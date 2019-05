Domen Lorbek je 16 točk dosegel ob metu iz igre 5/9. Foto: BoBo

Olimpija (brez poškodovanega prvega organizatorja igre Jana Špana) je v drugi četrtini (21:9) načela tekmece iz Domžal, v tretji četrtini pa naredila odločilni korak k zmagi. Ob koncu 22. minute je bil zaostanek Heliosa še manjši od desetih točk (38:29), nato pa so Lorbek, Miha Lapornik in nato še Luka Šamanić s trojko poskrbeli, da je Olimpijina prednost dosegla 20 točk (51:31).

Aleksandar Lazić je zbral 7 točk in 11 skokov. Foto: BoBo

Heliosu se resneje ni uspelo približati, ko je v zadnji četrtini semafor pokazal 68:44, pa je gostujoči trener Dejan Jakara priložnost ponudil tudi rezervistom.

Domen Lorbek je dosegel 16 točk, Aleksandar Lazić pa 7 točk in 11 skokov. Jure Besedič (iz igre 5/7) je bil s 17 točkami najboljši strelec Heliosa, ki je v četrtfinalu z 2:0 v zmagah odpravil Hopse, medtem ko se je Petrol Olimpija, mučila z Gorenjsko Gradbeno družbo Šenčur.

Sixt Primorska in Krka sta polfinalno serijo začela včeraj, prvo tekmo je dobila primorska ekipa s 85:74.

Izjavi po tekmi

Jure Zdovc, trener Petrol Olimpije: "Tekmo smo odprli zadržano. Vemo, da nam manjka naš edini organizator igre Jan Špan, ta manjko pa moramo zdaj nekako nadomestiti. Potrebovali smo kar nekaj časa, da smo zaigrali tako, kot moramo. V igri v obrambi smo iz minute v minuto igrali bolje, zato smo lahko ob koncu tudi odpočili nekaj igralcev. Ritem tekem v polfinalnem nizu je zelo naporen, zato je vsak počitek dobrodošel. Zmaga nas ne sme uspavat. Helios Suns so nevarna ekipa, mi pa imamo iz četrtfinala slabo izkušnjo z druge tekme v Šenčurju. Zavedati se moramo, da je vsaka tekma bitka."

Dejan Jakara, trener Helios Suns: "Olimpija je že od začetka pokazala, kdo je gospodar v dvorani. V tekmo so vstopili čvrsto in agresivno, mi pa smo imeli odgovor na to le, dokler smo bili dovolj pri močeh. Vseeno mislim, da smo odigrali soliden dvoboj. Zadovoljen sem z igro nekaterih mladih fantov, verjamem pa, da lahko v naslednjo tekmo gledamo z optimizmom."



LIGA NOVA KBM, polfinale, prvi tekmi:

PETROL OLIMPIJA - HELIOS (v zmagah 1:0)

74:60 (12:16, 21:9, 22:16, 19:19)

500; Lorbek 16, Lapornik 14, Šamanič 12, Badžim 11, Lazić 7 točk in 11 skokov; Besedič 17, Oman 10, Klavžar in Pašaljić po 8.

Druga tekma bo v ponedeljek ob 19.00.

SIXT PRIMORSKA - KRKA (v zmagah 1:0)

85:74 (17:17, 28:14, 31:20, 9:23)

Druga tekma bo v ponedeljek ob 18.45.

Morebitne tretje tekme polfinala bodo 15. maja, finale se začne 18. maja.