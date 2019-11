Sani Bečirović se prvič v karieri spopada z vlogo športnega direktorja. Foto: www.alesfevzer.com

Nekdanji izvrstni košarkar je imel verjetno med vsemi klubskimi funkcionarji v Sloveniji poleti največ dela, zagotovo pa so bile njegove poteze pod največjim drobnogledom javnosti. V združenem klubu je prevzel funkcijo športnega direktorja, njegova glavna naloga pa je bila sestava novega moštva Cedevite Olimpije. Z združitvijo je proračun seveda večji, kot je bil v Ljubljani v preteklosti, toda vseeno ne takšen, kot naj bi bil v naslednji sezoni oziroma kasneje. Sani je imel pri sestavi zaradi še sklenjenih pogodb v Zagrebu in Ljubljani, ki so kar obremenile proračun novega kluba, nekoliko zvezane roke. Še posebej, ko je šlo za slovenske košarkarje, ki so za domače klube zaradi kvote v državnem prvenstvu in tudi kot magnet za publiko nujno potrebni, obenem pa imajo razmeroma visoko ceno. Pri nekaterih uveljavljenih imenih je bil Bečirović uspešen, nekateri imajo še veljavne pogodbe, z nekaterimi niso našli skupnega jezika, nekateri pa so Olimpijo zavrnili.

Proces, ki ga je treba pretrpeti

Ne bežimo od dejstva, da v kolikor se avtomatsko zaprejo vrata napredovanja v Evropskem pokalu, je to neuspeh. To nam je vsem popolnoma jasno. Po drugi strani mislim, da je vseeno še potreben čas, saj nam v Ligi ABA gre v pravi smeri, ne glede na to, da imamo zdaj res težko gostovanje v Kopru, nato pa k nam prihaja neugodni FMP. Zatem bo kristalno jasno, kako in kaj in na kateri točki smo. Sani Bečirović

Že ves čas poudarja, da nova ekipa potrebuje čas. Zaveda se, da so pričakovanja javnosti po pompozni združitvi velika, kot so visoke tudi ambicije klube, prav tako pa se zaveda, da so z začetkom sezone s petimi porazi v Evropskem porazu kljub boljšemu izkupičku v Ligi ABA kritike na njihov račun upravičene. "Dejansko, če bi nam kdo pred sezono rekel, da bomo prvi v Ligi ABA, bi vsi to opcijo zagrabili z obema rokama. Po drugi strani ne bežimo od dejstva, da v Evropskem pokalu stvar ni rožnata in da smo na marsikateri tekmi zamočili ponujeno . Kaj narediti? Nadaljevati moramo s to zgodbo. Vsi vemo, da so začetki težki, kar ves čas poudarjam. Da bo težko, sem govoril tudi pred začetkom sezone, ne glede na to, kako si vsi želimo, da je zadeva uspešna in da zmagujemo. Toda to je en proces, ki ga je treba pretrpeti, prestati in spoštovati," je povedal Bečirović, verjetno ob Luki Dončiću do zdaj najbolj talentiran slovenski košarkar.

Šporni direktor Ljubljančanov je spregovoril po prvem porazu v Ligi ABA, ko so zmaji v Baru imeli že občutno prednost, a jo, kot že kar nekajkrat letos, ekspresno zapravili: "Zavedamo se napak. Evidentno je, kar piše v medijih. Te padci v igri res bolijo, saj sami sebi dokažemo, da kakovost imamo in se lahko kosamo z vrhunskimi ekipami, kot sta Unics in Partizan, ki so nedvomno vložile precej več denarja, kot smo mi, po drugi strani pa potem v treh minutah zapravimo vse, kar smo gradili. Seveda nas skrbi, da se ponavljajo iste napake in da se iz teh petih porazov nismo ničesar naučili. Strokovni štab se maksimalno posveča, da zajezi te padce in da ne bodo tako drastični."

Ves čas pozorni na dogajanje na trgu

Po besedah Bečirovića veliko možnosti za bistvene spremembe finančna situacija zaradi prej omenjenih razlogov ne dopušča. V primeru, ko ne gre, kot pravi, sta možnosti dve. Ena je ta, da se nadgradi igralsko zasedbo, druga pa je menjava strokovnega štaba. Poudarja, da finance drastičnih sprememb ne dopuščajo, vendarle pa so mogoči manjši popravki igralskega kadra. Na mestu trenerja ostaja Slaven Rimac, ki ima podporo vodstva kluba: "Ima popolno podporo. Vemo, da je pritisk velik. Tudi sam se tega zaveda. Ne želimo ponavljati napak iz preteklosti, ko bi reagirali 'na prvo' in si ne vzeli časa za razmislek. Poudarjam, v Ligi ABA gredo stvari v pravo smer. Sicer je tekma z Mornarjem spomnila na Evropski pokal, kjer se preprosto luči ugasnejo in ne najdemo v kratkem času izhoda iz krize. Pred nami sta težka dva tedna, kjer pa se bo dejansko videlo tisto realno stanje. Dalje gremo v nespremenjeni zasedbi."

