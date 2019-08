Slovenska reprezentanca je še v igri za medaljo. Foto: KZS Twitter

Turki, ki so na tem EP-ju izgubili le enkrat, so bili previsoka ovira za mlade košarkarje.

Ob polčasu so vodili za devet točk (38:29). Odmor je dobro del varovancem Petra Markovinovića, saj so izničili zaostanek, pred vstopom v zadnjo četrtino so prevzeli vodstvo (49:50).

Turki so v zadnji četrtini zaigrali veliko bolje, povedli so z dvomestno prednostjo (67:56), ki so jo zadržali do konca tekme.

Pri Sloveniji je izstopal Gregor Glas z 20 točkami, Bine Prepelič jih je dodal 13.

EVROPSKO PRVENSTVO (U-18)

POLFINALE, Volos

TURČIJA - Slovenija

72:64 (15:14, 23:15, 11:21, 23:14)

Bas in Sengun po 15, Kurtuldum 11, Bona 8; Glas 20, Prepelič 13, Dušanić 12, Samar 8, Malovčić 5, Stavrov in Nemanić po 3.