Glen Cosey je zadel tri trojke, prispeval je tudi osem podaj. Foto: www.alesfevzer.com

Šentjur je v uvodni četrtini povedel po trojki Randyja Haynesa že za 12 (5:17). Slabe štiri minute pred koncem je s prostih metov zadnji točki gostov v tem delu igre dosegel Miloš Pešić (9:18).

Krka je z delnim izidom 16:0 prišla do preobrata in ob odmoru si je priigrala že 15 točk naskoka (46:31). V tretji četrtini je prednost še narasla (63:41).

Ob koncu tretje in na začetku zadnje četrtine so se gostje približali (69:59). Krka je nato z delnim izidom 15:0 sredi zadnje četrtine znova povedla za 25 točk (84:59). Najboljši strelec je bil sicer Haynes z 29 točk, od tega je zadel sedem trojk in ujel še devet žog, a je bil edini razpoložen v vrstah gostov.

Pri gostiteljih sta 17 točk dosegla Paolo Marinelli in Miha Škedelj, ki je bil blizu trojnemu dvojčku.

Pipan se zaveda, da bo potrebnega še veliko treninga

"Uvod v tekmo ni bil dober, preostalo pa je bilo zelo dobro. Vesel sem, ker nam je uspelo razporediti minutažo nosilcev, saj sta pred nami novi zahtevni tekmi tako v Ligi ABA kot v domačem prvenstvu," je dejal trener Krke Vladimir Anzulović.

Aleš Pipan je dodal: "Čestitam Krki, ki je bila absolutno boljši tekmec. Pri nas ni bilo vse tako slabo, kot kaže končni izid. Začeli smo dobro, nekaj kakovostnih minut smo imeli tudi v drugem polčasu. A premalo, da bi naredili kaj več v Novem mestu. Pred nami je 14 dni premora, to pa bomo izkoristili za dober trening."

8. krog:

KRKA - ŠENTJUR

92:72 (25:18, 21:13, 23:23, 23:18)

400; Marinelli in Škedelj po 17, Cosey 11 in 8 podaj, Jošilo, Osolnik in Jones po 10; Haynes 29 (7/13 za tri), Držić 13, Pešić 10.

KOPER PRIMORSKA - ROGAŠKA

76:53 (11:16, 19:17, 22:8, 24:12)

Sobota ob 19.00:

ZLATOROG LAŠKO - TERME OLIMIA PODČETRTEK

HOPSI POLZELA - HELIOS SUNS

GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA ŠENČUR prosta