Nejc Klavžar, najboljši strelec slovenske izbrane vrste na EP-ju, je tokrat dosegel 19 točk. Foto: www.alesfevzer.com

Košarkarjem, ki so si že v četrtek z zmago nad italijanskimi vrstniki zagotovili obstanek v diviziji A, niti drugič na EP-ju v Tel Avivu ni uspelo premagati Grkov.

Po prvi četrtini so slovenski košarkarji vodili za točko (23:22). Tekma je bila nato izenačena, Grki pa so si v zadnji minuti druge četrtine priigrali osem točk naskoka (42:50). Po vrnitvi z odmora so hitro povedli z dvomestno prednostjo (54:65), razliko pa so v zadnji četrtini povišali na + 16 (63:79), tekmo so brez težav pripeljali do konca.

Pri Sloveniji je izstopal košarkar Helios Sunsov Nejc Klavžar, ki je dosegel 19 točk. Najboljši strelec prejšnje tekme proti Italiji, David Kralj, zaradi otekline na stopalu ni vstopil v igro.

Slovenijo jutri čaka še zadnja tekma ‒ košarkarji se bodo za 11. mesto pomerili z reprezentanco Črne gore, ki je danes izgubila proti Ukrajini.

EVROPSKO PRVENSTVO U20

TEL AVIV

Razvrstitev od 9. do 12. mesta:

SLOVENIJA - GRČIJA

80:89 (23:22, 19:28, 18:19, 20:20)

Klavžar 19, Hirschmann in Škedelj po 13, Ličen 10, Tomažič 8, Stergar 6,

Strel, Stipaničev in Tovilović po 3, Jogan 2; Kalaitzakis 23, Kampouridis

13, Moraitis 12, Kamperidis 11.

Tekma za 11. mesto, nedelja ob 15.00:

SLOVENIJA - ČRNA GORA