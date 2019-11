Jaka Klobučar je s slovensko reprezentanco zaigral na petih velikih tekmovanjih, nazadnje na evropskem prvenstvu leta 2015. Foto: EPA

32-letni Novomeščan je uspešno opravil preizkušnjo pri dvakratnih francoskih prvakih in posledično so se dogovorili za sodelovanje, so zapisali na klubski spletni strani. Chalon, ki je lani v francoski ligi končal na 12. mestu, sezone ni dobro začel, saj je trenutno v državnem prvenstvu šele 17. Na devetih tekmah je le dvakrat zmagal.

198 centimetrov visoki košarkar, ki lahko igra na obeh branilskih položajih in krilu, je od leta 2015 igral v Turčiji. Najprej je tri sezone nosil dres Istanbula BB, kjer je bil tudi kapetan, nazadnje pa Galatasaraya. V tujini se je preizkusil še v Nemčiji pri Ulmu, Srbiji pri Partizanu in Italiji pri Ostuniju. Sicer se je uveljavil v Ljubljani pri Slovanu, v domovini pa je igral še za Krko, ki je njegov matični klub, in Olimpijo.

Kot nam je pred kratkim razkril športni direktor ljubljanskega kluba Sani Bečirović, so bili v Stožicah v stiku s Klobučarjem. O tem je govoril po slabih rezultatih v Evropskem pokalu in pred serijo petih zaporednih zmag. Pri Cedeviti Olimpiji se potem niso odločili za kadrovske spremembe.