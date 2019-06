Tony Parker je 22. septembra 2013 osvojil naslov evropskega prvaka v Stožicah. V četrtfinalu je bil neustavljiv proti Sloveniji, v polfinalu pa je potopil Špance na najboljši tekmi prvenstva. Foto: EPA

"V najbolj norih sanjah si nikoli ne bi mislil, da bom doživel vse te neverjetne trenutke v Ligi NBA in s francosko reprezentanco. Hvala za vse," je sporočil.

Parker je 17 sezon igral za San Antonio in osvojil tudi štiri šampionske prstane. Foto: Reuters

Leta 2001 je bil 28. izbor San Antonia na naboru Lige NBA. S Timom Duncanom in Manujem Ginobilijem je tvoril udarni trio, ki je bil najzaslužnejši za naslove San Antonia v letih 2003, 2005, 2007 in 2014. Junija 2007 je postal prvi Evropejec, ki je dobil priznanje za najkoristnejšega igralca finala Lige NBA. Spursi so odpravili Cleveland s 4:0 v zmagah.

Šestkrat je igral na tekmi All Star. Na 1.254 tekmah v Ligi NBA je v povprečju dosegal 15,5 točke, 5,6 podaje in 2,7 skoka na tekmo. Zadnjo sezono je odigral v dresu Charlotta, zadnjo tekmo pa je odigral 17. marca proti Miamiju (75:93), ko je prispeval 11 točk v 17 minutah.

"Fizično sem še vedno dobro pripravljen. Lahko bi odigral še dve sezoni. Veliko stvari se mi je rojilo po glavi. Imel sem načrt, da bom odigral 20 sezon, vendar zdaj nisem več videl razloga. Na koncu je odločilo, da ne morem biti več Tony Parker, ki se bori za naslove," je zapisal izjemni Francoz.

Še naprej bo živel v San Antoniu, del leta pa bo tudi v Franciji, kjer je predsednik Asvela. V rodnem Lyonu bo odprl tudi športno akademijo.