Luka Dončić je igral 28 minut. 33 točk je dosegel ob metu 9/18 (5/12 za tri). Foto: Reuters

Dončić se je dvojnemu dvojčku približal že v prvi četrtini, v kateri je Dallas večinoma lovil Pelikane. Ti so v drugi četrtini povedli celo za enajst, a so bili hitro ujeti. Prelom se je zgodil v tretji četrtini, ko je Dončić samo v tem delu igre zbral 15 točk (od 25 svoje ekipe) in 10 skokov. Dallas je povedel s 84:75 in vrnitve za Pelikane ni bilo več. V zadnji četrtini mu sploh ni bilo treba na parket, tako da je ostal na 28 minutah igre.

Dallas (14:6) je slavil na osmih od zadnjih devetih tekem. Letos so na gostovanjih dobili osem od desetih dvobojev. Takoj po obračunu v New Orleansu so se Mavericksi vrnili domov, kjer jih že v noči na četrtek čaka dvoboj z Minnesoto.

Luka rekord napovedal že v prvi četrtini

Trener Rick Carlisle je po neustaljenem začetku sezone sedmič zapored štartal s peterko Dončić, Hardaway, Finney Smith, Porzingis, Powell. Uvod je pripadel gostiteljem, ki so držali vodstvo večji del prve četrtine. Vse kar je Dallas zmogel v prvih šestih minutah sta bili trojki Dončića in Porzingisa (6:13). Po minuti odmora je sledil delni izid 9:1, v katerega je Dončić vgradil sedem točk in Dallas je prvič povedel (15:14). Vse točke do tega trenutka sta za Mavse dosegla Dončić in Porzingis. Dončić je odšel na klop slabi dve minuti pred koncem prve četrtine z 12 točkami (met 3/7), 7 skoki (izenačen rekord kariere v četrtini) in podajo. Izid je bil po uvodnih 12 minutah izenačen na 24.

Ekspresno izničili dvomesten zaostanek

Tudi drugo četrtino je bolje odprl New Orleans, ki je v minuti in 38 sekundah pobegnil z delnim izidom 9:0. Pomagala ni niti minuta odmora in Pelikani so prvič povedli z dvomestno razliko (24:35). Za nameček je Porzingis že v 14. minuti srečanja dobil tretjo osebno napako. Prvi točki za Dallas je po skoraj štirih minutah suše prispeval Seth Curry. Kriza ni trajala dolgo in druga enota Mavsov na čelu z Bareo in Curryjem je zaostanek ekspresno izničila (41:41). Dončić je v igro ponovno vstopil sredi druge četrtine. Z njegovimi petimi zaporednimi točkami so Mavericksi povedli za pet, na odmor pa odšli s šestimi točkami naskoka. Dončić je v prvem polčasu vknjižil 18 točk (met 5/10), 8 skokov in 3 podaje v 16 minutah.

15 + 10 Dončića v tretji četrtini

Dončić je dvojni dvojček kompletiral v tretji minuti drugega polčasa, ko je pobral še dva skoka. Porzingis je hitro dobil četrto osebno napako, a ga je trener pustil na parketu. Za deset točk prednost je z drugo trojko v četrtini poskrbel, kdo drug, kot Dončić. Luka je bil alfa in omega vsakega napada Mavericksov, vendar soigralci niso bili pretirano razpoloženi, tako da število njegovih podaj ni naraščalo. So se pa zato višale njegove točke in skoki. Po treh četrtinah je zbral 33 točk, 18 skokov (rekord kariere) in 5 podaj. Dallas je pred zadnjo četrtino vodil z najvišjo prednostjo - 84:73, ki jo je v zadnjem napadu znižal Holiday.

Rezervisti dokončali delo

Delo je na začetku zadnje četrtine dokončala druga enota Dallasa. Mavericksi so povedli za 18, tako da ni bilo potrebe za Dončićevo vrnitev v igro. Prednost je narasla tudi na 23 točk.

Dragić zaradi poškodbe prepone (vsaj) ob dve tekmi

Istočasno kot Dončić bi moral igrati Goran Dragić, a je Miami le nekaj ur pred tekmo v Torontu sporočil, da bo slovenski organizator igre zaradi poškodbe desne prepone izpustil tako obračun proti Raptorsom kot četrtkovega v Bostonu. Dragić se je poškodoval v prvem polčasu nedeljskega dvoboja proti Brooklynu, vendar je tekmo vseeno končal s 24 točkami.

"Zgodilo se je pri enem izmed prodorov v nedeljo. Ko si vroč, lahko nadaljuješ z igro. Ob polčasu sva se s fizioterapevtom odločila, da bom igral do konca srečanja. Ne vemo še, ali bom izpustil le dve tekmi. Videli bomo po prihodu v Miami. Težko je, a vsaj ne igre za hujšo poškodbo," je povedal Dragić, ki ima povprečje 15,9 točke in 5 podaj na tekmo.

Butler ohladil Toronto

Miami je po podaljšku slavil s 121:110 in Torontu prizadejal prvi domači poraz v sezoni (10:1). Junak je bil Jimmy Butler (22 točk, 13 skokov, 12 podaj), ki je dosegel uvodnih osem točk svoje ekipe v podaljšku in tako zapečatil usodo branilcev naslova.

NEW ORLEANS - DALLAS

97:118 (24:24, 29:35, 22:25, 22:34)

Ingram 24, Holiday 18, Redick 12, Hart 11; Dončić 33 (met 9/18, za tri 5/12), 18 skokov in 5 podaj, Curry 19, Hardaway in Kleber po 12, Barea 8, Porzingis 7 (met 2/11), 6 skokov in 5 blokad v 18 minutah.

TORONTO - MIAMI 110:121

Powell 23, VanVleet 19, Siakam 15 in 12 skokov; Butler in Robinson po 22, Adebayo 18, Winslow 17, Olynyk 16.

CLEVELAND - DETROIT 94:127

Sexton 22, Porter 12; Griffin 24, Drummond 17 in 14 skokov.



WASHINGTON - ORLANDO 120:127

Beal 42, Bertans 21, Thomas 20; Fournier 31, Augustin 24, Fultz 20.



Ob 2.30:

SAN ANTONIO - HOUSTON

Ob 3.00:

DENVER - LA LAKERS

Ob 4.00:

LA CLIPPERS - PORTLAND

Tekme 4. decembra:

CHARLOTTE - GOLDEN STATE

DETROIT - MILWAUKEE

ORLANDO - PHOENIX

BOSTON - MIAMI

ATLANTA - BROOKLYN

OKLAHOMA - INDIANA

CHICAGO - MEMPHIS

DALLAS - MINNESOTA

UTAH - LA LAKERS

PORTLAND - SACRAMENTO