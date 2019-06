V Ligi NBA si želijo čim manj poškodb, v letošnji končnici se je dvakrat poškodoval Kevin Durant. Foto: Reuters

Vse od sezone 1967/1968 vsaka ekipa v rednem delu odigra po 82 tekem (razen v primeru lock-outa). Tudi naporen ritem naj bi bil kriv za poškodbe zvezdnikov. Vodstvu tekmovanja prav gotovo ni všeč niti namerno izpuščanje tekem, kar zadnja leta počne Kawhi Leonard.

Na posvetu iskali nove rešitve

Komisar lige Adam Silver je že pred leti sprejel sklep o rahlem podaljšanju sezone, ki je prinesla nekaj manj t. i. back to back tekem (ekipe v dveh večerih odigrajo dve tekmi), a zdaj išče nove rešitve. Vodstvo lige je prejšnji teden opravilo poseben posvet, s katerim je preverjalo možnost, da bi v jubilejni 75. sezoni (2020/2021) preizkusili nekatere možnosti, ki bi jih potem morda tudi uporabili.

Kawhi Leonard je letos v rednem delu sezone izpustil kar 22 tekem. Foto: Reuters

Različice: Od 58 do 82 tekem

Ena od idej je skrajšanje števila tekem. Na mizi je več različic, vse od drastičnega zmanjšanja tekem na 58 (vsak ekipa bi z vsako igrala po dvakrat) do 72 (ob omenjenih 58 tekmah bi odigrala še po eno tekmo z vsako ekipo iz iste konference), omenjeni pa so bili še nekateri scenariji, ki bi zelo malo zmanjšali število tekem. Seveda pa lahko ostane tudi pri zdajšnji številki 82.

Bomo kmalu videli pokalno tekmovanje?

Problem (bistvenega) zmanjšanja števila tekem se skriva tudi v kolektivni pogodbi, v katero je vpeto ogromno deležnikov, ki imajo svoje finančne obveznosti in dohodke. Silver je že pred časom predlagal, da bi sredi sezone uvedli dodatno pokalno tekmovanje, ki bi na eni strani pokrilo finančni primanjkljaj, na drugi pa bi omogočalo dodatno mesto v končnici. Opcij je ogromno, zato bodo pogajanja še dolga.

Durant bo zagotovo prost igralec

Še sprehod med igralce. Po naboru in podelitvi letnih nagrad, na katerih je bil Luka Dončić ozaljšan z nagrado za najboljšega novinca, prihaja trenutek, ki lahko precej spremeni Ligo NBA – 30. junija se namreč začne prestopni rok, ki ponuja zelo bogato generacijo prostih igralcev. Prvo ime je zdaj zagotovo Kevin Durant. Košarkar Golden Stata je imel namreč možnost, da unovči dodatno leto pogodbe z Bojevniki, ki bi mu prinesla 31,5 milijona dolarjev, a jo je po pričakovanju zavrnil in bo postal prost igralec. Durant bo zaradi poškodbe ahilove tetive izpustil levji delež prihodnje sezone, morda pa kar celo. Pričakovati je njegovo selitev na vzhod.

V Torontu ostajata Ujiri in Gasol

Vse večja je verjetnost, da bo Toronto zadržal večji del zmagovalne ekipe. Športni direktor Masai Ujiri je postal zanimiv za marsikatero ekipo (uradno mu je pogodbo že ponujal Washington), a se je odločil ostati v Kanadi, njegova prva naloga pa je zadržati Leonarda. MVP finala je po svojem običaju zelo skrivnosten, tako so pravzaprav odprte vse možnosti – od podpisa (krajše ali daljše) pogodbe s Torontom kot selitev v Los Angelesu. Vse glasnejše so napovedi, da bo z Raptorsi podpisal krajšo pogodbo, ki bi mu omogočala, da v doglednem času vendarle zaigra v rojstni Kaliforniji. V vrstah prvakov pa ostaja Marc Gasol, ki je sprejel dodatno, peto leto pogodbe (ki jo je podpisal z Memphisom, a je bil med to sezono poslan v Toronto), ki mu bo prinesla dobrih 25 milijonov dolarjev.