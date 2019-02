Petrol Olimpija je doživela nov spodrsljaj. Foto: www.alesfevzer.com

Obračun branilcev naslova in aktualnih prvakov so številni označili za finale pred finalom zaključnega turnirja v Bonifiki. Koprčani so upravičili vlogo favorita, ki so jim jo pred srečanjem prepustili tudi Ljubljančani, in najuspešnejši klub pokalnega tekmovanja odpravili s 87:76. Zmaji so doživeli nov udarec v sezoni, od katere so toliko pričakovali, za zdaj pa je izjemno neuspešna, in tako še en cilj, ki si ga je vodstvo zadalo pred začetkom, ostaja neizpolnjen.

"Zmagala je boljša ekipa na terenu. Bili so boljši v vseh segmentih igre. Skušali smo se vrniti s cono, z večjo agresivnostjo, da bi prišli blizu, a nismo uspeli. Normalno je, da v takih trenutkih odgovornost prevzema trener. Igralci niso krivi za takšne poraze. Nismo imeli veliko razpoloženih igralcev. Tisti, ki je, potem igra. To so pokalne tekme, kjer eno srečanje odloča in gre 'na nož'. Pritisk je velik in Primorska je bila tokrat bolj osredotočena in boljša," je dejal Nikitović, ki je novembra prevzel Olimpijo, a z njegovim prihodom se rezultatska krivulja košarkarjev iz prestolnice, ki so se že srečno prebili na zaključni turnir, potem ko so se po dramatični končnici "izvlekli" proti Rogaški, ni dvignila.

Žan Mark Šiško je blestel s 16 točkami in 12 podajami. Foto: www.alesfevzer.com

V prvem polčasu so zmaji še držali korak s tigri, po prihodu iz garderobe pa so jim gostitelji turnirja, ki so Olimpijo tudi lani spravili na kolena v tivolskem polfinalu pokala, povsem vsilili svoj ritem in z manjšo serijo 16 minut do konca prvič povedli z dvomestno prednostjo. Ves čas so dokaj mirno zadrževali varno razliko. Državni prvaki so skušali zaostanek zmanjšati preveč na silo, zanašali so se na met za tri točke (13/39). Sicer so zadeli tudi nekaj težkih poskusov z velike razdalje, toda košarkarji z Obale so imeli potek dvoboja pod nadzorom.

Imenitna predstava Šiška

Četudi razlika ni bila tako visoka, pa je Primorska na četrti medsebojni letošnji tekmi Olimpiji odčitala tretjo lekcijo. Koprčani so dokazali, da so trenutno najboljša ekipa v Sloveniji in razkrili vse težave, ki jih imajo v Ljubljani. Znova so se pokazale nespretne poteze pri sestavi ekipe, kjer ni bilo pravega načrta. Čeprav je bil direktor Roman Lisac prepričan, kako uspešni so bili pri oblikovanju igralskega kadra, se je še enkrat potrdilo, da preprosto zmaji niso dovolj kakovostni. Na drugi strani je vrsta Jurice Golemca zasedba z repom in glavo, ima močne in kakovostne visoke igralce ter odličnega organizatorja igre v Žanu Marku Šišku, ki je izvrstno vodil svojo zasedbo na parketu. Še eden, ki je, tako kot številni pred njim, pobegnil Olimpiji z "ljubljanskega dvorišča".

Tako je imela Primorska kar 22 podaj, od tega jih je 12 podelil Šiško, izgubila pa je le šest žog. Olimpija je šele pred kratkim pripeljala dva prava "playa", ob tem Nenad Miljenović, ki je kakovosten košarkar, zaradi nespretne poteze vodstva z že izpolnjeno kvoto registriranih tujih igralcev tako ali tako v državnem prvenstvu in pokalu ne more igrati. Šiško se je sicer kalil v mlajših selekcijah Olimpije, je Ljubljančan, njegov oče Lojze je nekdanji igralec zeleno-belih, ki zdaj deluje v mladinski selekciji najuspešnejšega slovenskega kluba, lani pa je Primorska zdaj svojega prvega "playa" Olimpiji speljala izpred nosu, saj je še lani igral za sosednjo Ilirijo.

