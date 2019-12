Jurica Golemac je lani s Primorsko osvojil štiri lovorike, odlično začel tudi novo sezono, zdaj pa so se začele finančne težave ... Foto: www.alesfevzer.com

Osem zmag in le trije porazi je izvrsten izkupiček košarkarjev z Obale ob debiju med regionalno elito, potem ko so z vsakim izmed klubov odigrali po eno tekmo. Tigri so z enakim izkupičkom kot Cedevita Olimpija in Partizan tik za vodilno Budućnostjo. Nazadnje so z 88:84 v gosteh ugnali Igokeo, po uspehu v Laktaših pa je o finančnih težavah Koprčanov, o katerih se govori že dalj časa, spregovoril glavni trener Jurica Golemac. Že vso sezono so finance neurejene oziroma neredne, zaradi česar so se poslovili nekateri klubski delavci, zdaj pa odhajajo tudi prvi igralci. O odhodu Lanca Harrisa je pisal Sportando, pred prestopom k Crveni zvezdi je Marko Jagodić Kuridža, poslovil pa naj bi se tudi Marjan Čakarun. Novi odhodi predvsem nosilcev igre niso izključujoči.

ABA Liga 2019/20 highlights, Round 11: Igokea - Koper Primorska (15.12.2019)

"Že mesec in pol se govoril o odhodih. Res ne vem, kaj bo prinesel naslednji teden. Lahko le rečem, da sem ponosen na to skupino fantov, ki je ves čas poštena do dela in do sebe. Pokazali so spoštovanje do vseh v klubu. Čeprav finance niso redne, ni bilo v nobenem trenutku govora o stavki ali čem podobnem. Vesel sem, da smo prvo polovico odigrali v isti zasedbi. Kaj se bo pa zdaj zgodilo, pa je odvisno od ljudi, ki imajo vpliv na to…" je na novinarski konferenci v Laktaših dejal Golemac, glavni tvorec uspehov Primorske, ki za slovensko klubsko košarko predstavlja izjemno pozitivno zgodbo in veliko osvežitev.

Rimac: Glavna je zmaga

Medtem sta se v Stožicah pomerila kluba, ki sta v Sloveniji do zdaj pobrala največ naslovov. Ljubljančani so upravičili vlogo favorita, dokazali svojo kakovost in kljub ne najboljši predstavni zanesljivo zmagali (72:56). V kakovostno skromnem dvoboju je Krka povedla, a, ko so enkrat pobudo prevzeli zmaji, vodstva niso več izpustili iz rok in na vsako manjšo serijo gostov tudi hitro našli odgovor. "Zadovoljen sem z zmago. Vedeli smo, da bo težko. Krka je atipična ekipa, ki igra agresivno in borbeno. Poraz proti Nanterru, ko smo imeli vse v svojih rokah, a izgubili, je pustil emocionalne posledice. Vesel sem, da smo našli peterko, ki je v določenih trenutkih, predvsem ob koncu prve in začetku druge ter koncu tretje in začetku zadnje četrtine, dobro odreagirala in zagotovila prednost, zaradi katere je bila končnica mirna. Tekma ni bila najlepša, a glavna je zmaga," je povedal trener Cedevite Olimpije Slaven Rimac.

Slaven Rimac je zadovoljen s prvo polovico rednega dela Lige ABA. Moti ga le visok poraz v Zadru, ki je zdaj presenetil še Crveno zvezdo. Foto: www.alesfevzer.com

Ljubljančani so se med tednom razočarani poslovili od upanja na preboj v drugi del Evropskega pokala, potem ko so v Franciji proti Nanterru zapravili visoko prednost in izgubili. Zdaj jim je ostala le Liga ABA – kasneje seveda tudi državno prvenstvo –, kjer pa so lahko z izidom bistveno bolj zadovoljni. Trenutno so z osmimi zmagami in tremi porazi na drugem mestu. "Z Ligo ABA sem zadovoljen. Če bi dobili Zadar, bi bil zelo zadovoljen. Večkrat sem govoril o razporedu, ki nam na začetku ni šel na roko. Mislim, da smo v dobrem položaju za nadaljevanje Lige ABA. Zdaj nas najprej čakajo tekme, če tako rečemo, z na papirju lažjimi nasprotniki, a videli ste, da je vsaka zahtevna in na vsaki je težko prelomiti pred zadnjo četrtino. Čaka nas še veliko dela, imamo pa visoke ambicije. Pokazali smo, da lahko igramo z vsemi najboljšimi. Moramo samo nadaljevati z delom. Glede na nekatere ekipe bomo imeli zdaj več časa za trening, ker smo izpadli iz Evropskega pokala. Lahko bo to prednost, lahko pa tudi ne, saj vemo, da igralci raje igrajo, kot trenirajo, hkrati pa so se navadili na ritem dveh tekem na teden," je dodal Rimac.

Za okrepitve je vedno čas

ABA Liga 2019/20 highlights, Round 11: Cedevita Olimpija - Krka (15.12.2019)

Tudi na novomeški klopi sedi hrvaški strokovnjak, Vladimir Anzulović, ki se je vrnil v klub, kjer je v tej vlogi že deloval, obenem pa je tudi nosil novomeški dres. "Imam občutek, da smo v prvem polčasu veliko podarili Olimpiji. Mislim, da smo imeli lepo priložnost, da bi, glede na našo igro, na odmor odšli z veliko boljšim rezultatom, kot smo. Poznala se nam je odsotnost Jošila in Đape, ki nam lahko prineseta igro s hrbtom, sploh glede na obrambo, ki jo je igrala Olimpija. Premalo žog smo spustili pod koš. Z nekaterimi segmenti igre sem zadovoljen, z drugimi razumljivo ne. Ponavljajo se nam napake, predvsem v individualni obrambi in na tem moramo delati. Sicer pa je Olimpija zasluženo zmagala," je razmišljal Anzulović.

Vladimi Anzulović ni izključil prihoda nove okrepitve v Novo mesto. Foto: www.alesfevzer.com

Pred dobrim mesecem je pri Krki zamenjal Simona Petrova, v tem času v državnem prvenstvu klonil le pred Primorsko, v Ligi ABA pa je na šestih tekmah dvakrat zmagal. S štirimi zmagami so Novomeščani v jadranskem tekmovanju korak pred zadnjo trojico, Anzulović pa poudarja, da morajo popraviti napake, sicer bo v nadaljevanju sezone zelo težko. "Zadovoljni smo z izkupičkom, obenem pa sem zadovoljen tudi s fanti in njihovim delom. Pridno trenirajo. Tudi tokrat smo bili konkurenčni Olimpiji, ki je bila favorit. Moramo se zavedati, da delamo napake, ki se nam ponavljajo. Če tega ne bomo popravili, se morda tudi okrepili, bomo imeli težave. Če bomo nadaljevali s takim delom, pa se ne bojim, da nam to ne bi uspelo," je pristavil trener Krke, na vprašanje o morebitnih prihodih pa z nasmeškom odgovoril: "Za okrepitve je vedno čas."

Na seznamu so slovenski košarkarji, ki igrajo na najvišji ravni, reprezentančni kandidati, ki imajo klube, in obetavni slovenski košarkarji, ki že igrajo v članski konkurenci.