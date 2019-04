Jimmy Butler je bil izvrsten v Torontu. Foto: Reuters

Več kot šest let je minilo, odkar so Sixersi nazadnje v gosteh ugnali edino kanadsko franšizo v Ligi NBA. To jim je, natančneje, uspelo novembra 2012, od tedaj pa so nanizali kar 14 porazov. Toda na izjemno pomembnem srečanju – v konferenčnem polfinalu – jim je uspelo in na svoj parket prihajajo z ugodnih 1:1 v seriji.

"Vsi govorijo o tem, koliko časa že nismo zmagali tu. Število porazov in vse to nas ne zanima. Smo le veseli, da smo zmagali," je dejal Jimmy Butler, ki je bil najboljši posameznik gostov. Potem ko je na prvi tekmi, ko je iz igre metal le 4/12, dosegel vsega deset točk, pa jih je tokrat nasul 30, ob tem pa je ujel še 11 odbitih žog. "Vedeli smo, da ne bo zadržan vso serijo," je o Butlerju povedal trener Toronta Nick Nurse. V domači vrsti je bil s 35 točkami najboljši Kawhi Leonard, Pascal Siakam jih je dodal 21, Kyle Lowry pa 20.

V prvem polčasu so Raptorsi zaostajali že za velikih 19 točk, toda v tretji četrtini so le ujeli ritem in se približali na vsega eno. Toda tega ritma niso nadaljevali v zadnjem delu, sploh na začetku, ko so od prvih sedmih metov zadeli le enega. Vendarle pa so se gostitelji še enkrat vrnili v igro. Lowry je zadel dve trojki zapored za 90:87, do konca pa je tedaj ostalo še 96 sekund.

Po izgubljeni žogi Tobiasa Harrisa je bil nato uspešen Siakam, a je po podaji Butlerja, ki je v zadnji četrtini dal 12 točk, prodor s košem zaključil Joel Embiid. Center Philadelphie je odigral 32 minut in prispeval 12 točk, čeprav se je zjutraj slabo počutil. Časa je ostalo še natanko za en napad. Hitro ga je Toronto zaključil, toda izza črte je bil Danny Green nenatančen. "Na koncu smo imeli srečo," je po tekmi priznal gostujoči trener Brett Brown.

Nikola Jokić nadaljuje imenitne predstave. Foto: Reuters

Odličen odziv Denverja po "čustvenem mačku"

Po desetih letih je Denver znova zaigral v konferenčnem polfinalu. San Antonio je v prvem krogu izločil po sedmih tekmah – takšno serijo je dobil prvič po letu 1978, ko je ugnal Milwaukee – in počitka veliko Nuggetsi niso imeli. Na drugi strani je Portland, ki šestič zapored igra v končnici, hitreje opravil svojo nalogo z Oklahomo, toda na prvi tekmi v Pepsi Centru se jim daljši počitek, ki je trajal skoraj en teden, ni obrestoval.

"V soboto je bilo zares čustveno po sedmi tekmi. To je bilo tisto, kar me je skrbelo. Vedno razmišljaš, kako boš igral v obrambi, tokrat pa nisem vedel, kako se bomo odzvali po tem čustvenem "mačku", ampak so moji varovanci opravili zares dobro delo," je dejal domači trener Michael Malone. Blestel je znova Nikola Jokić, ki je dosegel kar 37 točk, ob tem je zadel vseh 12 prostih metov, v statistiko pa je vpisal še devet skokov in šest podaj.

Za uspeh gostov ni bilo dovolj niti 39 točk Damiana Lillarda. Prvi zvezdnik Portlanda je izza črte metal 12-krat, a je zadel le štiri mete, njegov poskus za tri slabe dve minuti do konca za približanje na -6 pa je blokiral Gary Harris. Lillard je sicer z dvema zaporednima polaganjema devet minut pred koncem priključil na -5, toda Jokić in Mason Plumlee sta poskrbela, da je bila prednost že manj kot dve minuti pozneje znova dvomestna.

Kljub porazu Portland lahko veseli vrnitev Enesa Kanterja, ki si je na peti tekmi serije z Oklahomo poškodoval ramo. Turški košarkar je do polčasa dosegel že 14 točk, na koncu pa se je ustavil pri 26. "Enes je bil izvrsten. Po neugodni poškodbi je bil izjemno učinkovit. Ne bi si mogel želeti več," je njegov prispevek opisal trener Terry Stotts.

Vzhod, polfinale:

TORONTO (2) - PHILADELPHIA (3) 1:1

89:94 (17:26, 21:25, 25:18, 26:25)

Leonard 35 (13/24 iz igre), Siakam 21, Lowry 20, M. Gasol 5, Green in Powell po 3, Ibaka 2; Butler 30 (9/22 iz igre, 4/10 za tri) in 11 skokov, Ennis 13, Embiid 12, Redick 11, Monroe 10, Harris 9 in 11 skokov, B. Simmons 6, Bolden 3.

Torek:

MILWAUKEE (1) - BOSTON (4) 0:1

Zahod, polfinale:

DENVER (2) - PORTLAND (3) 1:0

121:113 (32:32, 26:23, 35:29, 28:29)

Jokić 37 (11/18 iz igre), Murray 23, Millsap 19, Harris 11, Beasley in Barton po 9, Plumlee 6, Morris 4, Craig 3; Lillard 39 (12/21 iz igre), Kanter 26, Hood 17, McCollum 16, Collins in Curry po 4, Leonard 3, Aminu in Harkless po 2.



Torek:

GOLDEN STATE (1) - HOUSTON (4) 1:0



V krepkem tisku je izid v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.