19-letni Hrvat Luka Šamanić je bil z 22 točkami (iz igre 6/10) in 11 skoki najboljši igralec tekme. Na začetku drugega polčasa se je sprehodil po raketi in zabil za vodstvo 45:34, kar je bila najlepša akcija tekme. Toda naslednjih sedem točk so dosegli gostje in izid je bil spet tesen. Foto: www.alesfevzer.com

Končni izid tega ne kaže, toda Olimpija je na hodila po robu. Resda si je uspela priboriti več kot deset točk zaloge, toda manj kot pet minut pred koncem je gorenjska ekipa izenačila na 70. Po košu Domna Lorbka in trojki Roka Badžima se je tehtnica spet nagnila na Olimpijino stran. Najboljši igralec tekme je bil Luka Šamanić z 22 točkami in 11 skoki. Petrol Olimpija se bo v polfinalu (prav tako na dve zmagi) pomerila s Heliosom. Drugi polfinalni par je Sixt Primorska – Krka.

Smiljan Pavić (številka 13), ki je bil kar osemkrat državni prvak, je dosegel 10 točk v 16 minutah. Foto: BoBo

Olimpija ob polčasu vodila za enajst točk

Trener Jure Zdovc je vedel, da je Šenčur neugodna ekipa, toda po prvi četrtini je bil lahko kar zadovoljen vsaj z izidom (28:19, pri čemer sta dobro polovico točk dosegla Lorbek in Šamanić), če že ne z igro. Ob polčasu je bila prednost dvoštevilčna (43:32), v tretji četrtini pa je Olimpija le stežka dosegala koše iz igre. Šenčur je s sedmimi zaporednimi točkami znižal zaostanek na štiri točke, pred odločilno četrtino pa je bilo 59:54.

Šamanićev dvojni dvojček

Šenčur je v zadnji četrtini nekajkrat poravnal izid (59:59, 63:63, 70:70), za zadnji juriš pa mu je zmanjkalo moči. Najboljši posameznik obračuna Luka Šamanića (22 točk in 11 skokov) je nato dodal še pet točk in na začetku zadnje minute je bilo vse odločeno (80:71). Zmago je z novo trojko potrdil Badžim. Olimpija je skok dobila z 31:26. Pri gostih sta David Kralj in Ismet Sejfić dosegla po 12 točk. Center Hamo Rizvič je v 37 minutah zmogel le tri točke.

LIGA NOVA KBM, četrtfinale, tretja tekma:

PETROL OLIMPIJA – GOR. GRADBENA DRUŽBA ŠENČUR (v zmagah 2:1)

85:73 (28:19, 15:13, 16:22, 26:19)

500; Šamanić 22 točk in 11 skokov, Lapornik 17, Lorbek 10, Badžim in Jones po 9; Kralj in Sejfić po 12, Popadić 11, Novak in Morina po 10.

Polfinale, prva tekma, petek ob 18.45:

SIXT PRIMORSKA – KRKA

Druga tekma bo 13. maja ob 18.45.

Sobota ob 17.00:

PETROL OLIMPIJA – HELIOS

Druga tekma bo 13. maja.

Morebitne tretje tekme polfinala bodo 15. maja, finale se začne 18. maja.