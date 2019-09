"Tigri" so navdušili zlasti v napadu, saj so dosegli 88 točk proti eni najboljših obrambnih ekip v regiji. Varovanci Jurice Golemca so proti prvakom Lige ABA vodili vse od 13. minute in izida 31:29.

Marko Jagodić Kuridža je navdušil z 18 točkami in devetimi skoki. Foto: www.alesfevzer.com

V vrstah primorske ekipe je bil najbolj razpoložen Marko Jagodić Kuridža, ki je 18 točkam dodal še devet skokov in dve podaji. Lance Christopher Harris pa je dosegel 14 točk, Stephen Holt deset, Marjan Čakarun, Nejc Barič in Aleksandar Lazić pa vsak po devet.

V polfinalu proti Partizanu

Koprčani se bodo v polfinalu pomerili s še enim beograjskim velikanom, Partizanom, ki je na prvi tekmi četrtfinala s 86:73 premagal ekipo Mega Bemax.

V petek ob 17. uri bodo v četrtfinalu superpokala v dvorani Dražena Petrovića nastopili še košarkarji Cedevite Olimpije, ki jih čaka dvoboj s FMP-jem. Zadnji četrtfinale je Budućnost – Cibona.

KOŠARKA

LIGA ABA

SUPERPOKAL, Zagreb

ČETRFINALE

Crvena zvezda - KOPER PRIMORSKA

82:88 (26:25, 15:21, 21:23, 20:19)

Davidovac 15, Gist 12; Jagodić Kuridža 18, Harris 14, Holt 10, Barič, Čakarun in Lazić 9, Šiško 8, Marinković 6, Dimec 5.

PARTIZAN - Mega Bemax

86:73 (18:21, 28:12, 25:16, 15:24)

Petek ob 17.00:

CEDEVITA OLIMPIJA - FMP

Ob 20.30:

BUDUĆNOST - CIBONA