Dončić je v tretji četrtini dosegel 16 točk, celotna ekipa Lakersov pa 17. 20-letni Ljubljančan se je veselil prve zmage proti Jezernikom. Foto: Reuters

Mavericksi so si odločilno prednost priigrali v tretji četrtini, ki so jo dobili kar s 35:17. Dončić je po slabšem prvem polčasu zablestel in v tretji četrtini nanizal 16 točk. To je bil prvi poraz Lakersov po 10. novembru, ko so morali priznati premoč prvakom iz Toronta.

Dallas ima zdaj 13 zmag in šest porazov,. na gostovanju je slavil že sedemkrat. Apetiti navijačev so po sijajnem štartu močno narasli. Mavsi so zmagali v Los Angelesu, Denverju in Houstonu, dvakrat pa so izgubili proti najslabši ekipi lige New Yorku.

Davis z 20 točkami do odmora poskrbel za prednost Jezernikov

Lakersom je uspel odličen štart. Danny Green, ki je na prvi medsebojni tekmi v Dallasu s trojko ob sireni izsilil podaljšek, je bil dvakrat natančen izza črte. James je povišal na 15:5, a so Mavericksi odgovorili z delnim izidom 0:8. Dončić je zadel trojko z osmih metrov in Frank Vogel je takoj vzel minuto odmora. Gostitelji so odlično pokrivali Dončića, vedno sta bila ob njem dva košarkarja. Po 12 minutah so imeli Jezerniki pet točk naskoka (30:25).



Rezervisti Dallasa so se hitro razigrali v drugi četrtini. Blestel je Justin Jackson, ki je zadel dve zaporedni trojki. Izza črte je bil natančen tudi Seth Curry in na polovici drugega dela igre so gostje povedli (39:41).



Lakersi so v napadu vseskozi iskali Davisa, ki je bil neustavljiv v raketi. Dvakrat je po košu izsilil še osebno napako Porzingisa. Do odmora je nanizal kar 20 točk. Po izjemni podaji Rajona Ronda prek celotnega igrišča je James končal polčas s polaganjem za 62:59.



Do odmora je najboljši novinec pretekle sezone zbral le 6 točk (2/9 iz igre, 1/5 za tri), pet podaj in tri skoke, izgubil je štiri žoge. Trener Lakersov Frank Vogel je bil lahko zadovoljen z obrambo v prvem polčasu, prav to je bila največja odlika Lakersov v novembru, ko so dobili kar 14 izmed 15 tekem.



Šov Dončića v tretji četrtini

Drugi polčas je ponudil popolnoma drugačno sliko na parketu. Mavericksi so prišli iz garderobe prerojeni. Dončić je bil dvakrat natančen s polaganjem in trener Vogel je izgubil živce, prejel je tehnično napako. Lakersi štiri minute niso dosegli niti točke in hitro so se znašli v zaostanku (62:68).



Minuta odmora ni prav nič pomagala gostiteljem, ki so bili popolnoma razglašeni. Dončić je delil podaje in zadel tudi trojko po koraku nazaj in Mavsi so z delnim izidom 17:0 prišli do ogromne prednosti (67:87). Alex Caruso je odgovoril z zaporednima trojkama in s serijo 10:0 so se Lakersi približali. Zadnjo besedo v tretji četrtini je imel znova Dončića, ki je s trojko in polaganjem poskrbel za visoko prednost Dallasa po 36 minutah (79:94).



Rezervisti še povišali prednost

Ko je Dončić na začetku zadnje četrtine sedel na klopi, so gostje na krolih Jacksona in Delona Wrighta le še povišali naskoka (85:103). Tri minute pred koncem so vstopili rezervisti in Dončiću je tako le en skok zmanjkal do novega trojnega dvojčka.



Vrhunci Dončića proti Lakersom v Staples Centru

Goran Dragić je blestel v Barclays Centru. Foto: AP

Dragić najboljši strelec Miamija

Miami se je veselil že 14. zmage, kar je najboljši štart po sezoni 2013/14, ko je na Floridi zadnjič igral James. Brooklyn je še minuto in 45 sekund pred koncem povedel s 106:99, nato pa je Vročica končala srečanje z delnim izidom 10:0. Goran Dragić je bil najboljši strelec Miamija s 24 točkami v 31 minutah. S polaganjem in dodatnim prostim metom je začel odločilno serijo.



"Skoraj vso tekmo ni šlo nič po naših načrtih. V odločilnih trenutkih smo se zbrali. Prikazali smo pravi značaj. Veliki igralci najbolje igrajo v končnici," je bil zadovoljen trener Erik Spoelstra.

Nedeljske tekme:

BROOKLYN - MIAMI

106:109 (30:32, 35:26, 16:25, 25:26)

Dinwiddie 29 (10/21 iz igre), Harris 25 (5/9 za tri), Jordan 15 (7/8 iz igre) in 8 skokov; Dragić 24 (9/18 iz igre, 3/6 za tri, prosti meti 3/4), 6 podaj in 2 skoka v 31 minutah, Butler 20, Adebayo 17 in 16 skokov, Nunn 11, Robinson (10 skokov) in Winslow po 10, Leonard 9, Silva in Herro po 4.



LA LAKERS - DALLAS

100:114 (30:25, 32:34, 17:35, 21:20)

Davis 27 (10/21 iz igre, 1/2 za tri) in 10 skokov, James 25 (11/20 iz igre, 0/5 za tri), 9 skokov in 8 podaj, Caruso 10 (2/2 za tri), Green 8, Caldwell Pope 7, Daniels 5, McGee, Kuzma, Howard in Rondo po 4, Cook 2; Dončić 27 (10/23 iz igre, 4/10 za tri, prosti meti 3/3), 10 podaj in 9 skokov v 33 minutah, Wright 17 in 9 podaj, Powell, Porzingis in Jackson po 15, Hardaway 8, Finney Smith in Kleber po 6, Se. Curry 3, Marjanović 2.



