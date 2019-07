Slovenija bo poskušala v torek presenetiti Belgijo in se prebiti v četrtfinale evropskega prvenstva. Foto: Twitter/KZS

Slovenija, ki šele drugič nastopa na evropskih prvenstvih, se je z zmago nad Turčijo in porazoma z Madžarsko in Italijo uvrstila na tretje mesto v predtekmovalni skupini C in se prvič prebila med dvanajst najboljših ekip v Evropi. S tem je že izboljšala 14. mesto iz Prage 2017.

"Ko sem pred tremi leti in pol prevzel vodenje članske reprezentance, sem obljubil, da bomo slovensko žensko košarko dvignili na višji nivo. Čeprav imamo eno najskromnejših zaledij v Evropi, mislim, da nam je to uspelo. Pred dvema letoma smo za las zgrešili uvrstitev v nadaljnje tekmovanje, dekleta do 20 let so se nato uvrstila v finale evropskega prvenstva na Portugalskem in osvojila srebro, zdaj v Srbiji pa nam je uspel tudi preboj iz skupine," pravi Damir Grgić.

Drug obraz in prava energija!

Torkova tekma za Slovenijo ne bo zadnja na letošnjem EP-ju, so odločene igralke: "Čeprav nas v repešažu čaka po mojem mnenju prva favoritinja za medaljo, se bomo na tekmo pripravili maksimalno in skušali presenetiti. Verjamem, da bodo dekleta pokazala povsem drug obraz kot na zadnji tekmi v Nišu proti Italiji, ki so jo odigrale brez prave energije," meni Grgić.

Največji zvezdnici Emma Meeeseman in Ann Wauters

Belgija ima v svojih vrstah dve od največjih zvezdnic evropske košarke, 26-letno Emmo Meeseman, ki je po predtekmovanju najvišje ocenjena igralka evropskega prvenstva (29,3 statistični indeks) ter druga strelka (24,3 točk), in 38-letno Ann Wauters, že skoraj legendo evropske košarke, ki je igrala za pet ekip ameriške lige WNBA.

"Belgijska ženska košarka je v vzponu že vsaj deset let. Izjemne rezultate na mladinskih ravneh je prenesla v člansko konkurenco in na prejšnjem eurobasketu prvič prišla do medalje. Čeprav imajo prvo zvezdnico tega eurobasketa, sicer tudi bivšo soigralko Nike Barič pri evropskih prvakinjah iz Jekaterinburga, so v predtekmovanju dvakrat izgubile. To dokazuje, da so premagljive in da nismo brez možnosti," dodaja Grgić.

Z Evro Lisec bo vse lažje

Za Slovenijo bo zelo pomembno zdravstveno stanje mečne mišice Eve Lisec. Najvišja igralka Slovenije, 192 centimetrov visoka Sevničanka, se je poškodovala na prvi tekmi z Madžarsko. Od tedaj ni več stopila na parket, zdravniška služba slovenske reprezentance pa se vse te dni trudi, da bi jo usposobila vsaj za najpomembnejšo tekmo.

Zmagovalka obračuna bo v četrtfinalu igrala s Francijo.

EP (Ž), repešaž za četrtfinale, ponedeljek:

ŠVEDSKA - LATVIJA

VELIKA BRITANIJA - ČRNA GORA

Torek ob 18.00 (Beograd):

BELGIJA - SLOVENIJA

ITALIJA - RUSIJA

Četrtfinale, četrtek (Beograd):

ŠPANIJA - ITALIJA/RUSIJA

FRANCIJA - BELGIJA/SLOVENIJA

MADŽARSKA - V. BRITANIJA/ČRNA GORA