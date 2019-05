Prva četrtina se je končala s 17:17, nato pa so si Primorci do polčasa priigrali 14 točk naskoka (45:31).

Košarkarji Primorske so veliki favoriti končnice. Foto: www.alesfevzer.com

Krka po -27 prišla le na -8

Varovanci Jurice Golemca so v tretji četrtini nadaljevali v visokem ritmu, tako da je semafor v 30. minuti kazal 76:49. Visoka prednost je očitno nekoliko uspavala domače, kar so gostje unovčili. Po seriji 23:4 so se namreč v 37. minuti približali le na osem točk zaostanka (80:72).

A domači so se nato le zbrali in tekmo mirno pripeljali do konca. Tadej Ferme in Ivan Marinković sta bila s po 15 točkami najboljša strelca domačih, medtem ko je bil pri gostih najučinkovitejši Dominik Mavra (18).

V drugem polfinalu se bo Petrol Olimpija v soboto pomerila s Heliosom.

KOŠARKA

DRŽAVNO PRVENSTVO

LIGA NOVA KBM, polfinale

SIXT PRIMORSKA - KRKA 1:0

85:74 (17:17, 28:14, 31:20, 9:23)

Ferme in Marinković 15, Jagodić Kuridža 14; Mavra 18, Škedelj 14.

Druga tekma bo v ponedeljek ob 18.45.

Sobota ob 17.00:

PETROL OLIMPIJA - HELIOS 0:0

Druga tekma bo v ponedeljek ob 19.00.

Morebitne tretje tekme polfinala bodo 15. maja, finale se začne 18. maja.