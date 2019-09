Jaka Blažič je z odliko opravil nalogo v novem poglavju ljubljanskega kluba. Foto: www.alesfevzer.com

Junak tekme je bil Jaka Blažič, ki je bil z 21 točkami prvi strelec obračuna. Dodal je še 9 skokov in 7 podaj za statistični indeks 32. 18 točk je vknjižil Codi McIntyre, točko manj pa srbski reprezentant Marko Simonović, ki se je ekipi pridružil pred nekaj dnevi. Dvomestna sta bila še Ryan Boatright (15 točk, 8 podaj) in Andrija Stipanović (11). Pri FMP-ju je bil najučinkovitejši Marko Jeremić s 17 točkami.

Olimpija si je že v uvodni četrtini nabrala 13 točk prednosti (18:5), ki pa je kmalu skopnela in ekipa iz Železnika je v zaključku druge četrtine že povedla. Kljub temu so s prednostjo 45:43 na odmor odšli Ljubljančani.

Tudi na začetku drugega dela so si varovanci Slavena Rimca priigrali dvomestno prednost. Vodili so vse do same končnice rednega dela, ko je FMP povedel z 88:86. 21 sekund pred koncem je Boatright s prostima metoma izid izenačil in izsilil podaljšek.

Odločilno prednost si je Olimpija v dodatnih petih minutah nabrala po trojki Eda Murića (6 točk) in košu ter dodatnem prostem metu Blažiča, s katerimi je povedla 96:90. Simonović s trojko in McIntyre s košem sta zapečatila usodo FMP-ja.

V sobotnem polfinalu se bodo Ljubljančani pomerili z zmagovalcem obračuna Budućnost – Cibona.

Četrtfinale:

CEDEVITA OLIMPIJA – FMP

* 101:92 (26:20, 19:23, 27:25, 16:20)

Blažič 21, 9 skokov, 7 podaj, McIntyre 18, Simonović 17, Boatright 15 in 8 podaj, Stipanović 11; Jeremić 17.

* - v podaljšku

Ob 20.30:

BUDUĆNOST – CIBONA

Včeraj:

Crvena zvezda – KOPER PRIMORSKA

82:88 (26:25, 15:21, 21:23, 20:19)

Davidovac 15, Gist 12; Jagodić Kuridža 18, Harris 14, Holt 10, Barič, Čakarun in Lazić 9, Šiško 8, Marinković 6, Dimec 5.

PARTIZAN – Mega Bemax

86:73 (18:21, 28:12, 25:16, 15:24)