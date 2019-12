Koper Primorska je doživela prvi poraz. Foto: www.alesfevzer.com

Koprčani, ki so v prejšnjih desetih tekmah dosegli deset zmag, so na gostovanju na Polzeli igrali brez treh standardnih članov prve peterke - Marko Jagodić Kuridža, Lance Harris in Marjan Čakarun so zaradi finančnih težav zapustili klub.

Koprčani so za nameček večji del tekme igrali še brez Žana Marka Šiška, ki je sredi druge četrtine zaradi poškodbe zapustil igrišče in se ni vrnil v igro.

Domači so bili večino prvega dela enakovredni gostom, ti pa so prvič večji razliko naredili šele pred koncem polčasa. Toda prednosti 44:35 niso zadržali, tako da se je Polzela pred odmorom približala na ulovljivih -5.

V tretji četrtini so domači košarkarji tudi povedli in pozneje je bila koprska ekipa tista, ki je lovila tekmece. Zaostajala je večji del tretje četrtine, so pa gostje ob koncu tega dela nekoliko znižali zaostanek in si pred zadnjimi desetimi minutami pripravili izhodišče za preobrat.

Ta jim je skoraj uspel, saj so hitro prišli do prednosti in jo imeli vse do minute in pol pred koncem. Takrat je bilo na semaforju 80:84, toda nato sta za veselje pri domačih poskrbela najprej Simo Atanacković s košem, deset sekund pred koncem pa še Nathaniel Fowler s trojko. Met za tri je pred tem na koprski strani Aleksandar Lazić zgrešil, neuspešen pa je bil tudi zadnji poskus Ivana Marinkovića izpod koša tri sekunde pred koncem, tako da se je dvoboj končal s tesno zmago domačih.

Fowler in Atanacković sta bila s po 19 točkami tudi najboljša strelca domače zasedbe, pri Koprčanih je izstopal Stephen Holt s 25 točkami, šestimi skoki in petimi podajami, 15 točk pa je dodal še Marinković.

1. SKL, 13. KROG

HOPSI POLZELA - KOPER PRIMORSKA

85:84 (17:20, 25:27, 24:14, 19:23)

Fowler in Atanacković po 19, Collins 12; Holt 25, Marinković 15, Dimec 13.

12. KROG, sobota ob 19.00:

ROGAŠKA - HELIOS SUNS

ŠENTJUR - GOR. GRAD. DR. ŠENČUR

TERME OLIMIA PODČETRTEK - HOPSI POLZELA

Nedelja ob 17.00:

ZLATOROG LAŠKO - KRKA