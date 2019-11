Luka Dončić je v letošnji sezoni dosegel že pet trojnih dvojčkov. Foto: Reuters

20-letni Ljubljančan tokrat ni imel strelskega večera (5/14 iz igre, 1/5 za tri), a je pametno izsilil številne osebne napake in izvajal kar 19 prostih metov. Celotna ekipa Raptorsov jih je le 15! Mavericksi so prekinili niz dveh zaporednih porazov in se s sedmo zmago utrdili med osmerico na Zahodu.



Raptorsi imajo že osem zmag, tokrat pa se je zelo poznalo, da so igrali zadnjo tekmo na dolgi turneji na Zahodu, kjer so ugnali tudi Lakerse in Portland. Bletel je Norman Powell, ki je nanizal 26 točk, šestkrat je bil natančen izza črte. Izjemno slab večer je imel najboljši košarkar Toronta v letošnji sezoni Pascal Siakam. Kamerunec je zgrešil kar 18 metov (6/24 iz igre). Kyle Lowry, Serge Ibaka in Patrick McCaw so poškodovani.



Sobotne tekme:

MIAMI – NEW ORLEANS

109:94 (29:22, 25:27, 24:16, 31:29)

Nunn 22 (10/19 iz igre), Adebayo 18 (8/11 iz igre) in 11 skokov, Butler 16, 13 podaj in 8 skokov, Robinson 15, Olynyk 13 (3/5 za tri), Herro 12, Dragić ni igral; Alexander-Walker 27 (6/9 za tri), Moore 18, Holiday 14 (4/5 za tri), Hayes 12 (6/6 iz igre).



DALLAS – TORONTO

110:102 (32:22, 21:38, 25:17, 32:25)

Dončić 26 (5/14 iz igre, 1/5 za tri, prosti meti 15/19), 15 skokov in 7 podaj v 36 minutah, Porzingis 20 (7/20 iz igre) in 15 skokov, Se. Curry in Wright po 15, Kleber in Finney Smith po 10, Brunson, Powell in Hardaway po 4, Jackson 2; Powell 26 (6/8 za tri), VanVleet 24, Siakam 15 (6/24 iz igre), Thomas 10 (2/2 za tri), Hollis Jefferson in Anunoby po 8, M. Gasol 6, Boucher 3, Davis 2.



CHICAGO – BROOKLYN 111:117

LaVine 36 (11/24 iz igre), Carter 18 in 14 skokov, Markkanen 16 in 10 skokov; Dinwiddie 24, Harris 22 in 8 podaj, Prince 13, Temple 12.



INDIANA – MILWAUKEE 83:102

Turner 16 in 11 skokov, Warren 15, Sabonis (14 skokov) in Holiday po 11; Antetokounmpo 26 (10/17 iz igre) in 13 skokov, B. Lopez 15 in 8 skokov, DiVincenzo 14.



NEW YORK – CHARLOTTE 102:103

Barrett 22, Robinson 17 in 12 skokov, Morris in Portis po 14; Graham 29 (9/16 za tri), Washington 19, Rozier 16.



MINNESOTA – HOUSTON 105:125

Towns 27 in 15 skokov, Layman 21 (3/4 za tri), Covington 17; Harden 49 (16/41 iz igre, 8/22 za tri, prosti meti 9/11), McLemore 20, Clemons (5/9 za tri) in Rivers po 19, Westbrook ni igral.



SAN ANTONIO – PORTLAND 116:121



LA CLIPPERS – ATLANTA

Nedeljske tekme:

CLEVELAND - PHILADELPHIA

SACRAMENTO - BOSTON

MEMPHIS - DENVER

ORLANDO - WASHINGTON

NEW ORLEANS - GOLDEN STATE

LA LAKERS - ATLANTA