Po besedah Sanija Bečirovića se tudi Emil Tedeschi zaveda, da morajo v klubu biti na začetku te nove zgodbe potrpežljivi. Foto: www.alesfevzer.com

Bečirović torej vseeno ne izključuje kakšne "osvežitve" kadra: "Kar se tiče igralcev, smo ves čas aktivni na trgu in ves čas smo pozorni, kaj se dogaja. So neke opcije, ampak to se vsakodnevno menja. Moje delo, je da pozorno spremljam, kaj se dogaja. Preprosto pa, kot tudi sami dobro veste, ekstra kakovosti, ki bi prišla danes in naredila veliko spremembo, ni. Za novega dodanega člana bi bil znova potreben čas, kot je primer Zirbesa, za katerega vidite, da še vedno igra toplo hladno, saj še ni povsem v tekmovalnem ritmu. Tehtamo izbiri, ali je bolj pametno počakati ali dejansko vključiti še nekoga, ki pa bi potem zopet odnose, ki so se vzpostavili znotraj moštva, malce porušil."

Zmaji v stiku s Klobučarjem

Dejstvo je, da Cedevita Olimpija potrebuje še kakšnega slovenskega košarkarja, ki bo nujen v državnem prvenstvu. Namreč za zdaj resnejšo vlogo igrajo le trije zmaji s slovenskim potnim listom, v ljubljanski zasedbi pa je kar sedem tujcev, med katerimi so nekateri precej neopazni. Torej stvari so jasne, če pride okrepitev, mora to zagotovo biti Slovenec: "To so stvari, na katerih se dela. Vedno se med sezono najde kakšen igralec, ki je nezadovoljen ali pa je nezadovoljstvo s klubske strani. Potem bi šli na trg. Roko na srce pa preprosto na trgu ni dovolj slovenskih igralcev, da bi jih lahko v enem letu oziroma v 35 dneh, kolikor smo jih imeli mi na razpolago za sestavo ekipe, pripeljali recimo sedem ali pa že vsaj pet. Vidmar je bil pod pogodbo, Omić si je takoj našel novega delodajalca, Prepelič je bil izven naših dometov, ostali pa so Murić, Blažič in Dragić, ki je na začetku ciljal na Evroligo, v tistem času pa so se pri nas zadeve razvile v drugo smer."

Bo Jaka Klobučar že v tej sezoni znova oblekel dres Olimpije? Foto: www.alesfevzer.com

Od Slovencev, ki so recimo lani igrali na višji ravni in so trenutno prosti, sta tako le Jaka Klobučar, ki je zadnja leta dobro igral v Turčiji, in Domen Lorbek, ki je bil lani v drugi polovici sezone v bistvu najboljši košarkar Olimpije: "Klobučar je opcija in smo konstantno v neki vezi, ampak je zopet vse omejeno s financami. Jaka je zagotovo nekdo, ki bi sodil v to ekipo, ampak moramo najti rešitev, ki bi zadovoljila obe strani. Vemo, da je imel močno pogodbo v Turčiji. Še vedno si nekako želi tujine. Domen na drugi strani ni bil nikoli opcija, saj sami vidite, da potrebujemo organizatorja igre, ne pa igralca na poziciji dve in tri, saj imamo tu že Blažiča, Murića, Mulalića in Krušlina. Zadeva je preprosta. Imaš, kar je na voljo, zdaj pa, ali si lahko to privoščiš ali ne. Delamo na tem. Kot pravim, za drugi del sezone bo zagotovo kakšna sprememba. Tudi ekipa je sestavljena tako, da so tu slovenski fanti, ki pa normalno niso nosilci v Evropi ali Ligi ABA. To je neka specifika našega tekmovanja, da moraš v ekipo hkrati sestavljati tudi za drugi del. Kvoto imamo, do kod pa nas bo to pripeljalo, bomo pa videli, ko bo čas za to."

Tedeschi se zaveda, da je to začetek nove zgodbe

Za organizacijo ljubljanskega napada sta zadolžena Američana Codi Miller-McIntyre, ki je sicer najboljši posameznik med zmaji, in Ryan Boatright, ki je še velik dolžnik, a nihče izmed njiju ni tisti klasičen "playmaker". Recimo lani se je direktor Roman Lisaccelo pogovarjal z Benom Udrihom, a je bil dogovor daleč od realizacije, izkušeni organizator igre potem celo sezono ni igral, letos pa je že dopolnil 37 let. "V tem segmentu nam nekaj manjka. Bile so neke zadeve, na katerih smo delali, pa se niso izšle. Še enkrat poudarjam, da gre za projekt na dolgi rok. Vsi si želimo, da bi tu bila še dva ali trije vrhunski kakovostni igralci, ampak nas ta prekinjanja pogodb preveč omejujejo, da bi v tem trenutku imeli še dodatne zadeve. To se pozna. Res je, da so nekateri igralci za zdaj odigrali pod pričakovanji. Tudi sami se tega zavedajo. Pričakujem, da bodo že na naslednji tekmi oziroma v tem tednu dokazali, da si še zaslužijo zaupanje, ki jim ga kažemo vsi mi," je dejal Bečirović in dodal, da tudi prvi mož glavnega pokrovitelja Emil Tedeschi ne razmišlja o kakšnih drastičnih spremembah, ampak podpira gradnjo na dolgi rok: "Ves čas smo v kontaktu z njim. Gleda enako in s popolno podporo. Zaveda se, da je to začetek neke nove zgodbe in nas tepe, kot pravim, preteklost teh financ, ki bi jih radi zajezili, da potem, ko bo čas za to, obrnemo nov list in se sestavi nova zgodba, kot je treba. Čisto preprosto."