOLDEN STATE * 125:119



NEW ORLEANS – TORONTO 104:122



UTAH – MILWAUKEE 103:100



DENVER – PHILADELPHIA 100:97

Jokić 26 (10/22 iz igre, 2/9 za tri), 11 skokov in 6 podaj, Murray 22 in 11 podaj, Barton 20, Millsap 15 (3/4 za tri); Embiid 19 (6/17 iz igre) in 15 skokov, Harris (10 skokov) in Neto (3/3 za tri) po 13, Korkmaz 12 (3/3 za tri).



PORTLAND – BROOKLYN

