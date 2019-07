David Kralj je bil prvo ime srečanja. Foto: www.alesfevzer.com

Prvi polčas je bil zelo izenačen. Moštvi sta se izmenjavali v vodstvu, David Kralj pa je ob koncu prvega polčasa zadel trojko za vodstvo Slovenije s petimi točkami. Na začetku drugega dela so Italijani izničili slovensko prednost, toda Kralj in Jakov Stipaničev, ki je v tretji četrtini dal kar 11 točk, sta poskrbela, da je vrsta Dejana Jakare znova povedla za pet, 17 sekund pred iztekom 30. minute pa je Nejc Klažvar s trojko povišal na 52:44, kar je bila najvišja prednost do tedaj. Tri minute pred koncem srečanja se je Italija približala na -4. Nato je po lepi podaji Kralja izza črte zadel Leon Stergar, Kralj pa je v naslednjem napadu popeljal Slovenijo do vodstva s 57:46, s čimer je bil dvoboj odločen.



Kralj se je izkazal z dvojnim dvojčkom. Ob 21 točkah je ujel še 12 odbitih žog in tekmo končal s statističnim izračunom 27. Še trije Slovenci so dosegli dvomestno število točk. 16 jih je dodal Klavžar, 14 Stipaničev, Stergar pa deset. Jakarovo vrsto zdaj čaka boj za razvrstitev od devetega do 12. mesta. V soboto se bo pomerila z Grčijo, ki je bila v skupinskem delu na medsebojni tekmi boljša. Grki so si obstanek zagotovili z zmago nad Srbijo.



Evropsko prvenstvo do 20 let, razvrstitev od 9. do 16. mesta:

ITALIJA - SLOVENIJA

64:74 (14.16, 16:19, 14:17, 20:22)

Caruso 17, Pajola 12, Stefanini 11; Kralj 21 in 12 skokov, Klavžar 16, Stipaničev 14, Stergar 10, Škedelj 7, Hirschmann 5, Ličen 1.

Razvrstitev od 9. do 12. mesta, sobota:

GRČIJA - SLOVENIJA