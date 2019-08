Piran je državni prvak v novi olimpijski disciplini. Foto: KZS

V članski kategoriji se je za naslov in vstopnico za masters turnir v Debrecenu pomerilo 12 ekip, razdeljenih v štiri skupine. V četrtfinale se je prepričljivo uvrstilo osem najboljših slovenskih ekip, od katerih jih nekaj nastopa tudi na mednarodni ravni. Piran in Kranj sta brez težav zasedla prvi mesti v svojih skupinah. Maribor Adecco, vodilna ekipa po rednem delu državnega prvenstva, in Ljubljana East sta prav tako brez praske osvojila prvi mesti. Do mesta v četrtfinalu so prišle še ekipe Kerovi, Vigo, Vnanje Gorice in Ivančna Gorica. Četrtfinalni boji so minili v znamenju ekip Piran, Kranj, Maribor Adecco in Vnanje Gorice, v velikem finalu pa sta se pomerili ekipi Piran in Kranj.

V soboto in nedeljo je na Kongresnem trgu na sporedu mednarodni turnir Challenger. Finale boste v nedeljo od 20.55 dalje lahko spremljali na TV Slovenija 2 in MMC-ju.

Pred polnimi tribunami košarkarskega prizorišča na Kongresnem trgu sta se v velikem finalu srečali najboljši slovenski ekipi, Kranj (Boris Jeršin, Mensud Julević, Igor Tratnik, Jure Eržen) in Piran (Simon Finžgar, Adin Kavgić, Gašper Ovnik, Anže Srebovt). Izkušeni Pirančani so na začetku tekme prišli v vodstvo in skozi celotno srečanje narekovali ritem igre. Štiri minute pred koncem je Srebovt z nekaj sreče zadel met za dve točki in Pirančani so povedli že s 13:5. Takoj zatem je met za dve točki zadel še Kavgić in prednost povišal na visokih devet točk (15:6). Razigrani košarkarji Pirana so tako brez težav prihajali do izdelanih priložnosti in na koncu zasluženo zmagali z 21:10. Tretje mesto so na koncu osvojili košarkarji ekipe Maribor Adecco.

"Žal se je zgodilo tako, da odigramo hkrati državno prvenstvo in Challenger, kar bo za našo ekipo naporno. Kljub temu pa mislim, da smo dobro pripravljeni, poleg tega bomo v soboto nastopili v malce drugačni zasedbi, kajti zaradi drugih obveznosti tokrat ne bom mogel pomagati ekipi. V skupinskem delu smo imeli dve težki tekmi potem pa nam je stekel met, zaigrali smo sproščeno, kar smo pokazali tudi v finalu. Čestitke Kranju za pošteno igro in veseli nas, da smo po štirih letih ponovno osvojili naslov državnih prvakov," je povedal Srebovt.