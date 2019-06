Slovenske košarkarje zdaj čakajo kvalifikacije za EP. Foto: Fiba

Za razliko od prvih štirih tekem so Simon Finžgar, Gašper Ovnik, Anže Srebovt in Adin Kavgić tokrat na začetku tekme dopustili nasprotnikom nekaj lahkih košev. Američani so z uspešnimi meti za dve točki pet minut pred koncem tekme pobegnili na +4, Slovencem pa met z razdalje ni stekel kot v preteklih dneh. Ameriški košarkarji so dobro izkoriščali svoje prednosti v napadu ter z agresivno obrambo na meji osebne napake prisiljevali nasprotnike v napake.

Tri minute pred koncem srečanja je bila dosojena nešportna napaka, s katero so Slovenci izkoristili bonus osebnih napak. Američani so to kaznovali z uspešno izvedenimi prostimi meti, povišali prednost na šest točk (13:7) in jo do konca tekme tudi zadržali. Kljub porazu so Slovenci dosegli zastavljen cilj pred prvenstvom.

"Po porazu je vedno težko strniti misli. Res je, da smo se križali z zelo težko skupino in Američani so se na koncu izkazali za boljšo ekipo, kot smo pričakovali. Glave gor in gremo naprej," je dejal Simon Finžgar, selektor Matic Vidic pa dodal: "Letošnje svetovno prvenstvo smo žal končali v četrtfinalu. Za razliko od preteklih let smo se letos križali z res neugodno skupino. Američani so dobro izkoristili naše napake, fantje so se borili do konca in skušali izvleči zmago. Uvrstili smo se med osem najboljših na svetu, kar smo si na začetku tudi želeli. Gremo naprej, naslednji teden nas čakajo kvalifikacije za evropsko prvenstvo."