Jurica Golemac je zanesljivo dobil dvoboj s Sašo Nikitovićem. Foto: www.alesfevzer.com

Velike težave so imeli zmaji tudi pod obročema z Marjanom Čakarunom in Markom Jagodićem Kuridžo, ki sta skupaj dala 35 točk in pospravila v žep ljubljansko centrsko linijo. "Njihovi visoki igralci so bili razpoloženi. Tu nimamo kaj," je dejal Nikitović. Čakarun in Jagodić Kuridža sta potrdila besede, da mora biti tujec dodana vrednost. Medtem ko sta pri Olimpiji mladi Luka Šamanić in Aleksandar Lazić bila med vidnejšimi na terenu, pa sta popolnoma razočarala druga dva, Marvin Jones in Jusuf Sanon, ki se sploh nista vpisala med strelce.

Čestitke fantom za neverjetno osredotočenost. Nismo imeli strelskega dne, ampak smo izgubili le šest žog, od tega tri čisto ob koncu, kar dokazuje, kako osredotočeni so košarkarji prišli na tekmo. To je bilo odločilno. Bili smo dobro pripravljeni in vedeli smo, kaj kdo dela. Olimpija je dobra strelska ekipa. Zadnjih pet minut smo si rekli, samo da ne dobimo trojk. Dali so jih 13, od tega nekaj neverjetnih z velike razdalje in prek rok. Kljub temu smo zmagali, kar pomeni, da je sicer obramba funkcionirala. Pomočniki so opravili odlično delo. Zadnjih 15 dni igramo v bistvu brez rezultatskega pomena in smo se ves ta čas pripravljali na Olimpijo. Imajo 22 igralcev, a smo vedeli, katerih pet ali šest je najpomembnejših. Jurica Golemac

Sanon dobil prednost pred Badžimom

V zadnjih dveh letih so imeli v Ljubljani srečno roko pri izbiri Američanov, letos pa so se ušteli. Medtem ko je bil Jalek Felton popolnoma zgrešena investicija vodstva in je Scottie Reynolds tudi hitro zapustil zmajevo gnezdo, pa se Jones prav tako ni izkazal za posrečeno okrepitev. Sanon je na drugi strani še mlad, je pa nenavadno, da je dobil prednost pred Rokom Badžimom, ki je na primer lani rešil Olimpijo na odločilni tekmi finala državnega prvenstva, ko je bil najzaslužnejši za odločilno zmago nad Krko.

"To je trenerjeva odločitev in trener tudi nosi vso odgovornost. Tudi ta odločitev gre na moja pleča. Mislil sem, da v tem trenutku Sanon lahko ekipi prinese več," je ob tem dodal Nikitović, potem ko je Ukrajinec odigral le dobre štiri minute, naredil dve osebni napaki in nespretno izgubil eno žogo med vodenjem. Badžim bi bil predvsem v napadu dodatna moč, saj je Dalmatinec dober strelec z razdalje. Sploh ko je bil občasni slovenski reprezentant Miha Lapornik popolnoma razglašen. Nespametno je izgubil nekaj žog, ko je nenatančno podajal soigralcem, met iz igre pa je imel 2/10, še to je edino trojko zadel čisto na koncu, ko je bilo srečanje že odločeno.

Zdaj najprej krčevit boj za obstanek v Ligi ABA

Prav tako Olimpiji primanjkuje kakovostnih domačih košarkarjev. Pravilo, da v pokalu in državnem prvenstvu lahko igrajo le štirje tujci, je znano. Zmaji imajo v zasedbi, ki je precej dražja od lanske, nekaj igralcev, s katerimi je vodstvo poleti podaljšalo pogodbe, ki preprosto na ravni, kakršno naj bi igrala Olimpija, ne morejo konkurirati. Takšni so tudi nekateri, ki so prišli letos, vendarle pa je imel Lisac možnost pripeljati kar nekaj kakovostnih slovenskih košarkarjev, tudi reprezentante, a je bil pri tem neuspešen.

Po zaušnici v Ligi prvakov, kjer se je Olimpija osmešila z le eno zmago, poraz v pokalu pomeni nov neizpolnjen cilj. Po reprezentančnem odmoru jo čaka krčevit boj za obstanek v Ligi ABA, kjer bo s tako igro imela ogromno težav. Enako velja z državnim prvenstvom, kjer bo Primorska glede na pokazano v tej sezoni velik favorit, stavnice pa zmajem s takimi predstavami veliko možnosti za ubranitev lovorike ne bodo dale.