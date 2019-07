Strokovnjaki hvalijo kreativne sposobnosti Bena Simmonsa, a poudarjajo, da bo moral precej izboljšati met iz igre. Foto: Reuters

22-letnika čaka zadnja sezona prve pogodbe, ki mu bo prinesla dobrih osem milijonov dolarjev. V sezoni 2020/2021 mu bo ponujenih deset milijonov, a to se seveda ne bo zgodilo, saj je njegova tržna vrednost bistveno večja. Philadelphia mu tako za prihodnjih pet sezon ponuja 170 milijonov dolarjev, kar je za Avstralca v tem trenutku najvišja mogoča plača.

Cilj je podpisati do sredine oktobra

Športni direktor Elton Brand in Simmonsov agent Rich Paul si želita pogodbo podpisati najpozneje do sredine oktobra. V zadnji sezoni je v povprečju zbral po 16,9 točke, 8,8 skoka in 7,7 podaje. Ob Luki Dončiću velja za najboljši stroj za nabiranje trojnih dvojčkov med mladimi igralci.

Sixersi zgradili trdno jedro

Philadelphia s tem gradi ogrodje ekipe, ki naj bi skupaj dolgo zdržalo in v mesto bratske ljubezni prvič po letu 1983 vendarle prineslo naslov. Dolgoročne pogodbe so namreč že podpisali Joel Embiid (pet sezon, 150 milijonov), Tobias Harris (pet let, 180 milijonov) in Al Horford (štiri leta, 109 milijonov).

Dorian Finney Smith in Luka Dončić ostajata soigralca. Foto: Reuters

Posli 3. dne prestopnega roka

- Dorian Finney Smith ostaja v Dallasu (tri leta, 12 milijonov).

- Jared Dudley (nazadnje Brooklyn) se seli k LA Lakersom (eno leto, 2,6 milijona).

- Rodney McGruder se iz Miamija seli k LA Clippersom (tri leta, 15 milijonov).

- Daniel Theis bo še dve sezoni nosil dres Bostona (10 milijonov). Kelti bodo za eno leto spet podpisali tudi Brada Wanamakerja.

- Jeff Green (prej Washington) se seli v Utah, kjer bo za eno leto prejel 2,5 milijona. Jazz je za eno leto pridobil pravice tudi Emmanuela Mudiaya (prej New York).

- Willie Cauley Stein (prej Sacramento) bo za eno leto oblek dres Golden Stata.