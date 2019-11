Marko Jagodić Kuridža (desno) je bil najboljši strelec tekme v dvorani Bonifika. Foto: www.alesfevzer.com

V obračunu prvouvrščenih ekip državnega prvenstva so državni prvaki dosegli še sedmo zmago. Odločil je boljši skok Koprčanov (48:25).

Gostje so zelo dobro začeli srečanje, vodili so večji del prvega pollčas in imeli ob odmoru tri točke naskoka (30:33). Po trojki Daniela Vujasinovića na začetku drugega polčasa so povedli za šest točk, nato pa so se Koprčani prebudili. Aleksandar Lazić in Stephen Holt sta z delnim izidom 8:0 poskrbela za vodstvo gostiteljev. Po delnem izidu 22:5 je že po 30 minutah kazalo na zmago Primorske (52:41). Zadnjo četrtino so Koprčani dobili s 24:12.

Pri državnih prvakih je bil z 19 točkami najbolj učinkovit Marko Jagodić Kuridža, Lazić pa je 12 točkam dodal 10 skokov. Pri gostih je Vujasinović dosegel 13 točk.

Golemac: Poznala se je utrujenost po nedeljski tekmi v Beogradu

"Izid kaže suvereno zmago, a na parketu ni bilo tako. Rogaška je bila prvih 25 minut izjemno konkurenčna. Nam se je poznala utrujenost zaradi včerajšnje tekme, znova smo dobro igrali v obrambi. Rogaški želim vso srečo v letošnji sezoni, zahvalil pa bi se tudi našim navijačem, ki so nam danes znova dali prepotrebno energijo," je pojasnil Golemac, ki je seveda izpostavil nedeljsko zmago v Beogradu pri Mega Bemaxu z 79:73.

Trener gostov Damjan Novaković je dodal: "Koper Primorska je upravičila vlogo favorita, mi pa smo bili konkurenčni le prvih 25 minut. V položaju, ko igramo štiri tekme v osmih dneh, nismo smeli pretiravati pri igralnih minutah glavnih igralcev."

8. krog:

KOPER PRIMORSKA - ROGAŠKA

76:53 (11:16, 19:17, 22:8, 24:12)

Jagodić Kuridža 19, Hodžić 13, Lazić 12, Šiško 9, Čakarun 9; Vujasinović 13, Lelić 10, Miličević 9.

Sreda ob 19.00:

KRKA - ŠENTJUR

Sobota ob 19.00:

ZLATOROG LAŠKO - TERME OLIMIA PODČETRTEK

HOPSI POLZELA - HELIOS SUNS

GOR. GRADBENA DRUŽBA ŠENČUR prosta